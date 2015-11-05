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Огнеопасно. Как «Факел» зажигает в ФНЛ и рвется в Премьер-лигу

Когда-то воронежский "Факел" обыгрывал "Спартак" и ЦСКА в элитном дивизионе отечественного футбола, но с тех пор для клуба настали черные дни и о команде надолго позабыли. "Бомбардир" рассказывает о главном открытии первого круга ФНЛ, которое разгорается вновь.

Окончательно и бесповоротно

Каких только видов не видывал на своем пути воронежский "Факел": от участия в Высшей лиге до уровня любителей и полного банкротства. Когда-то сине-белые могли себе позволить не считаться с московскими грандами, укладывая на лопатки и "Спартак", и "Динамо", и ЦСКА. Но в 2001 году бюджет воронежцев был заведен в такие узкие рамки, что прощание с элитным дивизионом было просто неизбежным. К сожалению, оставить команду на плаву не удалось даже мастеровитому тренеру Александру Аверьянову, в результате чего клуб покинул высший дивизион. Как оказалось, окончательно и бесповоротно.

С того момента в "Факеле" началась непростая полоса передряг. Размен первого дивизиона на второй, постоянная смена руководства, названия и даже клубных цветов, утрата поддержки болельщиков и нескончаемые долги стали чем-то вроде освещающей путь звезды. Все это длилось до тех пор, пока в 2007 году клуб не лишился профессионального статуса и не был выставлен из ПФЛ.

Проведя несколько сезонов в любителях, в декабре 2009 года "Факел" снова был принят в состав участников второго дивизиона. Надо сказать, что реинкарнация воронежского клуба прошла успешно. Дебютный после возрождения сезон в зоне "Центр" команда завершила на четвертом месте, уступив каких-то три очка московскому "Торпедо", которое стало первым, а в Кубке России добралась аж до четвертьфинала.

Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Зимой 2011 года "Сатурн" был объявлен банкротом и добровольно покинул Премьер-лигу. Вакантное место тут же занял "Краснодар", а вот на освободившуюся позицию в ФНЛ РФС рекомендовал как раз "Факел". Несмотря на поддержку сверху, закрепиться в первом дивизионе воронежцам, увы, не получилось, и команда бесславно вернулась в ПФЛ, где и провела последние годы.

П – помним. Сборная ФНЛ из экс-игроков РФПЛ

Прощай и здравствуй

Они вернулись! Не потерпев в прошлом сезоне ни одного поражения, одержав при этом 25 побед в 30-ти матчах, "Факел" наконец-таки попрощался с зоной "Центр". Вернулись, казалось, с серьезными намерениями. По сравнению с другими новичками уж точно. По крайней мере, проведенная воронежцами селекция внушала определенный страх для соперников и оптимизм для самих себя. Приобретения и впрямь именитые: тут и бывший вратарь "Локомотива" и "Ростова" Антон Амельченко, и некогда талантливая надежда "Динамо" Виктор Свежов, и экс-хавбек "Крыльев Советов" Олег Самсонов, и торпедовец Михаил Багаев. Компанию им составили защитник "Черноморца" Виталий Шахов, понюхавшие пороху ФНЛ Артур Рылов, Даниил Гриднев и Александр Дутов, а также Александр Касьян, который ранее защищал цвета "Томи" и "Химика". В общем, компания подобралась для решения серьезных задач.

Однако с первых туров дела у "Факела" как-то не заладились. Впрочем, такого поворота событий от новичка ожидать было можно. К тому же если взять в учет витиеватый календарь, который сразу свел подопечных Павла Гусева с "Тосно", "Томью" и "Газовиком", то все становится понятно. В итоге справиться с бешеным темпом у них не получилось: после шести туров в активе сине-белых значилась лишь одна победа над "Шинником" (3:1) и букет из пяти поражений. После такой нелицеприятной серии над Гусевым повисла реальная угроза увольнения. Однако руководители "Факела", поставив главному тренеру ультиматум побеждать в ближайших матчах, все же оставили за опытным специалистом его пост. Не прогадали. Уже в октябре Гусев стал лучшим тренером месяца. При нем воронежцы одержали пять побед в пяти октябрьских матчах, а в ноябре, взяв еще один верх над тульским "Арсеналом" (3:1), продлили свое победное шествие. Шесть побед подряд – такого в нынешнем сезоне не добивался никто. Да что там, в 13-ти последних играх "Факел" разгорелся таким пламенем, что в 11-ти из них одержал победу, по разу проиграв и сыграв вничью! Фантастика.

