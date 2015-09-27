«Спартак» - «Зенит». Фоторепортаж

<p>«Спартак» и «Зенит» выдали эпичнейший матч, который закончился боевой ничьей (2:2). «Бомбардир» показывает главные моменты этого противостояния через фотообъектив.</p> <p><a href="https:///articles?id=443576"><strong>«Спартак» - «Зенит» - 2:2. Как это было</strong></a></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443303156_AD7D6288 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443303165_AD7D6303 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443303175_AD7D6347 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443303197_AD7D6387 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443303207_AD7D6425 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443303816_AD7D6496 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443303247_AD7D6726 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443303256_AD7D6783 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443303267_AD7D6879 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443303277_AD7D6955 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443303288_AD7D7049 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443303296_AD7D7079 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443303304_AD7D7139 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443303312_AD7D7224 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443303322_AD7D7463 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443303331_AD7D7685 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443303341_AD7D7781 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443303777_AD7D7811 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443303354_AD7D7861 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443303364_AD7D7940 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443303373_AD7D8084 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p>