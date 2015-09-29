Вратарь-кидала. Почему тер Штегена нужно беспощадно критиковать

<p><em>В прошлом сезоне Марк-Андре тер Штеген неожиданно для всех оказался вторым вратарем «Барселоны» в чемпионате Испании. Травма Клаудио Браво дала немцу шанс побороться с чилийцем, но он уже провалил эту возможность. «Бомбардир» объясняет, почему критика тер Штегена преувеличена, но ее не надо прекращать.</em></p> <p>Прошлый спортивный директор «Барселоны» Андони Субисаррета обвиняется болельщиками команды во многих грехах – он часто покупал тех, кого не надо, за большие деньги. И отпускал тех, кого не надо, за гроши. Но прошлым летом, бывший вратарь провел одну из лучших трансферных операций, подписав для каталонцев сразу двух отличных вратарей.</p> <p>Если забыли, то изначально считалось, что первым номером команды будет молодой немец Марк-Андре тер Штеген. Но пока он адаптируется и привыкает к новой жизни, страховать его будет опытный Клаудио Браво. Однако Луис Энрике решил иначе и поделил между голкиперами турниры, в которых участвовала команда. Немцу досталась Лига чемпионов и Кубок Короля, а чилийцу – Примера. Оба отлично выполняли свою работу, заставляя констатировать всю сложность выбора для тренерского штаба «Барсы». Вдобавок, Марк после нескольких месяцев в Каталонии принялся то с большей, то с меньшей нотой обиды в голосе рассказывать, что хочет играть во всех турнирах. Подобные разговоры несколько стихли после требла «Барсы».</p> <p>Но летом все началось с начала. Браво молчал и работал. Тер Штеген работал и говорил, как ему хочется стать основным именно в Примере. Учитывая участие чилийского оппонента в Кубке Америки, у Марка было достаточно времени для того, чтобы зарекомендовать себя. И в первой официальной игре сезона – против «Севильи» – в воротах действительно стоял немец. Пропустил много, но особой вины в голах не разглядели, там просто матч был слишком безумный.</p> <p><iframe frameborder="0" height="400" scrolling="no" src="//rutube.ru/play/embed/7893092" width="720"></iframe></p> <p>Волны критики начались после первого матча на Суперкубок страны против «Атлетика» - гол с центра поля от Микеля Сан Хосе. Тер Штеген сначала выбрался слишком далеко из ворот, а затем и вынес мяч точно на ногу сопернику. Полностью «его» гол, положивший начало разгрому «Барселоны» в Бильбао. Выиграй каталонцы у соперника, могли бы и забыть оплошность, но все закончилось печально. <a href="https:///video/151">Гол от «Ромы»</a> с умопомрачительной дистанции, <a href="https:///video/207" target="_blank">вынос «Барсы» в Виго </a>– все наверняка видели эти матчи хотя бы по нарезке лучших моментов. И тер Штегена отмечали исключительно с худшей стороны. При этом партнеры говорили, что подобные голы – результат общих ошибок и стиля игры команды. Луис Энрике повторял, что голкипер вечно вываливается из ворот по его указке. Да и сам Марк-Андре не спешил говорить о своих ошибках. Напротив, он держался максимально уверенно и даже обижался на намеки о большей пользе на скамейки. В прошлом сезоне немецкий вратарь сыграл 21 матч и пропустил 16 голов. Сейчас уже 15 после 6 встреч.</p> <p>Понятно, что он не может научить Жерара Пике не отдавать мяч сопернику на своей половине поля. Не может привязать Алвеса, чтобы тот не бросал фланг. Не может вместо Матье выйти на другой край обороны, пока Альба травмирован. Наконец, не может одарить оптимальной формой трезубец MSN, чтобы все эти пропущенные голы перестали приводить к поражениям. И да, тер Штеген четко выполняет указания тренерского штаба – высокая игра вратаря необходима «Барселоне». Но не менее четко занимался этим и Браво. Но чилийца выгодно отличает желание делать свою работу молча.</p> <p>У немецких же вратарей после триумфального ЧМ-2014 в исполнении Ману Нойера проснулось желание во всем ему подражать. Не говоря уже о том, что сейчас голкипер из Германии по умолчанию не может считаться плохим. Люди отказываются верить, что сейчас там воспитывают не только топовых вратарей. Матчами в Лиге чемпионов в прошлом сезоне тер Штеген доказал, что по своему потенциалу он готов через какое-то время конкуренцию Нойеру. Но пока он пытается копировать своего более классного соотечественника, считая, что так будет лучше для него и команды.</p> <p><iframe frameborder="0" height="400" src="https://www.youtube.com/embed/6m85_dkQRug" width="720"></iframe></p> <p>В прошлом сезоне Браво тоже совершал ошибки, и они тоже приводили к потере очков. Но он не пытался сделать вид, что так и надо. Философия нынешней «Барсы» не в том, чтобы вратарь постоянно находился на позиции либеро. А в том, чтобы он <em>умел играть на позиции либеро, оставаясь вратарем. </em>У тер Штегена впереди наверняка будет отличная карьера, но в нынешней ситуации «Барселоне» нужен голкипер, не учащийся играть в футбол по ходу матчей.</p> <p>Многие ругали Энрике за то, что в начале нового сезона он вновь сделал Браво основным вратарем команды в чемпионате. Сейчас они же с нетерпением ждут, пока чилиец восстановится от травмы. А у тер Штегена вновь впереди два великолепных турнира, количество матчей в которых зависит и от него самого.</p>