А как ярко заблистали молодые звезды Ильнур Альшин и Дмитрий Коробов. Как полезны вошедшие во вкус Виктор Свежов и Андрей Мурнин. Как хорош признанный в сентябре лучшим игроком месяца центральный защитник Виталий Шахов, в котором проснулся инстинкт настоящего бомбардира (четыре гола). К слову, к нему уже вовсю присматриваются некоторые клубы РФПЛ. А что творит Михаил Бирюков, сделавший три дубля и наколотивший за первый круг в общей сложности 11 голов. А Александр Касьян, залечивавший в начале сезона травму, а в октябре настрелявший пять забитых мячей. Двум последним, кстати, принадлежит авторство самых быстрых голов нынешнего первенства: Бирюков поразил ворота "Арсенала" уже на 40-й секунде, а Касьян огорчил голом "Спартак-2" на 55-й.

Если рассматривать игру "Факела" под разными углами, то она хороша как в плане командных, так и индивидуальных действий. В целом же Павел Гусев практикует на поле скоростной футбол с уклоном на атаку. Воронежская команда гораздо больше соперника владеет территориальным преимуществом, однако она не погружает зрителя в сон затяжными раскатываниями мяча, а дарит в первую очередь зрелище. Задача, которая стоит перед "Факелом", – быть в десятке. После первого круга сине-белое открытие чемпионата расположилось на третьей строчке в таблице. Почему бы не навязать борьбу "Газовику" и "Томи" и не замахнуться на большее?

РФПЛ на заметку

Грех говорить о "Факеле" и не упомянуть его болельщиков. А разжигает сине-белая торсида не хуже, чем сама команда в этом сезоне. К примеру, два сектора "Труда" из-за нецензурных зарядов по решению КДК уже были закрыты. Так, предвидя негативные последствия и зная о натянутых отношениях между фанатами "Факела" и "Арсенала", Павел Гусев накануне игры между этими командами обратился к своим болельщикам с просьбой вести себя цивилизованно и уважительно по отношению к сопернику. Достучался. В итоге "Труд" собрал (уберите от экранов представителей "Локомотива") … 16 200 зрителей! Между прочим, абсолютный рекорд посещаемости этого сезона. К слову, данный матч посетило на 28 человек меньше, чем игру "Спартака" и "Урала" на "Открытие Арене", проходившую в этот же вечер.

"Факел" – яркий пример того, что и в ФНЛ на стадионах можно собирать внушительную аудиторию. Ведь даже в пору его выступления в любительской лиге фанаты обеспечивали команде солидную поддержку. Впрочем, мы и так давно знаем, что Воронеж – один из самых футбольных городов нашей необъятной страны. Поэтому неудивительно, что "Факел" стал самой посещаемой командой первого круга в ФНЛ. В общей сложности домашние матчи воронежцев посетило около 90 000 болельщиков – 1/5 от общей посещаемости лиги. Получается, что в среднем за игру "Труд" собирает на своих трибунах по 10 000 человек. Хороший пример для некоторых клубов РФПЛ, которые и такими-то цифрами похвастаться не могут.

Равнение на "Газовик", веселый "Зенит-2" и еще 3 тенденции сезона ФНЛ

Россия. ФНЛ ФНЛ Факел Амельченко Антон Самсонов Олег Свежов Виктор Рылов Артур Багаев Михаил Гриднев Даниил Дутов Александр Касьян Александр Аверьянов Александр
Комментарии (12)
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славак
1446747380
Факел ждем побед,молодцы!!!
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Факел-Воронеж-36
1446749222
Вперёд Воронеж!!!
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tander
1446750976
Все на матч с Газовиком!!!
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Swamp_07
1446758226
Удачи Факелу!
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FatalMix
1446759116
если бы открыли верхние ярусы стадиона, то и 25-30 тысяч собрали бы, сам не попал из за отсутствия билетов, множество друзей и лично видел, как много людей отходили от касс не купив билеты, так как их уже не было
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Nekit vrn
1446889492
Факел зажегся не на шутку, молодцы ребята, хочется попасть на матч с газовиком
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18JG
1446895832
"Факел" - в РПЛ!
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Дима1960
1446993200
Желаем оказаться в примьер лиге!
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alex3707
1447088967
Воронеж, вперед !
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BAIv
1447878051
Оренбург рвется в РПЛ а Воронеж еще далековато
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