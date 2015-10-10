Испания и Швейцария вышли на Евро-2016. Агуэро получил тяжелую травму

Сборная России обыграла Молдавию. Арбитры в РФПЛ не получают зарплату. Руни получил «Золотую бутсу». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

Руни получил «Золотую бутсу»

Нападающий сборной Англии Уэйн Руни получил "Золотую бутсу", вручаемую лучшему бомбардиру национальной команды.

Церемония вручения награды состоялась перед стартом матча отборочного раунда чемпионата Европы 2016 года между сборными Англии и Эстонии.

Напомним, на данный момент в активе Руни 50 голов за сборную Англии.

Арбитры в РФПЛ с начала сезона не получают зарплату

Арбитры российской футбольной Премьер-лиги не получают гонорары за матчи с начала сезона-2015/2016.

Сообщается, что арбитры Футбольной национальной лиги получили часть выплат, а арбитры РФПЛ не получили гонораров за матчи. Напомним, что с начала сезона прошло 11 туров.

Согласно регламенту лиги, размер вознаграждения за судейство одной встречи составляет:

– судье – 90 000 рублей;

– каждому из помощников – 45 000;

– резервному судье – 8 700.

На распространение «Матч ТВ» выделят 850 миллионов

По сообщению "Ведомостей", в 2016 году на распространение "Матч ТВ" холдинг "Газпром-медиа" получит 850 миллионов рублей от правительства России.

Сумма затрат бюджета на СМИ при этом снизится на 1,1 миллиарда рублей. Напоминаем, что телеканал "Матч ТВ" начнет свое вещание 1 ноября.

Агуэро получил тяжелую травму в матче с Эквадором

Нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро получил тяжелую травму в матче против Эквадора. В одном из моментов он пытался принять мяч, но потянул мышцы задней поверхности бедра. Чтобы заменить Агуэро, его пришлось уносить с поля на носилках. Вместо него на 24-й минуте встречи вышел Карлос Тевес.

Напомним, Агуэро перед матчем взял себе 10-й номер. Под ним выступал Лионель Месси, который ранее получил травму в матче Примеры с "Лас-Пальмасом" и сейчас проходит восстановительные процедуры.

Сборная России обыграла Молдавию

Сборная России обыграла команду Молдавии в матче отборочного раунда чемпионата Европы 2016 года. Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе российской команды отличились Сергей Игнашевич и Артем Дзюба. Сборная России набрала 17 очков в турнирной таблице группы G. Другие результаты нашей отборочной группы можно посмотреть здесь.

Евро-2016. Отборочный турнир. Группа G. 9-й тур

Молдавия – Россия – 1:2 (0:0) текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Игнашевич, 58. 0:2 – Дзюба, 78. 1:2 – Чеботару, 85.

Молдавия: Кошелев, Армаш, Жардан, Бордиян, Бургиу, Карп (Времеа, 71), Чеботару, Оника (Амброс, 79), Антонюк, Спэтару, Милинчану (Истрати, 89).

Россия: Акинфеев, А. Березуцкий, Д. Комбаров, Игнашевич, Смольников (Кузьмин, 27), Мамаев, Шатов, Денисов, Широков (Глушаков, 76), Кокорин, Дзюба (Смолов, 88).

Предупреждения: Комбаров, 43. Антонюк, 57. Мамаев, 75.

Сборная России обыграла Молдавию, Дзюба снова забил

Дзюба догнал Мюллера в бомбардирском зачете отбора Евро-2016

Нападающий сборной России Артем Дзюба забил гол в матче против Молдавии. Этот мяч стал восьмым для форварда в бомбардирском зачете квалификации Евро-2016. Тем самым Дзюба вышел на второе место и сравнялся с немецким форвардом Томасом Мюллером. Лидирует в этом зачете поляк Роберт Левандовски, на счету которого 12 мячей.

Cборные Испании и Швейцарии вышли на Евро

Испания разобралась с Люксембургом (4:0). Швейцария разгромила Сан-Марино (7:0). Белоруссия неожиданно оказалась сильнее Словакии (0:1). Результаты других матчей можно посмотреть здесь.