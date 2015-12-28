Письмо Деду Морозу. О чем мечтает болельщик «Спартака»

<p><em>«Бомбардир» от лица фаната самой многострадальной команды России обратился в последнюю инстанцию. Экстрасенсы и подорожник не помогли, поэтому пришло время Деда Мороза. Да, просить счастья будем «Спартаку».</em></p> <p>Здравствуй, Дедушка Мороз! Ты всю жизнь в красно-белом. Да, иногда ты надеваешь какой-то нелепый динамовский тулуп, но обычно верен цветам «гладиаторов». И вот, ответь, пожалуйста, на один вопрос: почему ты ничего не можешь сделать?</p> <p>Ведь у тебя есть все! Волшебный посох, другие магические прибамбасы и неуемное желание всем помогать. Почему все дети страны от тебя регулярно получают новую приставку и велосипед, а болельщики «Спартака» не дождутся даже Кубка России?</p> <p>Ты пытался как-то откупиться непонятным Копа Дель Соль. Но давай решим, что это «чудо» сотворил не легендарный герой русских сказок, а пьяный сосед, которой отпугивает детей нелепой бородой и перегаром.</p> <p>Впереди 2016-й год. У «Спартака» по традиции начнется перестройка, Игорь Рабинер напишет фундаментальное полотно, почему в этом году красно-белые обязательно всех уничтожат, а новые футболисты без иронии бойко ответят, что приехали биться на «Открытие Арену» ради трофеев.</p> <p>Даже самый крутой математик мира Григорий Перельман не посчитает, сколько раз «Спартак» ходил по этому кругу. Поэтому, уважаемый Дедушка, вот несколько пожеланий от всех «мясных». Выполни их, и я больше не напишу. Или нет. Обязательно отвечу и даже бандерольку оформлю с чем-нибудь приятным. Только выполни, пожалуйста.</p> <p><img alt="https://media.giphy.com/media/YiLBgc1cSIfFm/giphy.gif" class="transparent" src="https://media.giphy.com/media/YiLBgc1cSIfFm/giphy.gif" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Дайте поработать! Хоть кому-нибудь…</strong></span></p> <p>Карпин, Эмери, Якин, Аленичев. Всех ограничивали во времени. Требовали результатов немедленно. Переводя на твой язык, просили подарков под елку и пушистого снега в середине июля. Дмитрий Анатольевич тоже на грани. Началось все с заезженного популизма про «стеночки», а заканчивается трусливой игрой в семь защитников и скандалами в духе сериалов про итальянскую мафию.</p> <p>Да, до вожделенных турнирных зон не так много очков. Но мы-то знаем «Спартак». Весной все неприятности обнажатся и обострятся. Лодку затрясет похлеще Елены Ваенги, команда откатится на шестое место, пока Леонид Федун будет психовать, оставаясь при этом важным игроком во всей чехарде (при всех обещаниях не болтать о футболе).</p> <p>Не так важно, на кого сделают ставку. Таки на Аленичева, Бердыева или Моуринью. Пусть он поработает два сезона без привычных атрибутов спартаковского тренера, которому сначала дан наказ всем надавать по мягкому месту и взять чашки, а потом просят наигрывать школьников. Дедушка, избавь от этого «Спартак»!</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="300" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8132952" webkitallowfullscreen="" width="500"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Заставь футболистов играть в футбол</strong></span></p> <p>Нет-нет, не просим кружевной игры, а хотя бы четкого и целенаправленного футбола. Метания от одной схемы к другой можно назвать научными пробами тренера. Только вот когда эти эксперименты приносили что-то хорошее? ЦСКА, дай бог им здоровья, лет семь играет по одной схеме, футболисты понимают, чего от них хотят.</p> <p>Наши же иногда взрываются, показывают всем, какие они крутые, а при первой неудаче – уходят в себя, играют в полмизинца и устало меняют позиции. Пока не все еще потеряно, Глушакову, Таски, Зе Луишу, Комбаровым и прочим надо добавить уверенности и драйва. Именно этих компонентов не хватает до пресловутой стабильности. Дед Мороз, за дело!</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Помоги выгодно продать Промеса</strong></span></p> <p>Конечно, фаны «Спартака» сейчас начнут расчехлять свои биты и прочие инструменты после таких слов, но! Промес стал живым Дедом Морозом, только ему не под силу выполнять все желания. К примеру, научить Зе Луиша видеть мяч и контролировать движения своих ног.</p> <p>Квинси может обвести парочку защитников, засандалить в «девятку» и обеспечить Аленичеву мантру про важность добытых очков и второстепенность результата. Но так долго продолжаться не может. Промеса нужно скорее продавать, иначе он сам поймает спартаковский вирус, скуксится и со временем превратится во второго Веллитона – ленивого и толстого котяру. Таких уже даже шейхи не покупают.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1451249156_фЕД.jpg" style="width: 500px; height: 320px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Прогони Федуна</strong></span></p> <p>Окончательно и без оговорок. Леонид Арнольдович, как мы уже отметили, пытается изображать из себя английскую королеву, при этом сохраняя полномочия парламента. Мало кто из здравомыслящих людей видит только в Федуне главного врага. Но, как и в случае с политическими режимами, уход формально главного лица (будь то президент, князь или вождь) облегчит чуток жизнь. Хотя бы пойдет отсчет новой эре! Мы скажем «спасибо» за стадион, за пару побед в дерби и за время, которое пусть и не отлилось золотом, но было крайне веселым и насыщенным.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>ТРОФЕЙ!!!</strong></span></p> <p>Мы вновь слили кубок, но ведь осталась малюсенькая надежда на чемпионат! Нельзя исключать, что одна весьма опытная команда устанет и откинет копыта, на «Ростов» с их финансами надежды не так много, «Локомотив» по традиции повторит все наши ошибки, а Питеру в лигочемпионском экстазе не до наших российских дел.</p> <p>Да, Дедушка, мы раскатали губу, по ней вполне можно сделать лихой круг на санях, но будет ли на нашей улице праздник? Конечно, при Романцеве карнавал был по бразильскому расписанию, однако отдых от радости у спартаковских болельщиков немного затянулся. Надежда маленькая, но, как и в Деда Мороза, в «Спартак» верят миллионы. Пора тебе, мой седовласый друг, порадовать народ.</p> <p><a href="https:///articles/450873" target="_blank"><strong>Письмо Деду Морозу. О чем мечтает болельщик «Локомотива»</strong></a></p> <p><a href="https:///articles/450871" target="_blank"><strong>Письмо Деду Морозу. О чем мечтает болельщик ЦСКА</strong></a></p> <p><strong><a class="strong" href="https:///articles/450865" target="_blank">Письмо Деду Морозу. О чем мечтают болельщики «Ливерпуля»</a></strong><br /> [poll id=941]</p>