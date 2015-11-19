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  • Денисова отстранили от тренировок с «Динамо» и собираются продавать. Дайджест событий дня

Денисова отстранили от тренировок с «Динамо» и собираются продавать. Дайджест событий дня

<p><em>РФС займется натурализацией футболиста. Ловчев рассказал о конфликте Дзюбы и Карпина. Футболисты не хотят выступать за молодежную сборную России. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Месси начнет матч против «Реала» на скамейке запасных</strong></span></p> <p>Нападающий <a href="https:///teams/bar" target="_blank">"Барселоны"</a> <a href="https:///player/2361" target="_blank"><strong>Лионель Месси</strong></a>, оправившийся от травмы, не рискнет начать класико с первых минут, сообщает Cope.</p> <p>Аргентинец включен в заявку, но не хочет рисковать коленом. С "Реалом" каталонцы встретятся 21 ноября.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Санчес согласовал новый 5-летний контракт с «Арсеналом»</strong></span></p> <p>Полузащитник <a href="https:///teams/ars" target="_blank">"Арсенала"</a> <a href="https:///player/9714" target="_blank"><strong>Алексис Санчес</strong></a> готов заключить с клубом новый 5-летний контракт с окладом 155 тысяч фунтов в неделю.</p> <p>Это сделает его самым высокооплачиваемым футболистом "Арсенала. Напомним, что полузащитник Месут Озил и нападающий Тео Уолкотт зарабатывают по 140 тысяч фунтов в неделю.</p> <p>Нынешний контракт Санчеса с "канонирами" истекает летом 2018 года.</p> <p><a href="https:///articles/445527" target="_blank"><strong>Выбери самый интересный чемпионат. Рейтинг читателей «Бомбардира»</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Ловчев: «После отказа продлить контракт Дзюба в свой адрес услышал: «Слышь, ты, щенок»</strong></span></p> <p>Экс-спартаковец Евгений Ловчев рассказал, что долгое время нападающий сборной России <a href="https:///player/207" target="_blank"><strong>Артем Дзюба</strong></a> добивался приема у владельца "Спартака" <a href="https:///persons/12" target="_blank"><strong>Леонида Федуна</strong></a>.</p> <p>"Мне известна история с переподписанием контракта Дзюбы. Артем уходил – забивал – приходил – уходил опять в аренду. Точно знаю, что перед очередным уходом от Дзюбы стали требовать переподписания контракта, и в ответ на свой отказ Артем услышал: "Слышь, ты, щенок". И Дзюба потребовал разговора с Федуном. И в конце концов, чтобы разрешить ситуацию и не доводить до Федуна, попросили поговорить с Артемом именно Андрея Тихонова.</p> <p>Разговор длился два часа, Дзюба все равно попросил – уже в более мягкой форме – о разговоре с владельцем клуба. В итоге телефон дали, разговор состоялся, и Федун, как я слышал, дал гарантии подписания контракта на лучших условиях.</p> <p>Точно знаю, что каждый раз, когда Дзюба возвращался, Карпин говорил: "Топор войны зарыт". Но все начиналось по новой. Конечно, и Артем не прав в чем-то, но более мудрым в таких делах всегда должен быть тренер", - рассказал Ловчев.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Денисов конфликтует с «Динамо» из-за долгов по зарплате</strong></span></p> <p>Хавбек <a href="https:///teams/din" target="_blank">"Динамо"</a> и сборной России <a href="https:///player/107" target="_blank"><strong>Игорь Денисов</strong></a> пошел на конфликт с клубом из-за долгов по зарплате. В связи с этим, игрок может быть отправлен в дублирующий состав бело-голубых.</p> <p>Ранее заявлялось, что Денисов поссорился с медицинским штабом "Динамо", который не поверил в плохое самочувствие игрока после матчей сборной и направил его на обследование, чем вызвал бурю негативных эмоций со стороны полузащитника. При этом, Денисов даже обратился к генеральному директору клуба Сергею Сысоеву с просьбой уволить эскулапов.</p> <p>Весной нынешнего года Денисова уже ссылали в дубль "Динамо" по причине конфликта с предыдущим наставником Станиславом Черчесовым. Кроме того, хавбек даже был выставлен на трансфер. Однако, после того, как специалист в июле покинул свой пост, игрок был возвращен в основной состав.</p> <p>Согласно неофициальным данным, зарплата Денисова в московском клубе составляет пять миллионов евро в год. Соглашение с Денисовым действует до конца июня 2017-го года.</p> <p><a href="https:///articles/449176" target="_blank"><strong>Конфликт: Игорь Денисов против «Динамо». Live</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Новыми спонсорами РФС станут банк и лотерейная компания</strong></span></p> <p>Российский футбольный союз получит двух новых спонсоров. Об этом заявил глава организации <a href="https:///persons/3" target="_blank"><strong>Виталий Мутко</strong></a>. Отметим, что ранее одним из партнеров РФС уже стала компания НОВАТЭК.