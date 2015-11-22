Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • «Спартак» – «Краснодар» – 3:2. Команда Аленичева прервала серию поражений (ВИДЕО)

«Спартак» – «Краснодар» – 3:2. Команда Аленичева прервала серию поражений (ВИДЕО)

<p><em>«Спартак» принимает «Краснодар» в главном матче тура. «Бомбардир» собрал все главные моменты встречи. </em></p> <p><strong><span style="color:#FF8C00;">Ари открывает счет ударом головой</span></strong></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8115223" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><strong><span style="color:#FF8C00;">Денис Глушаков сравнивает счет</span></strong></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8115246" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><strong><span style="color:#FF8C00;">Квинси Промес выводит "Спартак" вперед</span></strong></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8115252" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Пенальти на Паршивлюке</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8115253" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Андрей Дикань отбивает пенальти Дмитрия Комбарова</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8115255" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Денис Глушаков блестящим ударом увеличивает преимущество хозяев</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8115357" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Андреас Гранквист устанавливает окончательный счет</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8115428" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Обзор матча</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8115489" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe><br /> <a href="https:///online/81040" target="_blank"><strong>Текстовый онлайн</strong></a></p>

Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Комбаров Дмитрий Глушаков Денис Дикань Андрей Паршивлюк Сергей Ари Гранквист Андреас Промес Квинси
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Essence
1448217489
перестаньте вы делать эти нарезки !этот минутный ролик с рекламой в каждом очень бесят.сделайте видеообзор пятиминутный с голами и опасными моментами!!!!чтобы можно были посмотреть разом а не втыкать 10 минут на эти отдельные нарезки с рекламой!
Ответить
azar800
1448221715
заткните рты все кони и бомжи спартак в игре
Ответить
Главные новости
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
23:23
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
22:18
4
Видео«Русский рай»: фанаты «Галатасарая» вывесили баннер в честь Батракова
22:09
Результативная передача Батракова принесла «Галатасараю» победу над «Коджаэлиспором»
21:58
1
ВидеоКордоба картинно упал в матче с «Акроном»
21:41
14
РПЛ. «Краснодар» спас очко в домашнем матче с «Акроном» (1:1)
21:33
59
Максименко поговоркой отреагировал на оскорбительные кричалки Лещука и Лунева про «Спартак»
21:23
5
Директор «Спартака» дал информацию о новом контракте Барко
20:57
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+