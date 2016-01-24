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Турнир, которым (возможно) заменят Лигу чемпионов

 

Кто инициатор?

Идею заменить Лигу чемпионов новым турниром высказал председатель правления мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге. "20 лучших команд Европы могли бы играть в более сильном турнире, нежели Лига чемпионов", - поделился Румменигге своими мыслями. Хотя еще раньше он был первым, кто выступал категорически против создания чего-то подобного: "Текущие соревнования меня полностью устраивают. Наша Суперлига – Лига чемпионов. С УЕФА мы в любом случае продолжим сотрудничать и после 2018-го года". Но в чем же сейчас состоит идея деятельного немца и что заставило его изменить свои взгляды?

Зачем нам новый турнир?

Румменигге инициирует пересмотр формата еврокубков не один. Его начинания активно поддерживает президент "Ювентуса" Андреа Аньелли. За авантюрную инициативу выступает и союз европейских клубов. Прежде всего, это происходит по двум основным причинам. Во-первых, популяризация футбола. Не каждый болельщик захочет смотреть матчи с участием условных "Мальме" и "Копенгагена", но куда интереснее ему будет наблюдать за встречей тех же "Баварии" и "Ювентуса". Вторым пунктом здесь идут доходы, которые получают клубы от участия в турнире. Особняком здесь стоят телеправа. При нынешнем формате Лиги чемпионов доходы с их продажи фиксированные и не слишком высокие, поэтому клубам не удается прилично зарабатывать. Суперлига обещает решить и эту проблему.

Что поменяется?

Первое изменение, которое случится в новом еврокубке по сравнению с Лигой чемпионов, заключается в количестве команд. Теперь их будет всего 20, а не 32, как мы привыкли видеть сейчас. Здесь планируется участие только сильнейших клубов, которые пользуются популярностью у любителей футбола по всему миру. Турнир будет работать на массы, в основном, на американские и азиатские. Здесь Румменигге и Аньелли ставят в пример предсезонные соревнования, которые в США и странах Азии постоянно собирают полные стадионы. Атмосфера и высокий уровень футбола толкает все новые лиги на поддержание развития игры миллионов. В связи с этим совсем недавно даже появилось новое дополнение к словам Карл-Хайнца.

Каков будет формат?

В связи с этим совсем недавно даже появилось новое дополнение к словам Карл-Хайнца. Суперлига, готовая включить в себя лидеров топ-5 европейских чемпионатов, может и вовсе оказаться закрытым турниром. Все это очень напоминает структуру НХЛ и НБА, где не меняется состав участников. Но, чтобы не ущемлять права остальных держав, "закрытость" все-таки предлагают немножко ослабить. Для некоторых команд, пользующихся огромной популярностью в тех же азиатских странах, вылет из турнира окажется невозможным, а вот другим придется играть отборочные матчи. Странная система, однако.  

Реально ли все это?

С телеправами все еще проще. Клубы просто хотят зарабатывать деньги. "Нам надо использовать весь потенциал футбола. Права на Лигу чемпионов стоят всего 1,5 миллиарда долларов, а на показ финала НФЛ (американского футбола) – 7 миллиардов. Эту проблему необходимо решать, ведь футбол смотрит куда больше болельщиков", - возмущается несправедливостью Аньелли. Однако может так случиться, что идея нового турнира так и не будет воплощена в жизнь. Это уже не первая инициатива, призывающая создать подобное соревнование. Вот только ФИФА и УЕФА такие предложения гасят еще в зародыше, а в сегодняшних реалиях клубы все-таки слишком от них зависимы. Возможно, со стороны Румменигге и Аньелли это всего лишь ход, способный заставить руководство европейского футбола пойти на поблажки клубам. Найдется способ немного увеличить их доходы, и мир снова заснет спокойно.

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Лига чемпионов Европа Бавария Ювентус Румменигге Карл-Хайнц
Комментарии (13)
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3ton
1453652067
Суперлига нужна , но не так сильно .С такой лигой популярность возрастет в разы и телеправа будут бить рекорды . А убрать ЛЕ ,а ЛЧ сделать отборочным турниром , где победитель попадает на прямую , а финалист играет стыки. Но с другой стороны . Можно вернуть старый формат ЛЧ . Где разным Мальме было сложно попасть в групповую стадию . Где был второй групповой этап .
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Void83
1453656196
Ху_етень а не турнир!!!!
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RdAMR10
1453662558
бред сивой кобылы... нынешний формат интересен и количество команд оптимально... ну а лично мне интересно посмотреть на команды типа мальме, бате, гента или астаны
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Трувор
1453663157
Мутят чё-то, пид*ры..
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Semargl18
1453666408
В общем перевод ... " Бабосы бабосы нам мало бабосов жрать жрать бабосы монетки доллары баксы фунты пачками жрать и ср..ь бабосы
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anri1703
1453694493
не надо из футбола делать нхл или лигу втб может еще как в боксе систему предложат как клубы договорятся по деньгам так те и будут играть за звание чемпиона мира в какой нибудь группе нынешний формат вполне устраивает не надо велосипед придувать
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jeremi.10
1453715792
Пусть клубы разгрузят зарплатные ведомости, если им денег не хватает!!!
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AleXXX 88
1455005479
оставить,как есть,кщё бы 2 групповой этап вернуть,столько классных матчей
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Arsenal-Zenit1994
1455476132
Остановите планету, я сойду.
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Shinra
1455527836
Да ну, в том ведь и главная драма еврокубков - кто из грандов в этот раз сольёт какому-нибудь Впопенгагену. Итак бабок на футболе пилят овер 9000, куда им ещё?
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