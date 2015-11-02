Роналду может покинуть «Реал». Абрамович готов уволить Моуринью. Дайджест событий дня

<p><em>«Кубань» разгромила «Локомотив». «Спартак» дома проиграл «Уралу». Диего Косте грозит дисквалификация. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале. </em></p> <div> <div> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Балаге: "Роналду летом уйдет из "Реала"</strong> </span></p> <p>Испанский журналист Гильем Балаге заявил, что нападающий <a href="https:///teams/rea" target="_blank">"Реала"</a> <strong><a href="https:///player/3671" target="_blank">Криштиану Роналду</a> </strong>следующим летом, скорее всего, сменит клуб. По словам специалиста, руководство <a href="https:///teams/psg" target="_blank">"ПСЖ"</a> готово заплатить за Роналду порядка 125 миллионов евро.</p> <p>"Он покинет Мадрид. Стратегия его людей заключается в том, чтобы Роналду ушел летом, если "ПСЖ" будет готов платить. "Реал" чувствует, что это подходящее время, чтобы отпустить Роналду. Португалец рад переходу, когда чувствует, что время пришло. Вспомните, что было в <a href="https:///teams/mun" target="_blank">"Манчестер Юнайтед"</a>, когда он хотел уйти за год до того, как ушел. Так что переход будет следующим летом", – сказал Балаге.</p> <p><strong><a href="https:///articles/443257" target="_blank">Криштиану Роналду уходит из "Реала" – правда или вымысел?</a></strong></p> <div> <div> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Диего Коста может быть дисквалифицирован за удар Шкртела</strong></span></p> <p>Футбольная ассоциация Англии рассмотрит эпизод с участием нападающего <a href="https:///teams/che" target="_blank">"Челси"</a> <strong><a href="https:///player/15589" target="_blank">Диего Косты</a></strong> и защитника <a href="https:///teams/liv" target="_blank">"Ливерпуля"</a> <strong><a href="https:///player/137" target="_blank">Мартина Шкртела</a></strong> в <a href="https:///online/80224" target="_blank">матче</a> 11-го тура АПЛ, в котором "аристократы" потерпели домашнее поражение (1:3). В одном из моментов испанец нарушил на сопернике правила и, упав вместе с ним на газон, пнул Шкртела в область грудной клетки.</p> <p>"Я сомневаюсь, что ФА дисквалифицирует Косту, ведь Клаттенбург был рядом с эпизодом. Мне непонятно, почему он не показал красную карточку", – прокомментировал эпизод известный в прошлом рефери <strong><a href="https:///referees/164" target="_blank">Ховард Уэбб</a></strong>.</p> <p><strong><a href="https:///articles/447224" target="_blank">Страсти по Косте. Как играет самый мерзкий футболист Европы</a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Автобус "Уфы", на котором команда передвигалась по Москве, загорелся</strong></span></p> <p>Пресс-атташе <a href="https:///teams/ufa" target="_blank">"Уфы"</a> Сергей Тыртышный прокомментировал инцидент, который произошел с командой после матча с 14-го тура Премьер-лиги с <a href="https:///teams/csk" target="_blank">ЦСКА</a> (0:2). По пути в аэропорт автобус, на котором передвигалась команда, загорелся из-за неисправности тормозных колодок. Никто не пострадал, но игроки и тренерский штаб добирались в аэропорт на такси.</p> <p>"Никто не пострадал в результате возгорания автобуса, все в порядке. Удивило, что у ЦСКА есть свои автобусы, а клуб арендует, причем не самого высокого качества, под нас. Это несолидно. Нам даже не предоставили машину сопровождения, хотя наш клуб, как и многие другие, это делают. Осадок остался. Нам пришлось ловить такси прямо на улице, остановили какой-то микроавтобус. А вы представьте, какое количество чемоданов и ящиков у нас было с собой. Все это еле уместили и довезли до аэропорта", – сказал Тыртышный.</p> <p><img alt="" src="http://www1.pictures.zimbio.com/gi/Olivier+Giroud+Arsenal+v+Everton+Premier+League+uCfQ6ZHHSsdl.jpg" style="width: 720px; height: 516px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Жиру забил двухтысячный гол "Арсенала" при Венгере</strong></span></p> <p>Нападающий <a href="https:///teams/ars" target="_blank">"Арсенала"</a> <strong><a href="https:///player/20115" target="_blank">Оливье Жиру</a></strong> открыл счет в гостевом <a href="https:///online/80231" target="_blank">матче</a> 11-го тура АПЛ против <a href="https:///teams/swa" target="_blank">"Суонси"</a> (3:0) на 49-й минуте. Этот гол стал двухтысячным для "канониров" за то время, что команду возглавляет <strong><a href="https:///coaches/52" target="_blank">Арсен Венгер</a></strong>, сообщает Optasports.</p> <p>Помимо того, сам Жиру с момента своего дебюта в составе лондонцев (август 2012-го) забил головой больше мячей, чем любой другой игрок в АПЛ – 15.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>"Челси" может расстаться с Моуринью</strong></span></p> <p>Владелец <a href="https:///teams/che" target="_blank">"Челси"</a><strong> <a href="https:///persons/25" target="_blank">Роман Абрамович</a></strong> дал две игры главному тренеру команды <strong><a href="https:///coaches/110" target="_blank">Жозе Моуринью</a></strong> на исправление ситуации.