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    • ЛЕ. «Бордо» - «Рубин» - 2:2, «Габала» - «Краснодар» - 0:3, «Скендербеу» - «Локомотив» - 0:3 (ВИДЕО)

    ЛЕ. «Бордо» - «Рубин» - 2:2, «Габала» - «Краснодар» - 0:3, «Скендербеу» - «Локомотив» - 0:3 (ВИДЕО)


    0
    Голосов: 0
    10.12.2015 21:35
    Сразу три российских клуба принимали участие в заключительных матчах группового этапа Лиги Европы. «Бомбардир» представляет голы и ключевые моменты этих противостояний.

    Сразу три российских клуба принимали участие в заключительных матчах группового этапа Лиги Европы. "Бомбардир" представляет голы и ключевые моменты этих противостояний.

    "Скендербеу" - "Локомотив" - 0:3

    Тарасов открывает счет в матче

    Ниасс добивает соперника

    Самедов доводит счет до разгромного

    "Габала" - "Краснодар" - 0:3

    Сигурдссон выводит "Краснодар" вперед

    Перейра увеличивает преимущество гостей

    Вандерсон делает счет разгромным

    "Бордо" - "Рубин" - 2:2

    Канунников забивает очень красивый гол в ворота Приора

    Рыжиков успевает вытащить мяч из-под перекладины

    Лаборде выравнивает положение

    Ролан убегает в контратаку и перебрасывает мяч через Рыжикова

    Устинов неожиданно сравнивает счет

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК "Локомотив"
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 11 декабря 2015, 01:22

      Поздравляю Краснодар и Локомотив с первыми местами в своих группах!
      Сегодня заработали целый балл в таблице коэффициентов УЕФА,итого
      11,300-прекрасный результат,который можно и нужно ещё увеличить,
      чего и желаю нашим командам!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +12625

      Вомбат 10 декабря 2015, 22:37

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Скажите - это правда, что Краснодар и Рубин играют в одной лиге. Что же это за лига такая???

      -4
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