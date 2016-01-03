10 футболистов АПЛ, которых пора сплавить куда подальше

С открытием европейского трансферного окна нас ждет месяц активности английских клубов, желающих не только усилиться, но и сбросить балласт. «Бомбардир» выделил десятку игроков, от которых хотели бы избавиться как минимум болельщики их команд.

С открытием европейского трансферного окна нас ждет месяц активности английских клубов, желающих не только усилиться, но и сбросить балласт. «Бомбардир» выделил десятку игроков, от которых хотели бы избавиться как минимум болельщики их команд.​

Сеск Фабрегас ("Челси")

Ориентировочная стоимость (Transfermarkt): 50 миллионов евро

Когда футболисты "Челси" нагло сплавили Жозе Моуриньо, одним из главных заговорщиков называли Сеска – болельщики именно его вместе с Азаром и Диего Костой избрали виновниками нынешнего бедственного положения клуба. Если Коста уже успел исправиться, то Азар с Сеском и без Моуриньо играют так, что их уход из команды не огорчил бы поклонников "Челси". Такой вариант не исключен, ведь когда Роман Абрамович постоянно идет на поводу у игроков, он дает им в руки рычаг для управления ситуацией в клубе. А вот если владелец "Челси" хоть раз распрощается не только с неугодным игрокам менеджером, но и с кем-то из "серых кардиналов", положение вещей должно измениться.

Джермейн Ленс ("Сандерленд")

Ориентировочная стоимость: 12 миллионов евро

Джермейн Ленс – первый кандидат на смену клуба уже зимой. У Дика Адвоката он был одним из лучших, но запала голландца хватило ненадолго – когда он понял, куда попал, Ленс очень быстро утратил мотивацию и интерес к происходящему. А с приходом Сэма Аллардайса, который делает ставку только на тех, кто готов гарантировать стопроцентную самоотдачу, еще и поссорился с менеджером. Сейчас Ленс, можно сказать, выставлен на трансфер, и отдать за него 8-12 миллионов готов "Милан". Говорят также о варианте с возвращением в киевское "Динамо", но там хорошо помнят о проблемах голландца с мотивацией и вряд ли Сергей Ребров готов дать Джермейну второй шанс.

Лоик Реми ("Челси")

Ориентировочная стоимость: 12 миллионов евро

В случае с Лоиком Реми не стоит говорить о каких-то оргвыводах – он просто недостаточно хорош для такого клуба, как "Челси". Когда Диего Коста был не в форме, от Реми ждали многого, но он не смог доказать, что способен подняться выше роли джокера в клубной иерархии. Потому с учетом частых дисквалификаций Косты и его нестабильной формы, "Челси" нужен более перспективный и талантливый нападающий, который сможет создать конкуренцию испанцу, ставшему безальтернативным вариантом в атаке.

Кевин Миральяс ("Эвертон")

Ориентировочная стоимость: 15 миллионов евро

В позапрошлом сезоне Кевин Миральяс был одним из лидеров "Эвертона" Мартинеса, но затем после ряда травм потерял место в основе, отреагировав на изменение своего статуса в команде не совсем адекватно. Бельгиец ссорился с менеджером, угрожал уходом из клуба, но в таких случаях Мартинес всегда предпринимает "лечение скамейкой запасных", а то и резервным составом. Кому-то, как в свое время Ромелу Лукаку, это помогает, а кому-то, как Миральясу – нет. Сейчас Кевин как никогда близок к уходу из "Эвертона" – когда он получает шанс проявить себя, то играет очень эгоистично и становится ясно, что в этой команде он – инородное тело.

Стивен Колкер ("Саутгемптон", аренда из "КПР")

Ориентировочная стоимость: 7,5 миллионов евро

В случае со Стивеном Колкером речь не идет о полноценном трансфере, так как экс-защитник сборной Англии не принадлежит клубу, в котором он сейчас играет. Колкер арендован "Саутгемптоном" из "КПР" до конца сезона, но по той игре, которую он демонстрировал в те редкие дни, когда Рональд Куман давал отдых паре Жозе Фонте-Вирджил ван Дейк, говорить о какой-то полезности этой сделки сложно. Колкер сейчас очень медлителен, что и приводит к тому, что обладающие хорошей скоростью игроки готовы вручить ему шутовской колпак. К примеру, в матче Кубка Лиги с "Ливерпулем", где "святые" проиграли 1:6, чуть ли не каждый второй гол был пропущен "Саутгемптоном" по вине Колкера.

