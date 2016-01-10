Денисов уходит в «Крылья Советов». Черышев останется в «Реале». Дайджест событий дня

Неймар обвиняется в коррупции. Широков поедет со «Спартаком» на сборы. Хиддинк покинет «Челси» летом. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

Денисов перейдет в "Крылья Советов"

Полузащитник "Динамо" Игорь Денисов станет игроком "Крыльев Советов". Сообщается, что за самарский клуб Денисов будет выступать на правах аренды до окончания нынешнего сезона. Ранее появилась информация о том, что футболист пропустил медомсотр основного состава "Динамо". Напомним, в ноябре 2015 года Денисов был отстранен от занятий с "Динамо" и тренировался самостоятельно.

Широков поедет на сбор "Спартака"

Полузащитник "Спартака" Роман Широков поедет вместе с командой на первый зимний сбор, который должен начаться 16 января в Объединенных Арабских Эмиратах. Ранее появлялась информация о том, что москвичи не собираются продлевать контракт с футболистом. Широков был лишен игровой практики, поскольку количество сыгранных им в этом сезоне матчей близко к тому, которое повлечет за собой автоматическое продление соглашения.

Зидан решил не отпускать Черышева в "Вильярреал"

"Реал" не станет отдавать в аренду в "Вильярреал" полузащитника Дениса Черышева. Сделка о переходе россиянина в "Вилльярреал" была практически оформлена, однако, как сообщается, главный тренер мадридцев Зинедин Зидан принял другое решение. Наставник считает, что Черышев должен остаться в составе "Реала". При этом в заявку на матч 19-го тура Примеры против "Депортиво" футболист не попал.

Хиддинк: "Летом я покину "Челси"

Главный тренер "Челси" Гус Хиддинк подтвердил, что по окончании сезона покинет клуб. Напомним, голландец возглавил английскую команду после отставки Жозе Моуринью. "Я думаю только о двух датах - финал Кубка Англии и финал Лиги чемпионов. Затем я вернусь домой. В этом нет никаких сомнений", — сказал Хиддинк.

Неймар обвиняется в коррупции

Нападающий "Барселоны" Неймар и его отец были вызваны прокуратурой Испании в суд для дачи показаний по делу о коррупции. Отмечается, что испанские власти ведут дело по жалобе, которую подал инвестиционный суд DIS. Именно ему принадлежали 40 процентов прав на бразильца. Изначально сообщалось, что трансфер Неймара из "Сантоса" в "Барселону" обошелся каталонцам в 57 миллионов евро – 23 из них получил DIS. Данный фонд считает, что официальная сумма трансфера была занижена, а сам игрок знал о коррупционной схеме и получил неучтенный бонус, равняющийся 83 миллионам евро.

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"Реал" заинтересован в приобретении Стоунса

"Реал" рассматривает возможность покупки защитника "Эвертона" Джона Стоунса, который может заменить в центре обороны 33-летнего Пепе. Приобрести 21-летнего футболиста хотел уже экс-главный тренер команды Рафаэль Бенитес. Однако, "королевскому клубу" предстоит выдержать серьезную конкуренцию со стороны английских команд, который предлагают за защитника больше 30 миллионов фунтов. Сообщается, что в Стоунсе заинтересована также "Барселона", но каталонцы не намерены платить за игрока требуемые "Эвертоном" 40 миллионов фунтов.

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Ионов продлил контракт с "Динамо"

Полузащитник московского "Динамо" Алексей Ионов продлил контракт с бело-голубыми. Об этом сообщает официальная страница москвичей в Twitter. Отмечается, что новое трудовое соглашение с рассчитано до лета 2019 года. Заработная плата и и прочие бонусы не уточняются.

Кубок Англии. "Арсенал" обыграл "Сандерленд"

В матче 1/32 финала Кубка Англии "Арсенал" обыграл "Сандерленд" со счетом 3:1. Счет в этйо игре открыл Ленс, после чего забивали только "канониры", у которых отличились Кэмпбелл, Рэмзи и Жиру. Результаты остальных встреч можно посмотреть здесь.