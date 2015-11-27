Армия из одного человека. 19 «новых Месси»

Чуть ли не каждый молодой игрок, который обладает классным дриблингом, получает кличку "новый Месси". "Бомбардир" предлагает вам целых девятнадцать на выбор.

Есть какое-то странное очарование в том, чтобы сравнивать игроков с теми, кто играл раньше или играет сейчас. Конечно, вы не найдете центрального защитника по кличке "новый Марадона" или "узбекский Роналдо", но некоторые сравнения кажутся довольно натянутыми.

Например, Макси Ромеро, который, скорее всего, скоро подпишет контракт с "Арсеналом", уже давно промаркирован в качестве "нового Месси", несмотря на то, что он типичный центральный нападающий. По большому счету, если вы играете на половине поля соперника, молоды и у вас что-то получается – риск удостоится громких эпитетов велик, ну а Месси просто находится на вершине списка сравнений.

Ниже – 19 игроков, которые что-то об этом знают.

Макси Ромеро – новый Месси

16-летний нападающий, благодаря которому этот список появился на свет. "Арсенал" сможет подписать с ним контракт, если разрешит сложности в отношении того, кому принадлежит игрок.

Немало игроков выходило из академии "Велес Сарсфилда" и не добивалось ничего – последний успешный это Хонас Гутьеррес, но этот игрок очень высоко оценивается и планирует провести в Аргентине еще два сезона. И все же, новый Месси? Центральный нападающий? Однако не стоит забывать, что он из Аргентины.

Рейтинг Месси: 8 Месси из 10

Хуан Мануэль Итурбе – парагвайский Месси

Итурбе родился в Буэнос-Айресе, но рос в Парагвае, где его низкий центр тяжести и дриблинг заметили скауты. Переход в "Порту" с арендой в "Верону" привел к высокому спросу на него в серии А, где он получил огромный контракт.

Несмотря на то, что его зовут парагвайским Месси, Итурбе хочет играть за сборную Аргентины. Марадона даже возил 16-летнего футболиста на Чемпионат мира, чтобы тот потренировался с основным составом. Однако у полузащитника до сих пор нет ни одной игры за "альбиселесте".

Рейтинг Месси: 7 Месси из 10

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Клаудио Нанкуфил – снежный Месси

Клаудио Габриэл Нанкуфил стал известен в 2013 году, когда им стали интересоваться серьезные клубы. 8-летний мальчишка играет за детский клуб в аргентинской Барилоче у подножия Анд, что объясняет происхождение его забавного прозвища. У него впечатляющий дриблинг и контроль мяча, он левша и явно маловат для своего возраста.

Его семья обратилась в агентство для переезда в Европу, и с тех пор о нем ничего не было слышно.

Рейтинг Месси: 6 Месси из 10

Райан Голд – маленький Месси

Молодой талант "Данди Юнайтед" привлек много интереса со стороны европейских топ-клубов. В итоге тинейджер решился на переезд в Лиссабон в стан "Спортинга". С ростом 1.67 он точно подходит для того, чтобы его сравнивали с Месси, да и его дриблинг говорит сам за себя. Будет ли он также хорош – в ближайшее время мы не узнаем, но скорее нет.

Рейтинг Месси: 7 Месси из 10

Таке Кубо – японский Месси

Такефуса Кубо повлиял на футбольный мир гораздо больше, чем вы можете себе представить, особенно учитывая тот факт, что вы наверняка слышите его имя впервые.

Кубо – один из детей, подписанных "Барселоной". Если вы еще не забыли, то эта история в конечном итоге привела к запрету на трансферы. Самому японцу пришлось вернуться на родину, откуда он уехал в поисках своей мечты еще 4 года назад.

Рейтинг Месси: 6 Месси из 10

Сердар Азмун – иранский Месси

Все еще лишь двадцатилетний иранский Месси вполне может стать топовым игроком. Однако тот факт, что "Рубин" отдал его в аренду в "Ростов", не очень сочетается с этим фактом. У Азмуна за спиной несколько игр за сборную. Он мог бы сделать карьеру и в волейболе, которым занимался профессионально, но предпочел футбол.

Рейтинг Месси: 5 Месси из 10

Лоренцо Инсинье – итальянский Месси

Подходит почти по всем параметрам: невысокий, с хорошим дриблингом, быстрый и играет на фланге. Он играет за серьезный клуб в Лиге чемпионов, что ставит его на голову выше очень многих в этом списке. Однако травма замедлила прогресс 23-летнего игрока в этом сезоне.