Эльяким Мангала ("Манчестер Сити")

Ориентировочная стоимость: 28 миллионов евро

Эльяким Мангала – один из самых дорогостоящих защитников мира, но в то же время и один из самых переоцененных игроков АПЛ. Ошиблись в его отношении в свое время селекционеры "Ман Сити", давшие добро на трансфер француза на "Этихад" – сложно говорить о соответствии этого защитника уплаченным за него "Порту" 40 миллионам евро по той игре, которую он показывает в Премьер-лиге. Проблемы "горожан" в обороне возникли во многом потому, что купленный под основу Мангала не оправдывает вложений, а Пеллегрини все еще находится в поиске идеальной связки в центре обороны, используя по необходимости даже престарелого Демикелиса, выступающего зачастую не хуже многомиллионного француза.

Деян Ловрен ("Ливерпуль")

Ориентировочная стоимость: 13 миллионов евро

Еще один защитник, уровень которого был завышен скаутами клуба АПЛ – Деян Ловрен. В "Саутгемптоне" защитник сборной Хорватии провел хороший сезон, но отдавший за него 30 миллионов евро "Ливерпуль" явно поспешил, когда сделал ставку на игрока, который провел в Англии всего один год. Оказалось, что секрет надежной игры Ловрена в "Сотоне" крылся в особенностях организации оборонительной игры "святых", где центральным защитникам неоценимую помощь оказывал Морган Шнейдерлин. В новых же условиях собранной с миру по нитке обороны "Ливерпуля" Ловрен растерялся, совершил немало результативных ошибок в своем первом сезоне и пока что не доказал, что он именно тот защитник, который нужен команде Юргена Клоппа.

Маруан Феллаини ("Манчестер Юнайтед")

Ориентировочная стоимость: 20 миллионов евро

Маруан Феллаини – символ "Манчестера" Дэвида Мойеса – единственный игрок, которого ему позволили купить в его первое и единственное лето на "Олд Траффорд". А кроме того, по совместительству – он символ прямолинейного стиля игры, который часто использует Луи ван Гаал, когда у него не получается обыграть соперника при помощи бесконечного и зачастую бесполезного владения мячом. В том, что у Феллаини есть какие-то грандиозные перспективы на "Олд Траффорд" сомневались всегда. Он может быть полезен в качестве джокера, но ведь сам бельгиец способен на большее и потому, если он не хочет загубить свою карьеру окончательно, ему нужно уйти. Возможно, даже этой зимой.

Андрей Крамарич ("Лестер Сити")

Ориентировочная стоимость: 8 миллионов евро

"Лестер" нельзя отнести к числу команд, которые тратят много денег, но минувшей зимой, когда "лисам" нужно было спасать свое место в элите, они выложили 11,5 миллионов евро за молодого хорватского форварда Андрея Крамарича. К счастью "Лестера", хоть Крамарич и не оправдал вложений, в клубе нашлись внутренние резервы для спасения в АПЛ, но бесполезность столь дорого обошедшегося клубу игрока не может не раздражать болельщиков команды. Наверное, есть еще клубы, которые верят в светлые перспективы бывшего нападающего "Риеки", потому зимой "Лестер" планирует продать Крамарича, предположительно в Серию А, чтобы освободить средства для покупки парочки игроков, которые смогут увеличить простор для ротации Клаудио Раньери.

Мемфис Депай ("Манчестер Юнайтед")

Ориентировочная стоимость: 28 миллионов евро

От Мемфиса Депая, в отличие от Феллаини, ждали многого и поначалу он оправдывал все выписанные ему авансы – голландец очень хорошо начал свое английское приключение. Однако очень быстро оказалось, что его игровой эгоизм все же берет верх над его талантом и в моменты, когда игра у команды не ладилась, Депай становился бесполезным, а иногда и вредоносным элементом на поле.

В итоге ван Гаал усадил его на скамейку, предпочитая использовать менее талантливого, но более работоспособного и старательного Лингарда. А Депай в те моменты, когда менеджер давал ему шанс проявить себя, все чаще разочаровывал. Понятное дело, что у Депая еще будет время для того, чтобы показать способность быть полезным командным игроком, но для этого ему необходимо переосмыслить свое отношение к игре и понять, что индивидуальные достижения – не главная цель в футболе.

Зимнее трансферное окно. Ниасс может оказаться в "Челси"

Фото: zimbio.com, globallookpress.com