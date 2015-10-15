Почему «Локомотив» может побороться за чемпионство

<p><em>Главной неожиданностью первых 11 туров чемпионата России стал очередной ренессанс столичного «Локомотива». «Бомбардир» выявил пять причин, почему команда Черевченко так заслуженно высоко в таблице.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Приход Игоря Черевченко и его штаба</strong></span></p> <p>Прошлый сезон для железнодорожников привычно летел в тар-тарары. Команда плелась в середине таблицы, игра была крайне невразумительной, а у руля стоял комик-неудачник Миодраг Божович. Даже Ольга Смородская нашла время оторваться от «оптимизации бюджета» и понять, что сезон провален. И незадолго до конца чемпионата после безвольного поражения от ЦСКА Божович был отправлен в отставку, а на его место встал Игорь Черевченко. Немногословный, абсолютно не эпатажный, но при этом свой для клуба и имеющий опыт работы помощником в штабе многих специалистов, что тренировали «Локо» несколько последних лет. И как-то все сразу преобразилось. Команда, кажется, остановилась, разорвала на себе все нити интриг и скандалов, что мешали дышать полной грудью, и заиграла. Не ярко, немногословно, но очень эффективно. Игорь Черевченко смог вдохнуть свой дух в «Локомотив». И, как оказалось, это было именно то, что команде было и нужно.</p> <p><strong><a href="https:///articles/439208" target="_blank">«Локомотив» здорового человека. Что исправил Черевченко после Божовича</a></strong></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444921860_orig (1).jpg" style="height:464px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Победа в Кубке</strong></span></p> <p>Но кто знает, остался бы Игорь Геннадьевич на своем посту, не выиграй в прошлом сезоне «Локомотив» свой первый за 8 лет трофей. Победа в Кубке была трудовой, но очень долгожданной. Для всех, кто относит себя к клубу: игроками, функционерами, болельщиками… Виктория в Астрахани закончила исторический виток неудач железнодорожников. И теперь команда тренируется и играет с осознанием, что в прошлом сезоне она завоевала Кубок России. Как бы иногда к нему профанастически не относились наши топ-клубы, но любой трофей придает сил команде. В первую очередь духовных. Пресловутый дух победителей. Медные трубы, если их правильно слушать, становятся бодрящей песней в ушах. А песня, как известно, строить и жить помогает. </p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444922400_orig (3).jpg" style="height:467px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Удачная игра россиян</strong></span></p> <p>Когда-то «Локомотив» был базовым клубом для сборной. Но времена Овчинникова, Лоськова, Сычева и Евсеева прошли. И представительство черкизовских парней в первой команде страны стало уменьшаться. Дошло до того, что представителей «Локо» в сборной иногда вообще не было. Однако этот сезон повернул данный процесс вспять. Перед матчем с Черногорией в команде Слуцкого было четыре железнодорожника. И ни по одному не было вопросов. Алан Касаев выдает лучший сезон в карьере, уступая звание лучшего левого полузащитника чемпионата только сверхполезному Ахмеду Муса. Александр Самедов буквально за два месяца прошел путь от человека, который не может перекинуть ближнего соперника при подаче углового, до одного из лучших бомбардиров команды. Дмитрий Тарасов перестал бегать по полю с глазами наполненными кровью, желая лишь убивать. Всего две (!) желтые карточки с начала чемпионата тому доказательство. Но при этом в неуступчивости и спортивной злости супруг Ольги Бузовой нисколько не потерял. Роман Шишкин не столь ярок. Но оборона «Локомотива» самая надежная в лиге. Это ли не лучший комплимент защитнику?</p> <p>Не стоит забывать, что есть еще Арсений Логашов, Ренат Янбаев, Александр Коломейцев и Алексей Миранчук, которые по разным причинам еще не до конца готовы быть полноценными игроками основы, но при этом всегда пытаются быть полезными, когда Черевченко дает им играть. Игорь Геннадьевич сколотил один из самых сильных российских костяков, что был в Черкизово со времен «семинского» поколения.</p> <p><strong><a href="https:///articles/437577" target="_blank">«Ни от Смородской, ни от войны нет никакого толка». О чем говорит Южная трибуна стадиона «Локомотив»</a></strong></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444921952_orig (2).jpg" style="height:476px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Прекрасный сезон Ниассе</strong></span></p> <p>Но не подводят и легионеры. И если к отличной игре Гилерме, Чорлуки и Виталия Денисова все давно уже привыкли, то Бай Умар Ниассе уже сейчас семимильным шагами идет к званию «Открытие года». Прошлый сезон сенегалец явно провалил. Запомнился лишь классным голом метров с 30 в ворота «Мордовии». Поэтому первой опцией на наконечник железнодорожных атак перед началом сезона виделся Петар Шкулетич. И серб действительно был неплох в стартовых матчах, забив «Мордовии» и «Анжи» в выездных встречах. Но затем на авансцену вышел Ниассе. Сенегалец начал забивать в почти каждом матче, а если и уходил с поля без гола, то был крайне полезен, оттягивая на себя внимание оборонцев. Сейчас его уже называют «новый Н’Дойе» и пророчат победу в гонке бомбардиров. </p> <p>Бай Умар стал последней деталью, чтобы можно было сравнить «Локомотив» Семина и Черевченко. Сильный, харизматичный голкипер. Очень надежная оборона. Креативная полузащита. И единственный форвард-наконечник, который забивает когда это действительно нужно. Конечно, сейчас гвардия Семина выглядит предпочтительнее, но ведь и строил свой коллектив Юрий Павлович больше 10 лет.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444921716_orig.jpg" style="height:454px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Поражение от «Рубина»</strong></span></p> <p>Когда все хорошо, это тоже не хорошо. Поэтому неожиданное поражение «Локомотива» в Казани стало лучшим, что могло случиться с командой Черевченко. Проиграв «Рубину», железнодорожники не позволили себе воспарить в облака и подумать о своей непогрешимости. Да и вспомните себя, дерущимся. После первого пропущенного удара, если он не сбивает вас с ног, вы понимаете, что можете наравных противостоять сопернику. Страх и волнение заменяются на уверенность и спортивную злость. «Локо» на ногах после оплеухи в Казни устоял и вот уже в матче с тем же ЦСКА выглядел смело и сосредоточено. Не будь поражения в Казани, команда Черевченко проиграла бы тот матч в Химках. А может быть, это случилось бы и раньше. </p> <p><span style="color:#FF8C00">***</span></p> <p>На выходе мы получаем команду со спокойным, талантливым и работящим тренером. Мощным составом, где хребет составляют сильные россияне, а их дополняют квалифицированные легионеры. В коллективе царит хорошая, рабочая обстановка. Команда жаждет побед, но не изголодалась по ним. «Локомотив» в этом сезоне всех нас еще удивит.</p> <script type="text/javascript" src="//cdn.playbuzz.com/widget/feed.js"></script> <div class="pb_feed" data-comments="false" data-embed-by="f60f1625-cd3a-4c4e-b08b-b6c8e3e9c8dd" data-game="/philfk10/10-15-2015-4-57-10-pm" data-game-info="false" data-recommend="false" data-shares="false"> </div>