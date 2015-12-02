«Спартак» пытается сохранить Боккетти. Венесуэла хочет бойкотировать ЧМ в России. Дайджест событий дня

<p><em>Дортмундской «Боруссии» не нужен Шатов. «Челси» хочет приобрести Мюллера. Ивановича зимой ждут в «Интере». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Рибери вернется в общую группу на этой неделе</strong></span></p> <p>Председатель правления <a href="https:///teams/bav" target="_blank">"Баварии"</a> Карл-Хайнц Румменигге заявил, что возвращение хавбека мюнхенского клуба <a href="https:///player/2384" target="_blank"><strong>Франка Рибери</strong></a> в общую группу планируется уже на этой неделе.</p> <p>"Страдания Рибери практически завершились, он вернется к тренировкам в общей группе уже в течении этой недели", – заявил Румменигге.</p> <p>По окончанию длительного периода реабилитации после травмы ноги, француз собирался принять участие в игре 16-го тура Бундеслиги с "Ингольштадтом". Однако, он подхватил простуду и в настоящее время не тренируется вместе со всеми. Его появление в предстоящем матче по-прежнему находится под вопросом.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Бубнов: «То, что происходит с «Зенитом», трудно поддается анализу»</strong></span></p> <p>Известный футбольный эксперт <a href="https:///persons/10" target="_blank"><strong>Александр Бубнов</strong></a> прокомментировал игру питерского <a href="https:///teams/zen" target="_blank">"Зенита"</a> в текущем сезоне. Сейчас "Зенит" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице, отставая от лидирующего ЦСКА на восемь очков.</p> <p>"Многое непонятно и непредсказуемо. Команда заваливает игры в чемпионате, играя почти оптимальным составом - в том же матче с "Тереком". Задача была на сезон пройти как можно дальше в Лиге чемпионов, они эту задачу решают. Но если команда не попадет в Лигу чемпионов на следующий год, это провал. То, что происходит с "Зенитом", трудно поддается анализу", - сказал Бубнов в эфире "Спорт FM".</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Дортмундская «Боруссия» опровергла интерес к Шатову</strong></span></p> <p>Представители дортмундской <a href="https:///teams/brd" target="_blank">"Боруссии"</a> высказались относительно информации, согласно которой они проявляют интерес к полузащитнику "Зенита" <a href="https:///player/7696" target="_blank"><strong>Олегу Шатову</strong></a>.</p> <p>"Мы не знаем, откуда появилась информация про Шатова. Это все слухи", – сообщили в немецком клубе.</p> <p>Напомним, контракт 25-летнего россиянина с "Зенитом" истекает следующим летом. Согласно transfermarkt.de, трансферная стоимость Шатова составляет 10 миллионов евро.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1448999550_Thomas-Muller1.jpg" style="width: 720px; height: 500px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Мюллер может заменить Косту в «Челси»</strong></span></p> <p>В <a href="https:///teams/che" target="_blank">"Челси"</a> готовы рассмотреть возможность приглашения нападающего "Баварии" <a href="https:///player/11852" target="_blank"><strong>Томаса Мюллера</strong></a>, который может стать заменой <strong><a href="https:///player/15589" target="_blank">Диего Косте</a></strong>. В Лондоне недовольны результативностью испанца, который лишь трижды поражал ворота в этом сезоне в Премьер-лиге.</p> <p>Известно, что между игроком и наставником команды Жозе Моуринью существует конфликт, который выплеснулся наружу в матче с "Тоттенхэмом". Форвард остался в запасе, что вызвало у него приступ ярости – испанец кинул тренировочную жилетку в тренера.</p> <p>Известно, что в услугах Мюллера был не так давно заинтересован "Манчестер Юнайтед", который предлагал за него 90 миллионов фунтов стерлингов.</p> <p><a href="https:///articles/450291" target="_blank"><strong>Почему «Челси» обязан купить Гарри Кейна</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Спартак» начал переговоры с Боккетти</strong></span></p> <p><a href="https:///teams/spa" target="_blank">"Спартак"</a> начал переговоры с итальянским защитником <a href="https:///player/8687" target="_blank"><strong>Сальваторе Боккетти</strong></a> о продлении действующего контракта. Официальный представитель футболиста Андреа Д'Амико уже прибыл в Москву, чтобы обсудить предлагаемые условия. По предварительным данным, контракт будет продлен до лета 2019 года.