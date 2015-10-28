ЦСКА и «Зенит» - в четвертьфинале Кубка России. «Спартак» вылетел. Дайджест событий дня

<p><em>Слуцкий входит в список кандидатов на пост главного тренера «Челси». Месси сможет сыграть с «Реалом». «Зенит» остался без Халка минимум на месяц. «Бомбардир» собирает все основные новости среды в один материал.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Барбоза: «Переход Фалькао в «Зенит» вполне реален»</strong></span></p> <p>Известный футбольный агент Паулу Барбоза считает, что переход колумбийского нападающего <a href="https:///player/16216" target="_blank"><strong>Радамеля Фалькао</strong></a> в "Зенит" вполне возможен.</p> <p>"Такая вероятность есть. Этот переход вполне реален. У Фалькао в Англии карьера явно не задалась. Однако ему может помочь Андре Виллаш-Боаш, который работал с ним раньше в "Порту". Тогда Фалькао провел один из лучших своих сезонов. Не думаю, что он будет стоить больше 20 миллионов евро. В Германию он не поедет, в Испании больших клубов, желающих видеть его в своем составе, тоже нет, "Ювентус", который им интересовался, с форвардами больше проблем не испытывает, остается только Россия", - поделился своим мнением Барбоза.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Бавария» заинтересована в полузащитнике «Лацио»</strong></span></p> <p>Тренерский штаб мюнхенской <a href="https:///teams/bav" target="_blank">"Баварии"</a> проявляет интерес к полузащитнику "Лацио" <a href="https:///player/24778" target="_blank"><strong>Фелипе Андерсону</strong></a>.</p> <p>Действующий контракт Андерсона рассчитан до 2020-го года, а сумма компенсации составляет 80 миллионов евро. Впрочем, бразилец имеет договоренность с клубом, согласно которой он может перейти в другой клуб и за меньшую сумму.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Слуцкий является кандидатом на пост главного тренера «Челси»</strong></span></p> <p>Главный тренер <a href="https:///teams/csk" target="_blank">ЦСКА</a> и сборной России <a href="https:///coaches/46" target="_blank"><strong>Леонид Слуцкий</strong></a> является одним из претендентов на пост наставника лондонского <a href="https:///teams/che" target="_blank">"Челси"</a> в случае отставки Жозе Моуринью.</p> <p>Основными кандидатами являются Хосеп Гвардиола и Диего Симеоне. Сообщается, что в случае их отказа Роман Абрамович может пригласить Слуцкого.</p> <p>На данный момент столичный ЦСКА занимает первое место в РФПЛ, а сборная России заметно прибавила под руководством опытного специалиста.</p> <p><a href="https:///articles/446806" target="_blank"><strong>Кто должен тренировать «Челси»? Рейтинг читателей «Бомбардира»</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Месси успеет восстановиться к матчу с «Реалом»</strong></span></p> <p>Нападающий <a href="https:///teams/bar" target="_blank">"Барселоны"</a> <a href="https:///player/2361" target="_blank"><strong>Лионель Месси</strong></a> успеет восстановиться к матчу против "Реала", который состоится 21 ноября.</p> <p>Физиотерапевты каталонского клуба довольны тем, как идет процесс восстановления аргентинца. В начале следующей недели Месси перейдет к самому важному этапу своего лечения перед тем, как приступить к тренировкам по индивидуальной программе.</p> <p>Вместе с тем, источник отмечает, что главный тренер команды Луис Энрике не будет ставить Месси в состав на матч с "Реалом", если будет хотя бы малейший риск рецидива его травмы.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Определены семь кандидатов на пост президента ФИФА</strong></span></p> <p>ФИФА завершила прием заявок от кандидатов на пост президента организации. Свои кандидатуры выставили семь человек: Али бин Аль-Хусейн (Иордания), Мосима Сексвале (ЮАР), Муса Билити (Либерия), Салман Аль-Халифа (Бахрейн), Жером Шампань (Франция), Джанни Инфантино (Италия), Мишель Платини (Франция).</p> <p>С учетом того, что президент УЕФА Мишель Платини отстранен от футбольной деятельности на три месяца, его кандидатуру пока не будет рассматривать специальная комиссия по выборам. Этот орган проверит всех остальных кандидатов на соответствие правилам по этике ФИФА, после чего будет оглашен окончательный список участвующих в выборах. Голосование состоится 26 февраля 2016 года.</p> <p>Отметим, ранее СМИ сообщили, что генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино продолжит борьбу за кресло президента ФИФА в том случае, если к выборам не будет допущен Мишель Платини.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Кержаков: «Пока нет вариантов продолжения карьеры»</strong></span></p> <p>Форвард петербургского "Зенита" <a href="https:///player/2114" target="_blank"><strong>Александр Кержаков</strong></a> не имеет предложений из других клубов.</p> <p>"У меня достаточно времени, чтобы поиграть в аренде. Сейчас тренируюсь с "Зенитом-2". Вариантов продолжения карьеры пока нет. Надеюсь, зимой будут предложения", - заявил Кержаков.</p> <p>Напомним, Кержаков потерял место в основном составе "Зенита" перед этим сезоном.