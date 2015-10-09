Берегитесь их. Кто угробит сборную России в ближайших матчах

<p><em>Совсем скоро наша национальная команда проведет очередные главные игры года. Но «Бомбардир» чует, что ничем хорошим они не закончатся, и предполагает, кто может накосячить в ответственный момент. А помогли нам в этом комментарии Виктора Гусева*.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Игорь Акинфеев</strong></span></p> <p><strong>Чем может угробить?</strong> Внезапной «бабочкой»</p> <p>Несмотря на вечную серию в Лиге чемпионов, Акинфеев известен своим спокойствием и надежностью. Но бывает что-то переклинивает у Игоря, и он начинает играть, будто впервые надел бутсы и перчатки. Последний яркий пример – игры в Бразилии, когда ляпы нашего вратаря приблизили отставку Капелло. После этого фиаско Акинфеев собрался, но впереди очень ответственные встречи, которые могут «подарить» Леониду Слуцкому еще два супернервных матча.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444366861_б1.jpg" style="height:487px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Сергей Игнашевич</strong></span></p> <p><strong>Чем может угробить?</strong> Потерей мяча у своих ворот</p> <p>Молодые журналисты, которые писали, что Игнашевича пора менять, уже сменили несколько работ и жен, а Сергей все равно продолжает быть почти безальтернативным игроком центра обороны. Наш ключевой деф играет сейчас неплохо, но в его карьере можно вспомнить роковые оплошности в матчах за сборную. В отборочной встрече 2007-го года в Израиле, а также в Польше – в заключительном матче России под руководством Дика Адвоката.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444367112_б2.jpg" style="height:489px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Алексей Березуцкий</strong></span></p> <p><strong>Чем может угробить? </strong>Разрывом в центре защиты</p> <p>Неизвестно точно, сыграет ли брат Вася, поэтому предположим, что в ближайших играх выйдет Алексей. У него сейчас непростой период в карьере – Слуцкий поднял защитника с лавки, и теперь Березуцкому не приходится только выходить на 15 минут и засушивать игру. Последний матч в чемпионате с «Динамо» показал, что у Алексея есть проблемы со скоростью и отбором. Верим, что штаб сборной за неделю все эти проблемы решил.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444367130_б3.jpg" style="height:487px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Дмитрий Комбаров</strong></span></p> <p><strong>Чем может угробить?</strong> Провалом на левом фланге обороны</p> <p>У Дмитрия есть большие проблемы в обороне. Нет, когда «Спартак» играет, то все помидоры обычно летят в центральных защитников, а про края принято забывать. Но все помнят, как Мертенс накручивал Комбарова на «Маракане». Если у сборной Молдавии нет ребят, обладающих такими же замечательными дриблингом и скоростью, то у Черногории есть футболисты, способные поегозить на левом фланге российской обороны.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444367240_б4.jpg" style="height:487px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Игорь Смольников</strong></span></p> <p><strong>Чем может угробить?</strong> Увлеченностью в атаке</p> <p>Смольников сегодня – главная звезда российского футбола. Игорь – единственный игрок, кто на краю обороны научился исполнять маленькие шедевры в атаке. Правый деф «Зенита» не пугается Лиги чемпионов, не бьет по аутам в простых ситуациях и радует товарищей-легионеров постоянными забегами вперед. Но Игорь частенько с атакующими действиями перебарщивает.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444367267_б5.jpg" style="height:487px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Роман Широков</strong></span></p> <p><strong>Чем может угробить? </strong>Неспособностью начать хорошую атаку</p> <p>Дмитрий Аленичев в последних играх «Спартака» не всегда доверял Роману все 90 минут. В игре с «Зенитом» вышедший на замену Зотов куда лучше укрепил центр поля, и качество организаций атак почти не пострадало. Широков отдавал и в этом сезоне шикарные голевые передачи, однако бывает, что у Романа плохое настроение или форма. Когда такое случается, Широков выглядит инородным телом команды.