</p> <p>Напомним, что действующий контракт 29-летнего Боккетти со "Спартаком" рассчитан до середины 2017 года, а играет он в составе красно-белых с марта 2013 года. В текущем сезоне итальянец провел в Премьер-лиге 16 матчей, в которых отметился одним забитым голом и тремя желтыми карточками. По оценке transfermarkt трансферная стоимость футболиста составляет семь миллионов евро.</p> <p><a href="https:///articles/450540" target="_blank"><strong>Виллаш-Боаш в перепалке с Кадыровым, «Динамо» и «Рубин» героически спасаются. Каким был 17-й тур РФПЛ</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Базелюк не вернется в ЦСКА</strong></span></p> <p>Форвард <a href="https:///player/20783" target="_blank"><strong>Константин Базелюк</strong></a> не вернется в <a href="https:///teams/csk" target="_blank">ЦСКА</a> в ближайшее трансферное окно из <a href="https:///teams/ske" target="_blank">"СКА-Энергии"</a>.</p> <p>"Костя будет выступать за "СКА-Энергию" до конца сезона. Хорошо, что у него в Хабаровске все пошло - забивает, отдает, молодец. ЦСКА может отдать Алибека Алиева в клуб ФНЛ? Все в процессе", - рассказал начальник селекционного отдела ЦСКА Олег Яровинский.</p> <p>Напомним, что Базелюк играет за хабаровский клуб на правах аренды. В текущем сезоне 22-летний футболист провел 15 матчей в составе "Ска-Энергии", в которых забил пять голов.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>В январе Иванович может перейти в «Интер»</strong></span></p> <p>Защитник "Челси" <a href="https:///player/1030" target="_blank"><strong>Бранислав Иванович</strong></a> никак не может договориться с лондонским клубом о продлении действующего контракта, который рассчитан до июня 2016 года. Это открывает для него вариант с переходом в <a href="https:///teams/int" target="_blank">"Интер"</a>. Представители итальянского клуба уже сделали предварительное предложение футболисту. "Челси" может воспользоваться этим и выручить за игрока сборной Сербии определенную компенсацию в январе.</p> <p>Стоит отметить, что в текущем сезоне Иванович сыграл в Премьер-лиге 11 матчей. По оценке Transfermarkt трансферная стоимость футболиста составляет 17 миллионов евро.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Игроки сборной Венесуэлы бойкотируют отборочный турнир ЧМ-2018</strong></span></p> <p>Группа игроков <a href="https://bombardir.ru/teams/vnz" target="_blank">сборной Венесуэлы</a> требует смены руководства национальной футбольной федерации и тренерского штаба. В случае невыполнения своих требований футболисты намерены бойкотировать оставшиеся матчи отборочного турнира на ЧМ-2018.</p> <p>Поводом для бойкота послужили слова главы Федерации футбола Венесуэлы Лауреано Гонсалеса, который обвинил игроков в заговоре против главного тренера <a href="https://bombardir.ru/coaches/245" target="_blank"><strong>Ноэля Санвисенте</strong></a>. Футболисты назвали эти обвинения лживыми и потребовали перемен в федерации и национальной команде.</p> <p>"Мы считаем, что нашей сборной нужны серьезные кадровые перемены, чтобы исправить нынешнее положение дел. Что касается чиновников, то тот урон, который нанесли определенные лица из Федерации футбола Венесуэлы национальной команде, можно исправить только путем отстранения недобросовестных чиновников от своих постов. До тех пор, пока это не будет сделано, мы не будем играть", - сказано в заявлении игроков.</p> <p>Идею бойкота поддержали Фернандо Аморебьета, Габриэль Сичеро, Грендди Перосо, Освальдо Вискаррондо, Роберто Росалес, Джозеф Мартинес, Рональд Варгас, Алехандро Герра, Кристиан Сантос, Сесар Гонсалес, Томас Ринкон, Луис Мануэль Сейхас, Франклин Лусена, Саломон Рондон, Хуан Фалькон, Мику.</p> <p><a href="https:///articles/450494" target="_blank"><strong>Какого тренера пора увольнять. Рейтинг читателей «Бомбардира»</strong></a></p>