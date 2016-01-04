Синяя река. Чем опасен второй заход Хиддинка в «Челси»

Спойлер. Главные выводы из материала: Хиддинк пришел не на свое место.

Состав «Челси» в прошлом сезоне прыгнул выше собственных возможностей.

Нынешний сезон лондонский клуб все равно провалил.

«Челси» нужен новый Дидье Дрогба.

«ПСЖ» выглядит фаворитом в противостоянии с «Челси» в Лиге чемпионов.

Доказывать свою состоятельность должен не только Хиддинк, но и игроки.

В покрывшемся пленкой ностальгии 2009-м Гус Хиддинк приехал в Лондон спасать от кораблекрушения роскошную яхту Романа Абрамовича, с управлением которой не справился Луис Фелипе Сколари, – и тогда, имея в своем составе цветущих Терри, Лэмпарда и Баллака, Гус вышел из намечавшейся передряги победителем. За полгода работы на «Стэмфорд Бридж» Хиддинк успел влюбить в себя и болельщиков, и игроков, и владельца клуба. Но тогда он не мог не уйти, не мог и не хотел разорвать контракт со сборной России.

С тех пор Хиддинка будто бы прокляли: ни одна работа после «Челси» не получилась у него в полной мере удачной. Гус не сумел вывести сборную Турции на Евро, попал в темную историю в Махачкале, а со сборной Голландии только и смог добиться, что увольнения. Хиддинк просто-напросто потерял былой аппетит к футболу – и в нынешней, скоростной и сенсационной, АПЛ, он будет так же не к месту, как пришелся не к месту его старый знакомый – Дик Адвокат.

Жозе Моуринью, будучи отправленным в отставку после матча с «Лестером», успел-таки произнести важную, почти сакральную фразу: «В прошлом сезоне я проделал феноменальную работу и поднял игроков «Челси» на уровень, который, на самом деле, слишком для них высок». Здесь, конечно, присутствует доля всегдашнего высокомерия Моуринью, однако нельзя не признать тот факт, что нынешний состав «синих» далек от его былой мощи.

Сверкающее сапфирами наследство, доставшееся Хиддинку в 2009-м, и чахлое завещание, полученное им сейчас, – это две совершенно разные истории. Тогда, семь лет назад, в распоряжении голландца оказались находящиеся в расцвете сил Петр Чех, Джон Терри, Майкл Эссьен, Микаэль Баллак, Фрэнк Лэмпард, Дидье Дрогба – этот список можно только продолжить. Сейчас же вернувшийся в Лондон Хиддинк обнаружил среди своих подопечных того же Терри – но постаревшего; не Лэмпарда – а Оскара; не Дрогба – а Диего Косту... Очевидно, что в прошлом сезоне Моуринью удалось выжать из этого состава максимум – однако работала команда на износ и, кажется, действительно успела основательно поистрепаться.

В домашней встрече против «Уотфорда», с которой начал Хиддинк, действующие чемпионы хоть и забили два гола, но были, по своему обыкновению, недостаточно вариативны в передней линии – в этом компоненте «шершни» им как минимум не уступили. Настоящий же «Челси» проявился тогда, когда это и нужно было сопернику: Матич на ровном месте привез в свои ворота пенальти, а Оскар поскользнулся и не забил одиннадцатиметровый. Аттракцион щедрости, механизм которого был запущен при Моуринью, по-прежнему работает на полную мощность – дошло до того, что Хиддинк еще неделю назад всерьез опасался, как бы ему не встрять в борьбу за сохранение прописки в элите.

Как Гус Хиддинк собирается спасать «Челси»

Матч на «Олд Траффорд» удался «Челси» примерно в той же степени, что и игра против «Уотфорда», – правда, с одной оговоркой: «синие» приехали в гости к такому же раненому зверю, каким являются сами. Встреча двух соперников, которым очень нужно было победить, но которые страшно боялись проиграть, закончилась так, как ей и полагалось – нулевой ничьей. К слову, мирным исходом Хиддинк остался более-менее доволен, хотя после победы над «Сандерлендом», которую он наблюдал с трибуны, Гус был вправе рассчитывать, что и в фестивальный период результаты его новой-старой команды будут под стать игре с «котами». В былые времена этот голландец умел поворачивать реки вспять, однако удастся ли ему теперь войти в одну реку дважды – это вопрос, ответ на который мы получим в мае.

Сезон в АПЛ «Челси» так или иначе уже провалил, и даже разгромная гостевая победа над «Кристал Пэлас» на общем фоне неудач пока выглядит исключением. Теперь Хиддинку, особенно если он хочет продлить сотрудничество с Абрамовичем более чем на полсезона, стоит обратить особое внимание на кубковые соревнования (тем паче что в свой первый приход на «Стэмфорд» наибольших успехов Гус добился именно в турнирах на вылет). Все помнят знаменитую бойню против «Барселоны», спектакль имени Эвребе; никто не забыл и победный финал Кубка Англии против «Эвертона» – голландец знает, что такое игры на выбывание, и должен особым образом настроить своих подопечных на матчи против «ПСЖ».

Другое дело, что для победы над Ибрагимовичем и компанией одного настроя, пожалуй, не достанет – а других козырей на руках у Хиддинка сейчас нет. Если наконец-таки не прорвет Эдена Азара, если не перестанет глупо ошибаться Матич, если не вернут себе былую надежность Иванович и Терри, то «Челси» с большой долей вероятности вылетит из Лиги чемпионов уже на первой стадии плей-офф. Лоран Блан как никогда прав: наконец-то его команда может считать себя фаворитом перед схваткой с «Челси».

Решить проблемную ситуацию с помощью трансферов лондонцам, опять-таки, удастся вряд ли: «Челси» в первую очередь нуждается в забивном страйкере топ-класса, а такого товара даже летом не сыщется днем с огнем. Фалькао травмировался и надолго вылетел из строя; Реми, как бы он ни старался, не отвечает высоким запросам «синих»; а Диего Коста, хоть и стал подавать признаки жизни, по-прежнему далек от самого себя образца старта прошлого сезона.

Кто нужен топ-клубам в зимнее трансферное окно

«Челси» нужен новый Дидье Дрогба, новая устрашающая и пробивная сила в нападении – довольствоваться Диего Костой клуб столь высокого уровня притязаний не имеет права. «Челси» нужен новый Фрэнк Лэмпард – но пока его номер на синей футболке носит Оскар, демонстрирующий навыки топ-футболиста лишь от случая к случаю, как во встрече с «Кристал Пэлас». Наконец, «Челси» необходимо придумать эликсир молодости для Джона Терри – или же подыскать ему подходящую замену, что даже сейчас, когда Терри ощутимо сдал, представляется невозможным.

Весь этот ворох проблем Хиддинку не разгрести, тем более за полсезона. Возможно, голландцу и удастся впрыснуть в омертвевший организм команды инъекцию временной бодрости, однако перестройка старого «Челси» в новый, которую затеял уволенный Моуринью, уже началась и отменить ее не получится. Уйдет Терри – и синяя часть Лондона окончательно попрощается с легендарной эпохой своего бессменного капитана, с эпохой Дрогба, Лэмпарда и Чеха. Этой драме нужны новые герои; вопрос лишь в том, справятся ли Азар, Оскар, Матич и другие с возложенным на них бременем – или же летом 2016-го Роману Абрамовичу, помимо нового тренера, придется искать и новых игроков.

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