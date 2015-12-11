Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Статьи
    • Бензема отчислен из сборной Франции. Аленичев покинет «Спартак». Дайджест событий дня

    Бензема отчислен из сборной Франции. Аленичев покинет «Спартак». Дайджест событий дня


    0
    Голосов: 0
    11.12.2015 00:15
    В Ростовской области введут обязательные уроки футбола. Юрченко останется в «Уфе». Джано заинтересовал ведущие европейские клубы. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    В Ростовской области введут обязательные уроки футбола. Юрченко останется в "Уфе". Джано заинтересовал ведущие европейские клубы. "Бомбардир" собирает главные новости дня в одном материале.

    Бензема временно исключен из сборной Франции

    Нападающий "Реала" Карим Бензема официально отчислен из сборной Франции из-за дела о шантаже Матье Вальбуэна. Об этом сегодня объявил глава федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэт.

    "Карим Бензема больше не доступен для вызова в сборную. Это мое решение, о котором я уже сообщил Дидье Дешаму. Если ситуация не изменится, Бензема не будет вызван в сборную в марте и не попадет в заявку на чемпионат Европы-2016. Что может измениться? Закрытие дела", - сказал глава федерации футбола Франции.

    Джано может продолжить карьеру в Испании или Германии

    Полузащитник московского "Спартака" Джано, который в нынешнем сезоне из-за травмы провел всего три матча, отметил, что у него есть предложения от клубов Испании и Германии.

    "После игры с шотландцами, в которой я получил травму, идет восстановительный процесс. Скоро уже начну тренироваться и поеду на сборы. Помимо предложений из испанской Примеры у меня есть некоторые варианты продолжения карьеры в немецкой Бундеслиге. Надо обдумать, все взвесить, но если я решу остаться в России, то буду играть только за московский "Спартак", - сказал Джано.

    Уроки футбола в школах Ростовской области станут обязательными

    В школьную программу Ростовской области будут введены обязательные занятия футболом. С 1 сентября 2016-го года уроки футбола станут обязательными как для мальчиков, так и для девочек.

    "Мной принято решение - третьим уроком физкультуры в Ростовской области будет футбол. Мы внимательно смотрим на наши возможности. Оценим наличие тренеров, специалистов, которые будут этим заниматься, еще раз внимательно оценим состояние наших спортивных сооружений. Задача - подготовиться к тому, чтобы этот третий урок стал (уроком футбола) в наших школах на всей территории Ростовской области", - сказал губернатор региона Василий Голубев.

    5 причин, почему вы не будете смотреть футбол через 40 лет

    Агент: "Юрченко до лета останется в "Уфе"

    Алексей Скородед, являющийся агентом вратаря "Уфы" Давида Юрченко, разъяснил ситуацию по поводу его будущего.

    "Вероятность того, что Юрченко уйдет в ближайшее трансферное окно? Этой зимой мы никуда не уйдем! "Уфа" ведет переговоры о продлении контракта. Хотят подписать контракт на два с половиной года. Вопрос в стадии переговоров. Вероятность подписания? Пока 50 на 50. По нему делали запрос некоторые клубы, но пока процесс вялотекущий. Это связано с непростой финансовой ситуацией. Не могу сказать, что кто-то проявил какую-то настырность в переговорах. Были ли в списке "Спартак" и "Краснодар"? Я с ними общался", – заявил агент.

    Трабукки: "Аленичев покинет пост главного тренера "Спартака"

    Известный футбольный агент Марко Трабукки во время трансляции в социальной сети Periscope заявил, что Дмитрий Аленичев покинет пост главного тренера московского "Спартака" по окончании нынешнего сезона.

    По информации специалиста, у руля "Спартака" окажется очень серьезный специалист, который должен будет бороться за чемпионство. Если же под руководством Аленичева столичный клуб завоюет право играть в Лиге Европы, задачей нового наставника станет успешное выступление в еврокубках. Однако стратегическая цель "Спартака" на ближайшие годы, по словам Трабукки, - участие в Лиге чемпионов.

    Нейсмит накормил сотни бездомных

    Нападающий "Эвертона" и сборной Шотландии Стивен Нейсмит отдал частью своей зарплаты на оплату рождественских обедов для бездомных и малоимущих семей.

    Шотландец организовал благотворительный вечер в Глазго. В прошлом году Нейсмит подарил бездомным билеты на домашние матчи команды.

    "Когда я не играл в "Рейнджерс" из-за травм, я понял, что это отличный шанс помочь другим. Я говорил с друзьями и семьями тех, кому хотел помочь. Это немного, но важно то, что я пытаюсь что-то делать", - сказал Нейсмит.

    "Динамо" и Ташаев продлили сотрудничество до 2018-го года

    "Динамо" подписало новый контракт с хавбеком Александром Ташаевым. Соглашение рассчитано до июня 2018-го года.

    Дебют игрока в основном составе бело-голубых пришелся на матч шестого тура группового этапа Лиги Европы против ПСВ (0:1), состоявшемся 11-го декабря 2014-го года. В той встрече молодой полузащитник появился на поле со скамейки запасных.

    В нынешнем сезоне Ташаев выходил на поле в 15-ти матчах РФПЛ, один раз отметившись забитым мячом и дважды ассистировав партнерам.

    Лига Европы. "Рубин" сыграл вничью с "Бордо", "Краснодар" разгромил "Габалу"

    "Рубин" не смог одержать победу над "Бордо" во Франции во встрече шестого тура Лиги Европы и не сумел выйти в плей-офф турнира. В своем матче "Краснодар" выиграл у "Габалы", закрепившись на первом месте в группе.

    Лига Европы. Группа B. 6-й тур

    Бордо (Франция) – Рубин (Россия) – 2:2 (0:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Канунников, 30; 1:1 – Лаборде, 58; 2:1 – Ролан; 2:2 – Устинов, 76.

    Лига Европы. Группа C. 6-й тур

    Габала (Азербайджан) – Краснодар (Россия) – 0:3 (0:2) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Сигурдссон, 26; 0:2 – Перейра, 40; 0:3 – Вандерсон, 75.

    Лига Европы. Группа H. 6-й тур

    Скендербеу (Албания) – Локомотив (Россия) – 0:3 (0:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Тарасов, 18; 0:2 – Ниасс, 88; 0:3 – Самедов, 90+1.

    Лига Европы. Голы и ключевые моменты матчей российских команд (ВИДЕО)

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: zimbio.com, РФПЛ
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 11 декабря 2015, 08:44

      Бензема по любому вернется к Евро. На домашний чемпионат не взять топ форварда, это нереально

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 11 декабря 2015, 08:43

      У Спартака в руководстве просто дибилы сидят! Аленичев отличный тренер. В этой говнокоманде нельзя прийти и сразу взять чемпионство. Пару лет бы поработать, состав наиграть и будет результат. Вместо этого они щас назначат какого-нибудь Моейса, 2 сезона провалят и опять придет спартаковец (Тихонов например). И снова по кругу пойдут!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      Diak_horse 11 декабря 2015, 00:44

      Ростовчане - БРАВО!!! Все гениальное - просто!!! Вот, только с физруками поработать, и ВООБЩЕ супер будет!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 