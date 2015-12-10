ЛЕ. «Бордо» - «Рубин» - 2:2, «Габала» - «Краснодар» - 0:3, «Скендербеу» - «Локомотив» - 0:3 (ВИДЕО)

Сразу три российских клуба принимали участие в заключительных матчах группового этапа Лиги Европы. «Бомбардир» представляет голы и ключевые моменты этих противостояний.

Сразу три российских клуба принимали участие в заключительных матчах группового этапа Лиги Европы. "Бомбардир" представляет голы и ключевые моменты этих противостояний. "Скендербеу" - "Локомотив" - 0:3 Тарасов открывает счет в матче Ниасс добивает соперника Самедов доводит счет до разгромного "Габала" - "Краснодар" - 0:3 Сигурдссон выводит "Краснодар" вперед Перейра увеличивает преимущество гостей Вандерсон делает счет разгромным "Бордо" - "Рубин" - 2:2 Канунников забивает очень красивый гол в ворота Приора Рыжиков успевает вытащить мяч из-под перекладины Лаборде выравнивает положение Ролан убегает в контратаку и перебрасывает мяч через Рыжикова Устинов неожиданно сравнивает счет