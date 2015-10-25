7 причин, почему «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» сыграли так скучно

<p><em>Впервые за долгое-долгое время в манкунианском дерби случилась ничья (<a href="https:///online/80219" target="_blank">0:0</a>). «Бомбардир» выясняет причины того, почему игра между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» оказалась столь скучной, выделяя для этого семь причин.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Никто не хотел проиграть</strong></span></p> <p>На самом деле манкунианское дерби – одно из самых бескомпромиссных в Европе. В последних 24-х матчах перед сегодняшним была зафиксирована только одна ничья – в ноябре 2010 года команды не смогли забить голов на стадионе "Ман Сити". "Горожане" к тому же крайне редко играют 0:0 – это первый такой результат с их участием в 62-х последних поединках в рамках АПЛ.</p> <p>Почему же в этот раз случилось нечто экстраординарное для дерби Манчестера, чем стала нулевая ничья? Одна из главных причин – высокая ответственность, когда никто из соперников не хотел проигрывать. Победа не была столь желанным призом в сравнении с тем, каким не желаемым результатом было поражение.</p> <p>Ничья оставляла команды на своих местах, достаточно комфортных для этого периода чемпионата. Это было заметно в каждой передаче, в характере игры и том, что происходило на поле. Обостряли ситуацию считанные игроки – Антони Марсьяль у "МЮ" и Яя Туре у "Сити". Крайние защитники редко подключались к атакам, а большинство единоборств случались в центре поля.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445793084_1.jpg" style="width: 720px; height: 472px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>"Ман Сити" не хватало Агуэро и Силвы</strong></span></p> <p>Объяснить то, почему таким инертным был "Ман Сити", просто. Во-первых, команда Пеллегрини занимает более высокое место в таблице, а, во-вторых, ей явно не хватало травмированных Серхио Агуэро и Давида Силвы. На фоне "Борнмута" хороши в качестве лидеров и Стерлинг с Бони, но вот в матче с "МЮ" и Рахим, и Вилфрид растворились на поле, а Кевин Де Брюйне не стал тем человеком, который способен организовать игру в атаке в таком матче.</p> <p>Единственным, кто действительно обострял игру у "Сити", стал Яя Туре, но его фирменных проходов на широком шаге было недостаточно для того, чтобы пройти в этот раз очень надежную оборону "Юнайтед". Очень хорошо сыграл Фил Джонс, который потихоньку набирает форму – он не только предугадывал решения игроков линии атаки "Сити", но и имел преимущество в скорости перед Туре и Бони.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Хорошо сыграли вратари</strong></span></p> <p>Часто нулевая ничья становится возможной благодаря синхронной удачной игре вратарей, и в данном случае можно говорить о чем-то подобном. Джо Харту для того, чтобы зафиксировать свой сотый "сухой" матч в Премьер-лиге в составе "Сити", пришлось потрудиться больше, чем Давиду Де Хеа, но оба голкипера были на высоте. Особенно красивым был сэйв Джо Харта после удара Криса Смоллинга на последних минутах.</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8056395" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Луи ван Гаал не угадал с позициями Руни и Марсьяля</strong></span></p> <p>Луи ван Гаал уже в нескольких матчах ставит Антони Марсьяля на левый фланг, возвращая на острие атаки Уэйна Руни. Понятно при этом желание голландца использовать лучшие качества Андера Эрреры в центре поля и как-то задействовать Руни. Но для команды эта мера несет сомнительную пользу.</p> <p>Да, Марсьяль все так же активен, добротно выполняя работу флангового нападающего – повторимся, что основная угроза в составе "дьяволов" исходила именно от техничного и быстрого француза. Но если раньше он постоянно угрожал воротам, совершая свои обводки и рывки, то сейчас находился на удалении от штрафной. Часто ему не хватало лишь немного для того, чтобы вырваться на ударную позицию.</p> <p>Руни же, при всем уважении к капитану "Манчестер Юнайтед", уже давно имеет проблемы с игрой на позиции центрфорварда ввиду того, что потерял навыки бомбардира. Он привычно искал мячи по всему фронту атаки, помогал полузащите, выполнял черновую работу, но это не то, чем должен заниматься "наконечник атаки". По большому счету, вернув Руни в нападение, ван Гаал получил двух центральных полузащитников атакующей направленности - Руни и Эрреру, а не вертикальную связку, которая работала бы как "таран", пробивающий оборону соперника.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445793298_2.jpg" style="width: 720px; height: 425px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Обе команды были надежны в обороне</strong></span></p> <p>В кои-то веки и "МЮ", и "Ман Сити" сыграли очень надежно в обороне. У "Юнайтед" восстановилась пара центральных защитников Смоллинг – Джонс, отличающая хорошим взаимопониманием и умением выигрывать единоборства. Смоллинг хорош в плане физических кондиций, а Джонс умеет предугадывать действия соперников, плюс обладает неплохим рывком, что и помогало ему справиться с Туре, Де Брюйне и Руни. С Марсьялем было сложнее, но коллективными усилиями прикрыли и его.</p> <p> У "Сити" же вернулся Венсан Компани, и этим объясняется многое – как раз с момента его травмы в матче с "Ювентусом" совпадает период проблем в игре "горожан". До того они практически не пропускали, а вот без Компани голы стали сыпаться в ворота "Сити" как из рога изобилия.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Не хватало скорости и агрессии в атаке</strong></span></p> <p>Агрессии в матче было достаточно – Марку Клаттенбургу даже не хватило стандартного баллончика для рисования линий при штрафных. Но в основном команды дрались в центре поля, используя тактику мелкого фола, что пагубно сказывалось и на общих скоростных показателях матча. Темп был относительно невысоким, рывками отличались лишь отдельные игроки, но общекомандное движение и у "Сити", и у "Юнайтед" было "черепашьим".</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8056391" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>У "МС" и у "МЮ" не нашлось джокеров</strong></span></p> <p>При такой достаточно закрытой и безрисковой игре изменить ничейный результат могли бы игроки, выходящие на замену. Но при общем разнообразии и богатстве состава "Сити" и "Юнайтед" ни у Луи ван Гаала, ни у Мануэля Пеллегрини не нашлось качественных "джокеров".</p> <p>Луи ван Гаал сыграл все же лучше, если вспомнить, что самым опасным моментом в матче был удар Джесси Лингарда, после которого мяч угодил в перекладину, но ни Дармиан, ни Феллаини не добавили остроты в атаке.</p> <p>У "Сити" же и вовсе не было изначально никаких вариантов, кроме выхода Ихеначо и Наваса – кроме них игроков, направленных на атаку, в запасе "горожан" не было. И тут мы снова же возвращаемся к травмам Давида Силвы, Серхио Агуэро и Самира Насри – вот француз как раз мог бы стать тем игроком, который "сделал бы разницу" на последних минутах.</p>