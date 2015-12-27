Письмо Деду Морозу. О чем мечтает болельщик «Локомотива»

И вновь "Бомбардир" пишет в зимнюю сказку. На этот раз, чтобы Дедушка обратил внимание на московский "Локомотив" и исполнил желания его давнего болельщика.

Здравствуй, Дедушка Мороз!

Пишет тебе мальчик Филипп. И пусть мне уже 22 годика, я не перестаю в тебя верить. Мои друзья считают, что это глупо и наивно. Но я не согласен. Всерьез верить в чемпионство "Локомотива", пока в президентском кресле Ольга Смородская – вот это глупо и наивно. А твое существование на этом фоне вполне реально. Как ты знаешь, я болею за "Локомотив" вот уже 13 лет, и с 2010-го года вместо подарков для себя прошу только успехов для красно-зеленых. Но все эти годы ты меня жестко прокатывал. Но, как показал последний год, ты наконец начал прислушиваться к моим мольбам.

Вначале хочу поблагодарить тебя за год 2015-й. Но начну с оговорки, что, когда я просил тебя о суперпобедной серии для Миодрага Божовича, я имел в виду РФПЛ, а не чемпионат Сербии, куда этот скоморох уехал вполне успешно тренировать "Црвену Звезду". Да и Петар Шкулетич похож на Альваро Негредо только внешне. Так что, это не считается, что ты подарил нам крутого нападающего из топ-клуба. В остальном ты был весьма щедр. Все-таки мы взяли Кубок. Первый трофей за 8 лет. И особая моя благодарность за то, что ты в межсезонье подменил Ниасса на молодого Дидье Дрогба. Этих африканцев все равно никто не различает, а у нас хоть нормальный нападающий появился. А можно такой же трюк провернуть еще с Н’Дингой и Патрисом Вьера?

Теперь перейдем к просьбам на будущий год. За последние 12 месяцев я вел себя хорошо и после игр "Локо" рвал на себе от бессилия волосы всего четыре раза. Согласись, прогресс после прошлогодних 15-ти. Так что, надеюсь, ты внимательно прочитаешь мой список и выполнишь его в точности. По традиции, не прошу ничего для себя. Лишь шесть скромных подарочков для людей из Черкизово.

Фильм "Король говорит". Вот всем хорош Игорь Геннадьевич Черевченко. Молодой, перспективный, морально устойчивый, свой, знает, что такое "паровозный дух". А что, у "Спартака" может быть свой дух, а у нас нет? Так вот, при всех своих благодетелях, Игорь Геннадьевич просто ужасный оратор. И так как на специальные курсы его явно не затащишь, пусть хоть посмотрим этот замечательный фильм. Может и прошибет его. Главное, чтобы его умение красиво говорить не затмило тренерский талант. Второго пришествия Бышовца мы не переживем.

Большой чемодан с деньгами. Этот подарок прошу доставить Альберто Сапатеру. Но не под елку, как остальным. Пусть заветный кейс настигнет испанца на улице. А точнее упадет на землю с неба. На него. В прямом смысле. Ведь Сапатер так любит деньги, и так не любит играть в футбол.

Крутой топор. Тарас Михалик – образец настоящего мужчины. Сильный, уверенный в себе, самоотверженный. К тому же прекрасный отец и муж. Одна проблема – он плохо играет в футбол. Это просто не его вид деятельности. Все тонкие передачи, ювелирные подкаты и отменный выбор позиции. Тарасу нужно дело, где сможет разгуляться его широкая славянская душа. К примеру, он может стать дровосеком. Уехать с семьей куда-нибудь в глушь, купить там уютный домик и промышлять вырубкой леса. Дедушка, помоги Тарасу принять это решение. Намекни ему на это настоящим мужицким топором под елочкой.

Билет в любую точку миру. Нет в мире более трудолюбивого человека, чем Ольга Смородская. Она без перерывов и выходных делает все, чтобы "Локомотив" был как можно дальше от призовых мест и кубков. Но и Ольга Юрьевна стала уставать. Не доглядела в этом мае. Красно-зеленые выиграли Кубок России. Отдохнуть ей надо. Барселона, Багамы, Куба, Сейшелы. Она должна иметь возможность поехать куда угодно. Дедушка Мороз, не прошу, молю, положи ей заветный квиток под елочку. Только единственный нюанс: билет должен быть в один конец.

Моток ниток и иголку. Этот подарочек должен получить наш капитан Ведран Чорлука. Уж больно часто хорват стал получать желтые и красные карточки не за свою жесткую игру, а за длинный язык. Так что в качестве профилактики надо бы ему какое-то время перед выходом на поле рот зашивать. И нет. Это не жестоко. Некто Павленский это вообще искусством считает. Если же Ведран исправится и без подобных мер, то он может передарить нитки с иголкой Гилерме. Чтобы больше не повторялся кошмар домашнего матча со "Спортингом", когда наш голкипер пропустил три мяча в "домик".

Варежки. И, конечно, нельзя обделить подарком нашу главную надежу – Лешу Миранчука. С виду неглупый и скромный парень почему-то очень любит в своем инстаграмме показывать средний палец в камеру. Непорядок. Вводим новый порядок для Леши. В инсту – только в варежках. Да и этот подарок гипотетически может вывести тренерский талант Черевченко на уровень Юрия Палыча. Вдруг, чтобы стать успешным тренером в "Локомотиве", нужно хоть раз в карьере крикнуть во время матча "ВАРЮШКИ СНИМИ". Попытка – не пытка.

Письмо Деду Морозу. О чем мечтает болельщик ЦСКА

Письмо Деду Морозу. О чем мечтают болельщики "Ливерпуля"