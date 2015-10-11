Польша, Албания и Румыния вышли на Евро. Дзагоев готов сыграть с Черногорией. Дайджест событий дня

Диего Симеоне может возглавить «Челси», а Андрей Канчельскис - «Дерри Сити». «Бомбардир» привычно информативно подводит итоги дня в форме дайджеста.

Симеоне возглавит «Челси» в случае отставки Моуринью

Лондонский "Челси" обращался в мадридский "Атлетико" по поводу главного тренера команды Диего Симеоне. Несмотря на то, что владелец клуба Роман Абрамович высказал свое доверие португальскому специалисту Жозе Моуринью, "синие" рассматривают другие варианты на случай провала "Особенного".

Сообщается, что Симеоне недавно продлили свой контракт с "Атлетико", и лондонцам придется заплатить 15 миллионов фунтов за этот трансфер. Таким образом, Абрамовичу только за смену тренера придется заплатить 45 миллионов - в контракте Моуринью прописана сумма отступных за досрочное расторжение в размере 30 миллионов.

Несмотря на это, руководство "Челси" готово пойти на столь дорогостоящий шаг.

Сборная Италии установила рекорд

Сборная Италии установила рекордную беспроигрышную серию в отборочных матчах. Итальянцы не проигрывают в квалификациях на чемпионаты мира или чемпионаты Европы уже 49 матчей подряд. Последнее поражение "Скуадре" наносила Франция в 2006 году. На "Стад де Франс" хозяева были сильнее со счетом 3:1.

Юбилейный, 50-й матч без поражений, итальянцы могут провести во вторник, 13 октября, если не проиграют на своем поле Норвегии. Напомним, на успешный для Италии результат заключительного поединка отбора Евро-2016 надеются хорваты, которые ведут борьбу с норвежцами за прямую путевку в финальный турнир.

Италия вышла на Евро-2016. Фоторепортаж

Роналду получит «Золотую бутсу» во вторник

Во вторник, 13 октября, состоится вручение "Золотой бутсы" за прошлый сезон, которая досталась форварду "Реала" Криштиану Роналду. Мероприятие состоится в Мадриде.

Напомним, для португальца это уже четвертая подобная награда в карьере. Ранее он получал приз лучшему бомбардиру европейских чемпионатов в 2008, 2011 и 2014 годах.

В прошлом сезоне Роналду забил 48 голов в Примере. В новом чемпионате форвард провел восемь матчей и забивал только в одном из них - пять мячей в ворота "Эспаньола".

Хонда может пополнить ряды «Валенсии» уже зимой

Полузащитник "Милана" Кейсуке Хонда попал в сферу интересов "Валенсии". Как сообщают итальянские СМИ, уже в зимнее трансферное окно 29-летний японский хавбек может перейти в испанский клуб.



Напомним, ранее сообщалось, что Хонда не доволен игровым временем, которое получает, поэтому в январе готов покинуть "Милан".

Левандовски повторил рекорд по числу голов в отборочных матчах к Евро

Поразив на 42-й минуте ворота Ирландии, нападающий сбороной Польши Роберт Левандовски забил свой 13-й гол в отборочном цикле Евро-2016. Тем самым поляк повторил установленный в 2008 году рекорд Дэвида Хили по количеству голов в квалификационном раунде.

Дзагоев тренируется в общей группе перед матчем с Черногорией

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий высказался относительно ситуации с травмированными игроками в преддверии домашнего матча отборочного цикла Евро-2016 с Черногорией.



"Смольников покинул расположение сборной и лечение продолжит в расположении клуба. Алан Дзагоев тренируется в общей группе. Василий Березуцкий тренируется по индивидуальной программе", – отметил Слуцкий.

Также о своем здоровье рассказал капитан сборной Роман Широков.

«Локомотив» против всех. Как сборная России готовится к матчу с Черногорией

Канчельскис может возглавить ирландский клуб

Как сообщает Mirror Sport, бывший игрок сборной России и "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис может стать главным тренером "Дерри Сити", который выступает в ирландской Премьер-лиге. Экс-футболист уже отправил соответствующую заявку руководству клуба.

Надо заметить, что месяц назад ирландцы отправили в отставку Питера Хаттона, а на его место поставили исполняющим обязанности главного тренера Пола Хигарти.

Албания впервые в истории пробилась на чемпионат Европы

Сборная Албании на чужом поле разгромила сборную Армении (3:0) и оформила для себя путевку на Евро-2016. Также сегодня вопрос с участием в чемпионате Европы решили Румыния и Польша.

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