Рейтинг Месси: 8 Месси из 10

Ли Минг – китайский Месси

Если Месси можно найти и в Шотландии, то вряд ли не найдется своего в стране, где живет больше миллиарда людей. Если вы поищите это парня в Google, то найдете только фотографии актера с таким же именем (и несколько фото певицы в бикини).

15-летняя китайская надежда играет за экспериментальную школу номер 2. Может, это просто парнишка, ставший известный благодаря Youtube?

Рейтинг Месси: 3 Месси из 10

Кристиан Атсу – африканский Месси

Да, африканский Месси играет за "Борнмут" (на правах аренды, принадлежит "Челси"). Возможно, еще рано говорить, что он не станет топовым игроком, да и на Чемпионате мира он уже поиграл. Однако скорее всего он будет хорошим, но не элитным игроком.

Рейтинг Месси: 6 Месси из 10

Зак Гилсенан – австралийско-ирландский Месси

И Австралия, и Ирландия захотели видеть игрока в своей сборной, с тех пор как ему исполнилось 9 лет и он подписался с "Барселоной". Однако он может быть заигран и за Англию, так что можно ожидать ситуации, похожей на историю Янузая.

Рейтинг Месси: 7 Месси из 10

Алан Дзагоев – русский Месси

Одна из главных звезд российской лиги. Он очень неплох, но пока не попробовал себя в зарубежных клубах. Несмотря на его несомненный талант, вряд ли когда-нибудь достигнет вершин Лео. На Евро-2012 смотрелся очень неплохо.

Рейтинг Месси: 7 Месси из 10

Валид Солиман – египетский Месси

Пожалуй, наиболее далекая от оригинала копия. Футболисту "Аль-Ахли" уже 30, ростом он метр семьдесят, и тоже левша. Но его возраст намекает на то, что возможность повторить подвиги Месси, скажем так, позади.

Рейтинг Месси: 3 Месси из 10

Марко Рохас – Киви-Месси

Этот парень выполняет роль потенциальной звезды в Новой Зеландии. Это страна, где о футболе знают очень мало. Будет ли он спасителем нации? Вряд ли, зато "Штуттгарт" отправил его в аренду в швейцарский "Тун".

Рейтинг Месси: 3 Месси из 10

Иоаннис Фетфатцидис – греческий Месси

Еще один маленький быстрый вингер, чей дриблинг похож на дриблинг аргентинца. Ворвавшись в национальную команду и сумев помочь ей отправиться на Евро-2012 несколькими важными голами, Фетфатцидис сник и неожиданно провел весь турнир на скамейке запасных. Карьера в "Олимпиакосе" тоже пошла не очень здорово, и игрок отправился в серию А.

Рейтинг Месси: 5 Месси из 10

Марио Гетце – немецкий Месси

Он забил победный гол в финале Чемпионата мира, что даже круче, чем Месси. Ему по силам то, о чем Месси может только мечтать.

Рейтинг Месси: 10 Месси из 10

Хосе Анхель Поцо – мини-Месси

"Манчестер Сити" заплатил несколько миллионов фунтов, чтобы получить права на игрока. Его на "Этихаде" очень ценят. Поцо сыграл несколько игр в Премьер-лиге и отправился в аренду в "Альмерию". Впрочем, он все еще остается многообещающим талантом.

Рейтинг Месси: 8 Месси из 10

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Давид Гонсалес – Месси-полулюбитель

Испанский выпускник "Ла Масии", выигравший Евро до 17 лет вместе с Давидом де Хеа. Однако до недавнего времени выступал за "Маклсфилд Таун". Короче говоря, перспективы у него не очень.

Рейтинг Месси: 2 Месси из 10

Мазиньо – черный Месси

Довольно спорное прозвище… в общем, парень играет где-то в низших лигах Бразилии.

Рейтинг Месси: 2 Месси из 10

Освальдо – Месси Северо-Востока

Подвижность и взрывная скорость вместе с дриблингом заработали игроку "Сан-Паулу" кличку "Месси Северо-Востока". Сейчас он играет в лиге Саудовской Аравии, так что все пошло не совсем так, как было запланировано. Самое забавное, что его иногда звали и Кристиано Освальдо, сами понимаете на кого намекая.

Рейтинг Месси: 3 Месси из 10

По материалам mirror.co.uk