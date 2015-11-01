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  • Акинфеев обошел Дасаева по сухим матчам. Игнашевич – самый результативный защитник России. Дайджест событий дня

Акинфеев обошел Дасаева по сухим матчам. Игнашевич – самый результативный защитник России. Дайджест событий дня

<p><em>«Зенит» снова потерял очки. Болельщики покупают «Лидс». Варди укрепился в роли лучшего бомбардира Премьер-лиги.  «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Варди повторил достижение ван Нистелроя и Старриджа</strong></span></p> <p>Нападающий <a href="https:///teams/lei" target="_blank">"Лестера"</a> <strong><a href="https:///player/30074" target="_blank">Джейми Варди</a></strong> отличился в победном для его команды матче 11-го тура АПЛ против "Вест Бромвича" (3:2).</p> <p>Таким образом, Варди забивает уже на протяжении восьми игр подряд. Ранее такое достижение в АПЛ покорялось только Рууду ван Нистелрою и Даниэлю Старриджу. Голландец сумел проделать это дважды, а в 2003 году его серия продлилась десять матчей.</p> <p>Варди в последних восьми встречах забил десять голов.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Алвес стал первым иностранцем, сыгравшим 400 матчей в Примере</strong></span></p> <p>Защитник <a href="https:///teams/bar" target="_blank">"Барселоны"</a> <strong><a href="https:///player/9152" target="_blank">Даниель Алвес</a></strong> вышел в стартовом составе каталонцев на матч десятого утра Примеры против "Хетафе".Эта встреча стала для бразильца 400-й в чемпионате Испании, что является рекордным достижением для иностранцев. Отметим, что у Алвеса при этом есть и второе гражданство – испанское.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Лидс» будет продан объединению болельщиков</strong></span></p> <p>Массимо Челлино, являющийся владельцем английского <a href="https:///teams/led" target="_blank">"Лидса"</a>, достиг принципиальной договоренности о продаже контрольного пакета акций клуба фанатскому объединению Leeds Fans United.</p> <p>"Я абсолютно точно продам клуб болельщикам, раз они хотят купить его и заботиться о нем. Фанаты - это единственный актив, который есть у этого клуба. Я ужасно расстроен, потому что мечтал сделать все возможное, но не добился ничего", - заявил Челлино.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Акинфеев обошел Дасаева в зачете Клуба Льва Яшина</strong></span></p> <p>Не пропустив во встрече 14-го тура российской Премьер-лиги против "Уфы", голкипер <a href="https:///teams/csk" target="_blank">ЦСКА</a> <strong><a href="https:///player/141" target="_blank">Игорь Акинфеев</a></strong> записал на свой счет 230-й "сухой" матч. Тем самым по этому показателю основной вратарь сборной России обошел Рината Дасаева, чей рекорд составил 229 игр без пропущенных мячей.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1446325993_Игна.JPG" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Игнашевич стал самым результативным защитником в истории чемпионатов России</strong></span></p> <p>Поразив с пенальти ворота "Уфы" в матче 14-го тура РФПЛ, центрдеф <a href="https:///teams/csk" target="_blank">ЦСКА</a> <strong><a href="https:///player/150" target="_blank">Сергей Игнашевич</a></strong> забил свой 35-й гол в чемпионатах России. Таким образом, Игнашевич обошел по этому показателю Игоря Чугайнова и стал самым результативным защитником в истории первенств страны.</p> <p>Отметим, что два гола защитник забил в составе "Крыльев Советов", четыре – в составе "Локомотива", 29 – под знаменами ЦСКА.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>АПЛ. «Ливерпуль» в гостях переиграл «Челси»</strong></span></p> <p>В матче 11-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на выезде обыграл "Челси" – 3:1. Хозяева первыми открыли счет – уже на 4-й минуте отличился Рамирес. Но затем дубль Филиппе Коутиньо вывел "красных" вперед. А точку в этой встрече поставил Кристиан Бентеке. Результаты других матчей можно посмотреть <a href="https:///news/447060" target="_blank">здесь</a>.</p> <p><strong>Чемпионат Англии. АПЛ. 11-й тур</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/80224" target="_blank">Челси – Ливерпуль – 1:3 (1:1)</a></strong></p> <p><strong>Голы:</strong> 1:0 – Рамирес, 4; 1:1 – Коутиньо, 45+3; 1:2 – Коутиньо, 74; 1:3 – Бентеке, 83.</p> <p><strong><a href="https:///articles/447102" target="_blank">«Ливерпуль» Юргена Клоппа обыграл «Челси» Жозе Моуринью (Видео)</a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>РФПЛ. ЦСКА не оставил шансов «Уфе»</strong></span></p> <p>В матче 14-го тура чемпионата России московский ЦСКА в родных стенах уверенно победил "Уфу" - 2:0. В составе победителей голами отметились Сергей Игнашевич (с пенальти), а также Зоран Тошич.  </p> <p><strong>Чемпионат России. РФПЛ. 14-й тур</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/81021" target="_blank">ЦСКА (Москва) – Уфа (Уфа) – 2:0 (1:0) Текстовый онлайн матча</a></strong></p> <p><strong>Голы:</strong> 1:0 – Игнашевич, 21 (с пенальти); 2:0 – Тошич, 63.</p> <p><strong><a href="https:///articles/447021" target="_blank">Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 14-й тур РФПЛ</a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>РФПЛ. «Зенит» и «Мордовия» голов не забили</strong></span></p> <p>Во встрече 14-го тура петербургский "Зенит" и саранская "Мордовия" так и не сумели огорчить друг друга забитыми мячами, расписав нулевую ничью.</p> <p><strong>Чемпионат России. РФПЛ. 14-й тур</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/81025" target="_blank">Зенит (Санкт-Петербург) – Мордовия (Саранск) – 0:0 Текстовый онлайн матча</a></strong></p>

Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Зенит Лидс Челси Акинфеев Игорь Игнашевич Сергей Дрогба Дидье Алвес Дани Варди Джейми Моуринью Жозе Клопп Юрген
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