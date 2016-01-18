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    Лайфхак. Как играть в футбол без мяча


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    Голосов: 2
    18.01.2016 09:00
    «Бомбардир» моделирует классическую дворовую ситуацию: мяча нет, а играть хотят все. Решения есть!

    Футбол – древнейшее действо, так или иначе появляющееся в истории разных культур. Когда-то он прошел путь от игры бычьими пузырями и головами поверженных противников к пинанию мяча – и в таком цивилизованном виде завоевал весь мир. Однако футбол – это не только высокие технологии и миллионные контракты. Настоящая игра происходит у тебя во дворе. А у тебя во дворе не всегда может быть настоящий футбольный мяч. И тогда вы с пацанами должны пройти против исторического прогресса. От мяча – к другим подручным средствам.

    Вариант 1. Снаряд из другого вида спорта:

    Волейбольный мяч

    "Нельзя пинать волейбольные мячи!" – это второе важнейшее знание, переданное вам физруком после мудрости о том, что нельзя ходить на физкультуру в туфлях. Однако поиграть в футбол таким мячом – удовольствие, в котором невозможно себе отказать, ведь он тоже круглый, а вместе с тем легкий и летит, как "Джабулани". Да и потом, в волейболе же разрешены удары ногами? Физрук ничего не понимает в духе спортивных игр!

    Полезный совет: не думайте напрасно, что облегченный вариант "Джабулани" обойдется вам в облегченную сумму, особенно если вы собираетесь использовать легендарную технику "удар пыром". Вы поймете, что недостаточно проработали идею, после первых же ударов, когда на мяче вскочит "грыжа". Физрук был прав.

    https://media.giphy.com/media/Pxgc7L31mXOiQ/giphy.gif

    Баскетбольный мяч

    Вариант, обратный волейбольному. Тяжелый и жесткий, как футбол во втором российском дивизионе. Этот снаряд предназначен для самых суровых ребят в вашей компании, дриблерам здесь делать нечего – им проще пойти в нормальный баскетбол, чем в такой соккер. Зато вы сравнительно надолго оттянете момент, когда мяч развалится на куски.

    Полезный совет: только Джеки Чан не бережет себя, а вы – берегите. Этот мяч – действительно опасная штука. И еще кое-что: если у вас хватило денег на баскетбольную сферу – почему нельзя было купить вместо нее сразу футбольную? Еще осталось бы на колу с чипсами.

    https://media.giphy.com/media/PPy2wTXW9BJok/giphy.gif

    Теннисный мяч

    За неимением вариантов игра с маленькой желто-зеленой ерундовиной может получиться достаточно интересной. Вы сыграете в нечто, похожее на бенди, если живете в северном городе, или хоккей на траве, если дело происходит летом. Но дисциплины с клюшкой заставят вас гнуть спину (тогда вы не сможете помочь маме пропылесосить квартиру), а игра ногами позволит вам бегать, расправив плечи.

    Полезный совет: по возможности уменьшайте размер ворот, ведь маленькому теннисному шарику ничего не стоит оказаться в сетке (или что там у вас натянуто). И, пожалуйста, пожалейте вратаря, вам же с ним еще за одной партой сидеть!

    https://media.giphy.com/media/7AjpFzKKEdkuk/giphy.gif

    Вариант 2. Посторонние предметы:

    Бутылка

    На первый взгляд, это будет ужасно, но дворовый футбол – бескомпромиссная штука. Ничто не остановит вас, если вы хотите в него сыграть. А значит, в случае необходимости будут и ворота из портфелей, и бутылка вместо мяча. Покажи все, на что вы способны!

    Полезный совет: ни в коем случае не играйте полной бутылкой, тем более если внутри газировка (то, что инвентарь должен быть пластиковым, а не стеклянным, уточнять не нужно?) Ну и ожидайте проблем с результативностью: вы можете оказаться на уровне последних команд чемпионата Франции, если каким-либо образом не скорректируете правила под "игру в бутылочку".

    Камера от старого мяча

    Жизнь дерматинового мячика, как известно, не прекращается с появлением "грыжи". Если содрать покрытие и оставить только камеру (от части покрытия вокруг клапана избавиться не удастся), вы получите безумную неуправляемую штуку – такую же безумную, как дальний удар центрального защитника. Ждите глупейших промахов и красивейших голов, раз на раз не приходится.

    Полезный совет: никогда не забывайте о том, что непокрытая камера может лопнуть.

    https://media.giphy.com/media/dK23dhZ6xdg8E/giphy.gif

    Глобус

    Не нужно отбрасывать данный вариант как заведомо сумасшедший, ведь главный секрет не в глобусе, а в бумаге и скотче, которыми вы его покроете. Чтобы стать футболистом, нужно почувствовать себя скульптором.

    Полезный совет: возьмите маленький глобус и, не жалея бумаги со скотчем, сделайте свой "мяч" как можно более мягким.

    Два носка

    Чисто футзальный вариант, если под "футзалом" понимать игру в большой комнате вашей квартиры. Вообще-то детские магазины предоставляют неплохой выбор маленьких и даже безопасных мячей для игры в домашних условиях, но вы же уже большие, чтобы ходить по детским магазинам? Тогда берем два носка и сворачиваем их. К сожалению, эту процедуру придется повторять часто, ведь такой снаряд постоянно развязывается.

    Полезный совет: наилучшего результата можно добиться, засунув один свернутый носок в другой, но не глубоко, а наоборот – у самого голенища. Тогда в этом же голенище можно будет закрепить конец этого же носка, и снаряд выйдет круглым, насколько это возможно.

    Мячик с крупой

    И последний вариант – также для домашнего пользования, но уже в других целях. Это элитный снаряд для футбольного фристайла. Элитный он хотя бы потому, что для его создания необходима рабочая сила – кто-то, умеющий шить.

    Полезный совет: если сам снаряд качественно сделан, советы излишни, получайте удовольствие.

    "Бомбардир.ру" запускает блоги!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: plero.ru, organicauthority.com, weburg.net, pustunchik.ua
    Рейтинг: 4 Голосов: 2
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +191

      Yellow 91 3 января 2016, 17:40

      Дебилы... Материал для учащихся до 3 класса))). Ахаха)))

      -2
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