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444367328_б6.jpg" style="height:487px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Денис Глушаков</strong></span></p> <p><strong>Чем может угробить? </strong>Проходным двором в опорной зоне</p> <p>Почти все специалисты сошлись во мнении, что Денис Глушаков – не опорник. Если брать систему «Барселоны», то он скорее – Иван Ракитич, а не Серхио Бускетс. Тем не менее выбор у Слуцкого не велик, поэтому приходится обходиться услугами или Глушакова, или Денисова. Последний ужасный ляп Дениса сразу назовут все: обрез в матче с ЦСКА, когда именно этот второй гол едва не повлек за собой еще охапку мячей в ворота Реброва.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444367354_б7.jpg" style="height:486px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Александр Самедов</strong></span></p> <p><strong>Чем может угробить?</strong> Дурными навесами с фланга</p> <p>Игроки «Локомотива» не вызывались на прошедшие матчи сборной, но в этот раз Слуцкий пошел против своего первого решения и наверняка выпустит в стартовом составе кого-то из железнодорожников. И им наверняка будет Александр Самедов, который неплохо начал футбольный год в клубе. Правда, Самедову свойственны некоторые перепады формы, и в прошлом сезоне Александра постоянно ругали за то, что вдруг пропадали все его компоненты: прорывы на флангах, подачи со стандартов и эффективные смещения в центр нападения.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444367425_б8.jpg" style="height:487px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Олег Шатов</strong></span></p> <p><strong>Как может угробить?</strong> Излишней инициативностью</p> <p>Олег уже ощущает себя суперзвездой в Петербурге. В компании Халка и Витселя не грех иногда повозиться с мячом, резко пульнуть из неожиданной позиции и дать подзатыльник главной звезде из Бразилии. Но в сборной другие порядки. Нам всем нужен результат, и лишний раз красоваться перед публикой не стоит. Шатов рискует быть замененным в перерыве, если будет слишком много тянуть на себя.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444367466_б9.jpg" style="height:487px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Александр Кокорин</strong></span></p> <p><strong>Как может угробить? </strong>Инфантильностью на поле</p> <p>Кокорин потихоньку вкатывается в сезон после дисквалификации, уже проводит первые матчи, но пока ощущения довольно досадные. Александр вообще ничем не запоминается, не помогает защите и ведет на газоне какую-то свою жизнь. Не факт, что Кокорин вообще появится на поле, но если выйдет – эксперты не будут знать, куда девать свой гнев.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444367497_б10.jpg" style="height:487px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Артем Дзюба</strong></span></p> <p><strong>Как может угробить?</strong> Одним неточным ударом</p> <p>Представьте, что все получилось. Широков отдал хороший первый пас, Самедов раскидал всех на фланге, следом Шатов и Кокорин разыграли красивую «стеночку», выведя Дзюбу на одинокого вратаря. Дальше окунитесь в ужас и вообразите, что от этого удара зависит прямая путевка попадания сборной России на Евро-2016.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444367534_б11.jpg" style="height:489px; width:720px" /><br /> <br /> <strong>*</strong><em><strong>Внимание! </strong>Все комментарии Виктора Гусева являются выдуманными. И вообще «Бомбардир» - главный болельщик сборной России. Просто ребят надо держать в тонусе, чтоб не расслаблялись перед решающими матчами:)</em></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///articles/444737" target="_blank">Андрей Мовсесьян: «Матч с Молдавией - ключевой для сборной России»</a></strong></p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/444552" target="_blank"><strong>Денис Бояринцев: «Верю, что сборная России попадет на Евро-2016»</strong></a></p> <script type="text/javascript" src="//cdn.playbuzz.com/widget/feed.js"></script> <div class="pb_feed" data-embed-by="50cfb5c8-9403-42a6-a2e6-50210cb59506" data-game="/qcmeea10/a-a-10-8-2015-5-19-18-pm" data-recommend="false" data-game-info="false" data-comments="false" data-shares="false" ></div>