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Уткин: «Подписал контракт с «Матч ТВ», торговались из-за енота»</strong></span></p> <p>Телекомментатор Василий Уткин подписал контракт с "Матч ТВ", который начинает свое вещание 1 ноября.</p> <p>"Вот только что подписал контракт с "Матч ТВ". Долго торговались из-за енота. Но он все равно в ноябре в спячку грохнется, до марта неактуально", - написал Уткин в своем Twitter.</p> <p>Напомним, ранее между телекомментатором и генеральным продюсером нового телеканала Тиной Канделаки разгорелся скандал в соцсетях. Несмотря на это, Уткин согласился работать на "Матч ТВ".</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1446063335_20131201_gaf_rk40_073.jpg" style="width: 720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Карпин дисквалифицирован на три матча</strong></span></p> <p>Главный тренер армавирского <a href="https:///teams/toa" target="_blank">"Торпедо"</a> <a href="https:///coaches/979" target="_blank"><strong>Валерий Карпин</strong></a> получил дисквалификацию на три матча из-за нецензурных выражений в адрес арбитра матча 17-го тура ФНЛ против "Тюмени" (0:1) Антона Анопа. Такое решение на своем заседании принял КДК РФС. Кроме того, Карпин заплатит штраф в размере 30 тысяч рублей.</p> <p>Отметим, Карпин пропустит матчи "Торпедо" против "Луч-Энергии", "СКА-Энергии" и тульского "Арсенала".</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Краснодар» подписал Коченкова</strong></span></p> <p><a href="https:///teams/kra" target="_blank">"Краснодар"</a> подписал контракт с голкипером московского <a href="https:///teams/lom" target="_blank">"Локомотива"</a> <a href="https:///player/12182" target="_blank"><strong>Антоном Коченковым</strong></a>. Соглашение подписано на правах аренды до конца 2015 года. Новичок получил в краснодарской команде 16-й номер и уже может выступать за "быков" в матчах Премьер-лиги и Кубка России.</p> <p>Краснодарский клуб пошел на такой шаг из-за травмы своего основного голкипера Андрея Синицина.</p> <p>Отметим, Коченков выступал в саранской "Мордовии" на протяжении двух предыдущих сезонов. В составе команды провел 66 матчей. Летом подписал контракт с железнодорожниками, но за основную команду не сыграл ни одного матча.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>КДК оштрафовал «Спартак» на 400 тысяч</strong></span></p> <p>Московский <a href="https:///teams/spa" target="_blank">"Спартак"</a> должен заплатить штраф КДК РФС в размере 400 тысяч рублей по итогам матча 13-го тура чемпионата России с "Динамо".</p> <p>Красно-белые наказаны за появление постороннего лица на поле, использование и бросание пиротехнических изделий и посторонних предметов, а также за скандирование оскорбительных выражений.</p> <p>Краснодарская "Кубань" лишится 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды.</p> <p>220 тысяч рублей из-за пиротехники вынуждено будет выложить и руководство самарских "Крыльев Советов".</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Зенит» может потерять Халка на месяц</strong></span></p> <p>Полузащитник <a href="https:///teams/zen" target="_blank">"Зенита"</a> <a href="https:///player/9530" target="_blank"><strong>Халк</strong></a> покинул поле в кубковом матче с "Тосно" из-за болей в задней поверхности бедра. Об этом в эфире "НТВ-Плюс" сообщил защитник команды Луиш Нету.</p> <p>Завтра бразилец пройдет медобследование, которое покажет серьезность повреждения. В некоторых случаях восстановление после таких травм занимает месяц.</p> <p>В течение следующего месяца "Зенит" проведет матчи Лиги чемпионов против "Лиона" и "Валенсии", а также матчи Премьер-лиги против "Мордовии", "Локомотива" и "Урала".</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Уфа», ЦСКА и «Терек» вышли в четвертьфинал Кубка России. «Кубань» выбила «Спартак»</strong></span></p> <p>«Уфа» с минимальным счетом (<a href="https:///online/87878" target="_blank"><strong>1:0</strong></a>) переиграла «СКА-Энергию» в рамках матча 1/8 финала Кубка России. Победный мяч на счету Пурье. «Зенит» в родных стенах без особых проблем с правился с «Тосно» (<a href="https:///online/87871" target="_blank"><strong>5:0</strong></a>). ЦСКА дожал на «Арене Химки» екатеринбургский «Урал» благодаря голу Тошича (<a href="https:///online/87877" target="_blank"><strong>2:1</strong></a>). Краснодарская «Кубань» смогла выбить из розыгрыша турнира московский «Спартак» (<a href="https:///online/87872" target="_blank"><strong>1:0</strong></a>).</p> <p><strong>Кубок России. 1/8 финала</strong></p> <p><a href="https:///online/87878" target="_blank"><strong>«Уфа» - «СКА-Энергия»</strong></a></p> <p><a href="https:///online/87871" target="_blank"><strong>«Зенит» - «Тосно»</strong></a></p> <p><a href="https:///online/87876" target="_blank"><strong>«Терек» - «Химки»</strong></a></p> <p><a href="https:///online/87877" target="_blank"><strong>ЦСКА – «Урал»</strong></a></p> <p><a href="https:///online/87872" target="_blank"><strong>«Кубань» - «Спартак»</strong></a></p> <p><a href="https:///articles/446751" target="_blank"><strong>Павлюченко, Фримпонг и еще шесть футболистов, которых нужно срочно продать</strong></a></p>