«Спартак» – «Краснодар» – 3:2. Команда Аленичева прервала серию поражений (ВИДЕО)

<p><em>«Спартак» принимает «Краснодар» в главном матче тура. «Бомбардир» собрал все главные моменты встречи. </em></p> <p><strong><span style="color:#FF8C00;">Ари открывает счет ударом головой</span></strong></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8115223" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><strong><span style="color:#FF8C00;">Денис Глушаков сравнивает счет</span></strong></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8115246" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><strong><span style="color:#FF8C00;">Квинси Промес выводит "Спартак" вперед</span></strong></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8115252" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Пенальти на Паршивлюке</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8115253" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Андрей Дикань отбивает пенальти Дмитрия Комбарова</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8115255" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Денис Глушаков блестящим ударом увеличивает преимущество хозяев</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8115357" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Андреас Гранквист устанавливает окончательный счет</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8115428" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Обзор матча</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8115489" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe><br /> <a href="https:///online/81040" target="_blank"><strong>Текстовый онлайн</strong></a></p>