</p> <p>"На исполкоме 25-го ноября рассмотрим предложения по развитию футбола. В свой огород мы государство не пустим – только попросим о поддержке. Нам нужны манежи, учебно-тренировочный центр, чтобы команды не ездили по гостиницам в Новогорске.</p> <p>Первая задача – национальная команда и чемпионат Европы. Вторая – экономическая. Долг РФС составлял 2,2 миллиарда рублей. Основные долги, в том числе перед Капелло, пришлось быстро закрыть. Теперь остался всего миллиард долга. Следующие два контракта после НОВАТЭК мы подпишем с банком и компанией, занимающейся лотерейным бизнесом", – сказал президент РФС.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1447964970_20150809_gaf_u39_148.jpg" style="width: 720px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Мутко: «К чемпионату Европы в сборной России появится натурализованный игрок»</strong></span></p> <p>Глава РФС и министр спорта России Виталий Мутко заявил о готовности натурализовать игрока для национальной сборной.</p> <p>"Это входит в концепцию подготовки национальной команды. Успеем натурализовать игрока для сборной до Евро, но с прицелом на чемпионат мира", – сказал Мутко.</p> <p>Ранее появлялась информация о возможности получения российского паспорта такими игроками, как: Жоаозиньо, Ари (оба – "Краснодар"), Марио Фернандесом (ЦСКА), а также вратарем "Локомотива" Гилерме.</p> <p><a href="https:///articles/449138" target="_blank"><strong>Особенности национальной обороны. Почему сборная России впервые провалилась при Слуцком</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Динамо» отрицает информацию о конфликте Денисова с тренерским и медицинским штабом</strong></span></p> <p>Московское <a href="https:///teams/din" target="_blank">"Динамо"</a> на своем официальном сайте опубликовало заявление о том, что информация о конфликте полузащитника команды Игоря Денисова с тренерским и медицинским штабом клуба не соответствует действительности.</p> <p>"АО "Футбольный клуб "Динамо-Москва" официально заявляет, что информация о конфликте между футболистом Игорем Денисовым и тренерским и медицинским штабом команды, появившаяся сегодня в ряде СМИ, не соответствует действительности. Игорь Денисов продолжает оставаться игроком нашего клуба. В ближайшее время футболист и клуб в рабочем порядке проведут переговоры по поводу дальнейшего сотрудничества", - говорится в сообщении.</p> <p><a href="https:///news/449174" target="_blank"><strong>Денисов может покинуть «Динамо» во время зимнего трансферного окна</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Хомуха: «Столкнулись с нежеланием игроков выступать за молодежную сборную»</strong></span></p> <p>Старший тренер <a href="https:///teams/rsm" target="_blank">молодежной сборной России</a> <a href="https:///coaches/2116" target="_blank"><strong>Дмитрий Хомуха</strong></a> попробовал найти причины крупному поражению от Азербайджана (0:3) в рамках отборочного раунда чемпионата Европы 2017 года.</p> <p>"Одной причины нет. Но есть ряд факторов. До Азербайджана мы провели два матча – товарищеский с Хорватией и отборочный с Фарерами. Добились положительных результатов. Это и снизило мотивацию у ребят. Они думали, что в игре с Азербайджаном, достаточно приложить прежних усилий. Это нас и подкосило. Нельзя отказать ребятам в старании. Но концентрация внимания в завершении атак была явно не на уровне.</p> <p>Мы столкнулись с таким фактором, как отсутствие мотивации выступать за молодежную сборную. Это реалии. Завышенная самооценка у ребят и так далее. Не готов озвучивать фамилии, так как всегда даю возможность молодым футболистам пересмотреть свое отношение к делу. Есть вещи, которые я не имею права озвучивать. Проведем тщательный анализ, донесем руководству РФС о сложившейся ситуации. А они уже примут какое-то решение", - сказал Хомуха.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Соколов победил на выборах президента ПФЛ</strong></span></p> <p>На состоявшейся в Москве отчетно-выборной конференции ПФЛ был избран президент этой организации. С уверенным отрывом над своим визави Валерием Кучуркиным (52 голоса против двух), победу отпраздновал нынешний руководитель второй лиги Андрей Соколов, который проведет на своем посту еще три года согласно регламенту.</p>

Россия. Премьер-лига Динамо Барселона Арсенал Россия (мол) Денисов Игорь Месси Лионель Санчес Алексис Хомуха Дмитрий Мутко Виталий
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