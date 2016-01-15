Доктор, ломающий запястья. Первый тренер-президент «Баварии»

Ценитель вина, философ, борец с преступностью, чемпион страны по перетягиванию каната, рекордсмен по прыжкам в длину, первый автор гола за сборную Голландии в домашних матчах, президент мюнхенской "Баварии", играющий тренер и футболист – не совсем просто понять, с чего начинать историю Виллема Хесселинка.

По сравнению с британскими соседями, успех к голландскому футболу пришел достаточно поздно – неудачные чемпионаты мира 1934 и 1938 годов случились за 36 лет до того, как Кройфф и компания привели Нидерланды в элиту европейского и мирового футбола. За это время в полуфиналах и финалах первенства побывали ГДР, Австрия, Венгрия, Англия, Португалия, Италия, Чехословакия, Франция и Швеция, но нельзя сказать, что Голландия пропустила экспансию футбола в континентальную Европу в самом конце 19-го века.

В Арнеме, небольшом городке в ста километрах к юго-востоку от Амстердама, молодой Виллем Хесселинк не устоял перед новым сумасшествием, охватывавшим Европу. В 1890 году всего в 12 лет он уже участвовал в попытках создать местный клуб, а два года спустя стал основателем "Витесса", что переводится с французского как "скорость". Изначально клуб был крикетным, но футбол быстро взял верх, а Хесселинк стал звездой команды. Начало, впрочем, не было особенно многообещающим.

"Ни у кого не было своего места на поле", – писал Хесселинк позже. "У каждого игрока спросили, где он хочет играть. Я сказал, что мне все равно, и в итоге выступал на самой нелюбимой позиции, играя левого вингера". Однако молодой голландец превратил это неудобство в возможность для развития и стал играть левой ногой так же хорошо, как и правой.

Но он стал известен не только своим прекрасным обращением с мячом. В составе "Витесса" и позже "Ден Хаага" – когда он переехал изучать химию в университет Лейдена – он заработал репутацию человека со страшной силы ударом. Официальная история его родного клуба гласит, что вратари рисковали сломать запястье, отбивая его удары. Ходили даже слухи о том, что британский вратарь, принявший удар Хесселинка грудной клеткой, не выжил. Впрочем, эта история не подтвердилась.

Однако прозвище "Пушка" к игроку приклеилось.Медали регионального чемпионата не заставили себя долго ждать, но успехи Виллема не заканчивались на футбольном поле. Он был чемпионом страны в прыжках в длину (его рекорд продержался до 1910-го года!) и на беговой дистанции 1500 метров. Более того, с несколькими одноклубниками из "Витесса" он выигрывал национальные соревнования по перетягиванию каната – в те времена это был олимпийский вид спорта.

В 1902 году Хесселинк сменил велосипедные поездки на тренировки и матчи из Лейдена в Гаагу на Баварию. 24-летний футболист поступил в университет Людвига Максимилиана в Мюнхене и искал себе новый клуб. Ему повезло – в городе два года назад появился такой, и сильный лидер ему совсем не мешал. "Бавария" выросла из футбольного подразделения гимнастического клуба. В 1900 году его покинуло 11 футболистов, когда клуб запретил им присоединиться к Южной немецкой лиге. Хесселинк стал первым звездным легионером "Баварии". За ним последовало несчетное количество других, от Брайана Лаудрупа до Роберта Левандовски, но именно голландец был первым.

Клуб выступал только в городских и региональных соревнованиях, однако делал это крайне успешно – во многом из-за прекрасной игры Хесселинка на позиции центрального нападающего. В 1903 году тот стал еще и играющим тренером, делясь своим опытом с более молодыми футболистами и привлекая в клуб новых игроков. В 1903 году Франц Джон, зачинщик "бунта" против гимнастов и первый президент "Баварии" покинул клуб, вернулся в свой родной город Панков в пригороде Берлина и основал фото-студию. Выбор преемника был очевидным – парень из Арнема, которого редко можно было увидеть без его шерстяной шапки.

В те времена роль президента не была должностью, обладатель которой решал в клубе абсолютно все, а должности тренера и менеджера команды были не так четко определены, как сейчас. Президент больше занимался ежедневными организационными вопросами, чем серьезным бизнесом, но Хесселинк стал одним из двух людей, кто побывал на всех трех позициях – вторым был великий Франц Беккенбауэр – и единственным, кто совмещал их все.

В ходе его президентства "Бавария" выиграла три чемпионата города, в которых также участвовали команды из Нюрнберга и Аугсбурга, а также объединилась со Спортивным клубом Мюнхена, сделав красный своим основным цветом формы. В мае 1905 года Хесселинк, который представлял Голландию в конце 1890-х, дебютировал за сборную в ее втором официальном матче ( и первом на домашней арене – в Роттердаме), забив первый гол и тем самым положив начало разгрому Бельгии со счетом 4:0. На матче присутствовало целых 30 тысяч зрителей.

Однако его занятия наукой начинали отнимать все больше времени. В июне 1904 года он получил степень доктора за диссертацию о портвейнах португальского региона Доуро – и с ней прозвище "Доктор". Позже к своим впечатляющим регалиям он добавит звание доктора философии. Его интерес к химическим реакциям еды трансформировался в интерес к криминалистике. Год спустя во Франкфурте голландец женился на Берте Гюттлер. Там же он узнал о работе Георга Поппа (или встретился с ним, сведения источников разнятся), который в октябре 1904 года впервые распутал преступление, использовав данные криминалистической геологии.

В январе 1906 года Хесселинк покинул Мюнхен и клуб, продолживший серьезное развитие под руководством Курта Мюллера, и вернулся в Нидерланды, создав криминалистическую лабораторию. Вскоре он стал известен как один из ведущих специалистов в анализе крови и отпечатков пальцев для расследования преступлений и регулярный свидетель в качестве эксперта в судебных процессах.

Несмотря на работу местным Шерлоком Холмсом, Хесселинк продолжил футбольную карьеру, присоединившись к "Витессу". Позже он стал тренером, казначеем и президентом клуба. Он умер в декабре 1973 года в 95 лет, прожив яркую и насыщенную жизнь и вписав себя на страницы европейской футбольной истории. Кому-то его роль может показаться небольшой, но она была очень и очень значительной.

По материалам The Guardian