</p> <p>Если результаты матчей с киевским "Динамо" в Лиге чемпионов и против "Сток Сити" в АПЛ не удовлетворят российского бизнесмена, то португальский специалист будет уволен. По сведениям источников, команду принять согласился итальянец Карло Анчелотти, который готов подписать контракт до окончания сезона. Абрамович был готов дать Моуринью больше времени, но поражение от "Ливерпуля" изменило его мнение.</p> <p>Напомним, после 11 туров "Челси" занимает 15-е место в таблице, имея в своем активе одиннадцать очков.</p> <p><strong><a href="https:///articles/446970" target="_blank">Семь причин, почему нельзя увольнять Моуринью из "Челси"</a></strong></p> <p><strong><span style="color:#FF8C00;">Начало встречи между "Спартаком" и "Уралом" задержали по просьбе "Матч ТВ"</span></strong></p> <p>Исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан прокомментировал задержку матча 14-го тура Премьер-лиги <a href="https:///teams/spa" target="_blank">"Спартак"</a> – <a href="https:///teams/ure" target="_blank">"Урал"</a> на 10 минут.</p> <p>"РФПЛ совместно с "Матч ТВ" запускает совместный проект. Наши коллеги попросили нас заранее немного задержать начало встречи, так как во встрече КХЛ "Спартак" – Динамо" дело дошло до буллитов. Мы пошли навстречу. Матч начали попозже", – заявил Чебан.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>"Фиорентина" захватила лидерство в Серии А</strong></span></p> <p>В <a href="https:///online/84521" target="_blank">матче</a> 11-го тура Серии А <a href="https:///teams/fio" target="_blank">"Фиорентина"</a> на своем поле уверенно разобралась с <a href="https:///teams/fse" target="_blank">"Фрозиноне"</a> со счетом 4:1. Отметим, что все голы "фиалки" провели еще в первом тайме, а во втором – позволили сопернику один раз поразить собственные ворота.</p> <p>Таким образом, "Фиорентина" вновь возглавила турнирную таблицу Серии А. </p> <p><span style="color:#000000;"><strong>Чемпионат Италии. Серия А. 11-й тур</strong></span></p> <p><strong><a href="https:///online/84521" target="_blank">Фиорентина – Фрозиноне – 4:1 (4:0)</a></strong></p> <p><strong>Голы:</strong> 1:0 – Ребич, 24; 2:0 – Гонсало, 29; 3:0 – Бабакар, 31; 4:0 – Суарес, 43; 4:1 – Фрара, 87.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>"Кубань" разгромила "Локомотив"</strong></span></p> <p>В <a href="https:///online/81024" target="_blank">матче</a> 14-го тура чемпионата России <a href="https:///teams/kbn" target="_blank">"Кубань"</a> уверенно разобралась с пожаловавшим в гости <a href="https:///teams/lom" target="_blank">"Локомотивом"</a>. Еще в первом тайме краснодарцы отправили в ворота <strong><a href="https:///player/11604" target="_blank">Гилерме</a></strong> пять безответных мячей, на что железнодорожники ответили лишь двумя точными ударами <strong><a href="https:///player/31106" target="_blank">Умара Ниассе</a></strong> и <strong><a href="https:///player/7837" target="_blank">Александра Коломейцева</a></strong>, которых, впрочем, не хватило, чтобы исправить ситуацию. </p> <p><strong>Чемпионат России. РФПЛ. 14-й тур</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/81024" target="_blank">Кубань (Краснодар) – Локомотив (Москва) – 6:2 (5:0)</a></strong></p> <p><strong>Голы:</strong> 1:0 – Игнатьев, 4; 2:0 – Мельгарехо, 14; 3:0 – Армаш, 19; 4:0 – Мельгарехо, 27; 5:0 – Игнатьев, 38; 5:1 – Ниассе, 64; 5:2 – Коломейцев, 75; 6:2 – Шишкин, 90 (автогол).</p> <p><strong><a href="https:///articles/447244" target="_blank">Как "Локомотив" опозорился в Краснодаре (Видео)</a></strong></p> <p><strong><span style="color:#FF8C00;">"Урал" смог одолеть "Спартак" в Москве</span></strong></p> <p>Единственный гол <strong><a href="https:///player/19271" target="_blank">Герсона Асеведо</a></strong> позволил <a href="https:///teams/ure" target="_blank">"Уралу"</a> на "Открытие Арене" обыграть московский <a href="https:///teams/spa" target="_blank">"Спартак"</a> в <a href="https:///online/81023" target="_blank">матче</a> 14-то тура РФПЛ.</p> <p>Кроме того, тот же Асеведо спустя несколько мгновений заработал вторую желтую карточку и оставил партнеров по команде в меньшинстве. Однако москвичи численным преимуществом воспользоваться так и не сумели. </p> <p><strong>Чемпионат России. РФПЛ. 14-й тур</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/81023" target="_blank">Спартак (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 0:1 (0:0)</a></strong></p> <p><strong>Гол:</strong> 0:1 – Асеведо, 79.</p> <p><strong><a href="https:///articles/447256" target="_blank">"Спартак" – "Урал". Фоторепортаж</a></strong></p> <p><strong><a href="https:///articles/447021" target="_blank">Алексей Сафонов против "Бомбардира". Прогноз на 14-й тур РФПЛ</a></strong></p> </div> </div> </div> </div>