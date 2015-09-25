Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 10-й тур РФПЛ

«Бомбардир» продолжает битву прогнозов, в которой сотрудники редакции стараются опередить известного агента Алексея Сафонова. В десятом туре вызов президенту «СА-Футбольное агентство» бросает корреспондент Ульяна Лукьянченко.

«Бомбардир» продолжает битву прогнозов, в которой сотрудники редакции стараются опередить известного агента Алексея Сафонова. В десятом туре вызов президенту «СА-Футбольное агентство» бросает корреспондент Ульяна Лукьянченко.

ЦСКА – «Локомотив» - 1:1

Алексей Сафонов. Прогноз 1:1. ЦСКА имеет фору по очкам, поэтому будет играть вполне спокойно. Обе команды измотаны еврокубками, поэтому ставлю на ничью.

Ульяна Лукьянченко. Прогноз 2:2. Команды подошли друг к другу с примерно одинаковым багажом, поэтому будет ничья. В первом тайме армейцы могут пропустить быстрый гол, а во втором – начать исправлять свои ошибки. Как это часто и бывает. Хотя при этом женская солидарность внутри меня вопит о том, чтобы поставить на «Локо». Даже не знаю почему.

«Спартак» - «Зенит» - 2:2

А.С. Прогноз 1:2. Широков и Дзюба постараются забить своей бывшей команде. В любом случае «Зенит» не позволит себе снова терять очки, ведь стремится в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

У.Л. Прогноз 0:2. «Спартак» выглядит неважно. «Зенит» устает, играя по всем фронтам. И все-таки мотивации у некоторых игроков «Зенита» достаточно, чтобы питерский клуб одержал победу в этом поединке.

«Анжи» - «Уфа» - 1:1

А.С. Прогноз 2:0. «Анжи» играет на своем поле при поддержке своих болельщиков. К тому же, если махачкалинский клуб вновь не выиграет, то Юрий Павлович вернется в Москву, а хотелось бы, конечно, чтобы он еще поработал.

У.Л. Прогноз 1:0. Обе команды не без проблем. Но, скорее всего, родные стены вдохновят «Анжи» на гол. Хотя бы один.

«Крылья Советов» - «Динамо» - 0:0

А.С. Прогноз 1:1. «Крылья» неплохо выглядят в этом сезоне. Но преимущество «Динамо» в том, что Кобелев не так давно тренировал самарцев и прекрасно знает их способности. Будет игра равных команд как по подбору игроков, так и по всему остальному.

У.Л. Прогноз. 0:0. Мне кажется, голов в этом матче не будет. При этом менее напряженным он от этого не станет.

«Рубин» - «Урал» - 1:2

А.С. Прогноз 2:0. «Рубин» уже сыграл сто матчей на ноль, 101-ый, я уверен, тоже будет без пропущенных мячей. Казанцам тяжело со сменой тренера, хотя это может стать стимулом биться за очки и постараться ради болельщиков. Ставлю на победу «Рубина».

У.Л. Прогноз 1:2. 100 матчей? Ничего себе! Но 101-го не будет:) «Рубин» переживает непростой период. Зато «Урал» выглядит очень неплохо. Составляем пропорцию из этих двух предложений и получаем стандартный женский вывод – выиграет тот, кто сейчас посильнее.

«Краснодар» - «Терек» - 1:1

А.С. Прогноз 1:0. Выиграет команда, которая выше по классу. И хотя «Краснодар» устает, играя на трех фронтах, но в этом матче свой шанс не упустит. Все-таки команда захочет побороться за выход в Лигу Европы в следующем сезоне.

У.Л. Прогноз 1:1. Думаю, что ничья. Команды идут в чемпионате примерно вровень. С тем отличием, что «Краснодар» отдувается за всех и в других состязаниях. Усталость не знает усталости, поэтому вряд ли увидим множество голов и с той, и с другой стороны.

«Амкар» - «Мордовия» - 2:1

А.С. Прогноз 1:0. Команды равные. Скажется здесь именно то, что «Амкар» играет дома. Болельщики и родные стены дадут пермякам воодушевления.

У.Л. Прогноз 1:1. Вряд ли повторится «саранское побоище» с десятью забитыми голами. Хотя как было бы круто в каждом туре видеть подобный матч. Думаю, что в Перми будет ничья. Но по мячу забьют.

«Ростов» - «Кубань» - 2:1

А.С. Прогноз 0:1. «Кубань» почувствовала свою игру, хорошо показала себя со «Спартаком». У «Ростова» скажется та неразбериха с финансами, которая до сих пор существует. В футболе мелочей не бывает.

У.Л. Прогноз 0:2. Ставлю на победу «Кубани». Почему? Ой, мальчики, все. Просто интуиция.

10 тур:

Алексей Сафонов - "Бомбардир" - 10:15

Итоговый счет:

Алексей Сафонов - "Бомбардир" - 59:76

Правила подсчета очков:

Точный счет - 4 балла

Точная разность мячей - 3 балла

Точный исход - 2 балла

Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 9-й тур РФПЛ