Роналду или Месси: кто станет обладателем «Золотого мяча»? Рейтинг читателей «Бомбардира»

<p><em>Стали известны 23 претендента на «Золотой мяч». «Бомбардир» предлагает читателям проголосовать за достойного кандидата, но сделать это немного необычным образом. </em></p> <p><a href="https:///articles/447900" target="_blank"><strong>Самый красивый гол года. Выбор читателей «Бомбардира»</strong></a></p> <p><a href="https:///articles/445527" target="_blank"><strong>Выбери самый интересный чемпионат. Рейтинг читателей «Бомбардира»</strong></a></p> <p>ФИФА огласила список претендентов на «Золотой мяч». За награду поведут борьбу 23 кандидата, из которых в финал выйдут только трое. Удивительно, но в их числе оказались сразу шесть игроков из «Барселоны». Команду Луиса Энрике представит атакующее трио Месси-Суарес-Неймар, полузащитники Ракитич и Иньеста, а также игрок обороны Хавьер Маскерано. По пять футболистов делегировали «Реал» (Кроос, Родригес, Бэйл, Бензема, Роналду) и «Бавария» (Видаль, Левандовски, Мюллер, Роббен, Нойер). Остальные претенденты – это Де Брюйне, Туре, Агуэро, Ибрагимович, Погба, Санчес и Азар. Борьба будет жаркой!</p> <p><strong>Мы предлагаем вам тоже сделать свой выбор в этом голосовании. Всем ясно, что в финальной тройке окажутся Месси и Роналду. Среди остальных же сложно предугадать итогового номинанта, поэтому мы объединили их под общим названием «кто-то другой». Ставьте стрелочку вверх рядом с достойным кандидатом, а остальных претендентов награждайте минусами. Количество голосов неограниченно.</strong></p> <script type="text/javascript" src="//cdn.playbuzz.com/widget/feed.js"></script> <div class="pb_feed" data-comments="false" data-embed-by="d4f808df-7431-4399-887c-971eec829407" data-game="/bombardir10/11-16-2015-5-44-45-pm" data-game-info="false" data-recommend="false" data-shares="false"> </div>