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Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
Дмитрий Проскурин
18 января 2016, 18:00
29
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Комментарии (29)
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arap
1450626884
Роза сябитова 9/12
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1
Челнинец
1450627176
у полоза девка уж очень нравится мне)
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2
Селим
1450680561
Балотели я))
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2
8-Gattuso-8
1450687210
Вы - бабушка у подъезда! Чуть стала подводить память.
Ответить
1
borsch123
1450703086
Наркоман! Проститутка! Алкашня!... Я бабушка у подъезда.
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3
REDWHITE_
1452612515
прикольно
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0
shur
1452929850
8 из 12 неплохо!!!
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0
franck_ribery
1453639548
у погребняка сразу угадал, такая обезьяна с накаченным лицом может быть только у него)))
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0
J|U3HU_PO3ETKY
1453829754
9/12 Не угадал Руни, Терри и Сегер
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0
саша кул
1458148333
7
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