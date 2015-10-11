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  • Польша, Албания и Румыния вышли на Евро. Дзагоев готов сыграть с Черногорией. Дайджест событий дня

Польша, Албания и Румыния вышли на Евро. Дзагоев готов сыграть с Черногорией. Дайджест событий дня

<p><em>Диего Симеоне может возглавить «Челси», а Андрей Канчельскис - «Дерри Сити». «Бомбардир» привычно информативно подводит итоги дня в форме дайджеста. </em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Симеоне возглавит «Челси» в случае отставки Моуринью</strong></span></p> <p>Лондонский <a href="https:///teams/che" target="_blank">"Челси"</a> обращался в мадридский <a href="https:///teams/atm" target="_blank">"Атлетико"</a> по поводу главного тренера команды <a href="https:///coaches/1425" target="_blank"><strong>Диего Симеоне</strong></a>. Несмотря на то, что владелец клуба Роман Абрамович высказал свое доверие португальскому специалисту <a href="https:///coaches/110" target="_blank"><strong>Жозе Моуринью</strong></a>, "синие" рассматривают другие варианты на случай провала "Особенного".</p> <p>Сообщается, что Симеоне недавно продлили свой контракт с "Атлетико", и лондонцам придется заплатить 15 миллионов фунтов за этот трансфер. Таким образом, Абрамовичу только за смену тренера придется заплатить 45 миллионов - в контракте Моуринью прописана сумма отступных за досрочное расторжение в размере 30 миллионов.</p> <p>Несмотря на это, руководство "Челси" готово пойти на столь дорогостоящий шаг.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Сборная Италии установила рекорд</strong></span></p> <p><a href="https:///teams/ita" target="_blank">Сборная Италии</a> установила рекордную беспроигрышную серию в отборочных матчах. Итальянцы не проигрывают в квалификациях на чемпионаты мира или чемпионаты Европы уже 49 матчей подряд. Последнее поражение "Скуадре" наносила Франция в 2006 году. На "Стад де Франс" хозяева были сильнее со счетом 3:1.</p> <p>Юбилейный, 50-й матч без поражений, итальянцы могут провести во вторник, 13 октября, если не проиграют на своем поле Норвегии. Напомним, на успешный для Италии результат заключительного поединка отбора Евро-2016 надеются хорваты, которые ведут борьбу с норвежцами за прямую путевку в финальный турнир.</p> <p><a href="https:///articles/445044" target="_blank"><strong>Италия вышла на Евро-2016. Фоторепортаж</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Роналду получит «Золотую бутсу» во вторник</strong></span></p> <p>Во вторник, 13 октября, состоится вручение "Золотой бутсы" за прошлый сезон, которая досталась форварду <a href="https:///teams/rea" target="_blank">"Реала"</a> <a href="https:///player/3671" target="_blank"><strong>Криштиану Роналду</strong></a>. Мероприятие состоится в Мадриде.</p> <p>Напомним, для португальца это уже четвертая подобная награда в карьере. Ранее он получал приз лучшему бомбардиру европейских чемпионатов в 2008, 2011 и 2014 годах.</p> <p>В прошлом сезоне Роналду забил 48 голов в Примере. В новом чемпионате форвард провел восемь матчей и забивал только в одном из них - пять мячей в ворота "Эспаньола".</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444592742_20150915_gaf_u08_381.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Хонда может пополнить ряды «Валенсии» уже зимой</strong></span></p> <p>Полузащитник <a href="https:///teams/mil" target="_blank">"Милана"</a> <strong><a href="https:///player/18795" target="_blank">Кейсуке Хонда</a></strong> попал в сферу интересов <a href="https:///teams/val" target="_blank">"Валенсии"</a>. Как сообщают итальянские СМИ, уже в зимнее трансферное окно 29-летний японский хавбек может перейти в испанский клуб.</p> <p><br /> Напомним, ранее сообщалось, что Хонда не доволен игровым временем, которое получает, поэтому в январе <a href="https:///news/444618" target="_blank">готов покинуть "Милан"</a>.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Левандовски повторил рекорд по числу голов в отборочных матчах к Евро</strong></span></p> <p>Поразив на 42-й минуте ворота <a href="https:///teams/ire" target="_blank">Ирландии</a>, нападающий <a href="https:///teams/pol" target="_blank">сбороной Польши</a> <a href="https:///player/10848" target="_blank"><strong><strong>Роберт Левандовски</strong></strong></a> забил свой 13-й гол в отборочном цикле Евро-2016. Тем самым поляк повторил установленный в 2008 году рекорд Дэвида Хили по количеству голов в квалификационном раунде. </p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Дзагоев тренируется в общей группе перед матчем с Черногорией</strong></span></p> <p>Главный тренер сборной <a href="https:///teams/rus" target="_blank">России</a> <a href="https:///coaches/46" target="_blank">Леонид Слуцкий</a> высказался относительно ситуации с травмированными игроками в преддверии домашнего матча отборочного цикла Евро-2016 с <a href="https:///teams/chn" target="_blank">Черногорией</a>. <br /> <br /> "Смольников покинул расположение сборной и лечение продолжит в расположении клуба. <strong><a href="https:///player/7263" target="_blank">Алан Дзагоев</a></strong> тренируется в общей группе. <strong><a href="https:///player/143" target="_blank">Василий Березуцкий</a></strong> тренируется по индивидуальной программе", – отметил Слуцкий. </p> <p>Также о своем здоровье <a href="https:///news/445048" target="_blank"><strong>рассказал</strong></a> капитан сборной Роман Широков.</p> <p><a href="https:///articles/445035" target="_blank"><strong>«Локомотив» против всех. Как сборная России готовится к матчу с Черногорией</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Канчельскис может возглавить ирландский клуб</strong></span></p> <p>Как сообщает Mirror Sport, бывший игрок сборной России и <a href="https:///teams/mun" target="_blank">"Манчестер Юнайтед"</a> <strong><a href="https:///coaches/973" target="_blank">Андрей Канчельскис</a> </strong>может стать главным тренером <a href="https:///teams/drc" target="_blank">"Дерри Сити"</a>, который выступает в ирландской Премьер-лиге. Экс-футболист уже отправил соответствующую заявку руководству клуба.  </p> <p>Надо заметить, что месяц назад ирландцы отправили в отставку Питера Хаттона, а на его место поставили исполняющим обязанности главного тренера Пола Хигарти.  </p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444595518_2292765_w2.jpg" style="height:405px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Албания впервые в истории пробилась на чемпионат Европы</strong></span></p> <p>Сборная <a href="https:///teams/iab" target="_blank">Албании</a> на чужом поле разгромила сборную Армении (<strong><a href="https:///online/66565" target="_blank">3:0</a></strong>) и оформила для себя путевку на Евро-2016. Также сегодня вопрос с участием в чемпионате Европы решили <a href="https:///teams/roa">Румыния</a> и <a href="https:///teams/pol" target="_blank">Польша</a>.</p> <p><strong><a href="https:///news/445041" target="_blank">Группа D</a></strong></p> <p><a href="https:///news/445038" target="_blank"><strong>Группа F</strong></a></p> <p><a href="https:///news/445040" target="_blank"><strong>Группа I</strong></a></p>

Отборочные матчи к ЧЕ-2016 Европа Албания Челси Италия Валенсия Роналду Криштиану Широков Роман Дзагоев Алан Хонда Кейсуке Моуринью Жозе Канчельскис Андрей Симеоне Диего
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Анжи_Монако_05
1444602834
Польша стронг!
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