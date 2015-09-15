Верните им их 2007-й. Главные события 3-го тура итальянской Серии А

Сенсация "Кьево", кризис "Ювентуса", порох в пороховницах Алессандро Матри и неоднозначное миланское дерби. "Бомбардир" рассказывает о ключевых моментах третьей игровой недели в чемпионате Италии.

Никьево себе!

В сезоне-2001/2002 итальянский футбол поставила на уши маленькая команда из провинциального городка Вероны с дурацким прозвищем "летающие ослы". Тогда "Кьево" только-только пришел в Серию А и принялся тут же побеждать всех подряд. К середине чемпионата Луиджи Дельнери и его ребята шли на 1-м месте, а к финишу в итоге пришли пятыми.

Спустя 13 лет история готова повториться. Из всех команд нового сезона, исключая новичков, от "Кьево" меньше всего ждали какого-то прорыва. Малоизвестный тренер Роландо Маран с составом, составленным из неудачников больших клубов, по всем раскладам должен был бороться за выживание. А меж тем "летающие ослы" набрали 7 очков в трех играх, попали на вторую строчку и забили больше всего в лиге. После разгрома "Лацио" две недели назад веронцы сочинили новый подвиг, отобрав очки у чемпиона на его поле.

Хотя нынешний "Ювентус" язык не повернется назвать "золотым". 1 очко после 3 туров − Макс Аллегри продолжает бить антирекорды туринцев. В центральную зону вернулся Клаудио Маркизио и достойно дебютировал Эрнанес, но менее разобрано смотреться "Старая синьора" не стала. Примечательно выглядело отсутствие в стартовом составе Поля Погба, чье появление по ходу матча вновь не смогло зажечь партнеров для победы.

Роберто Манчини возвращает победные традиции

За четыре года правления элегантного итальянца в "Интере" (с 2004-го по 2008-й) "нерадзурри" три раза становились чемпионами. Особенно мощным был 2007 год, когда черно-синие набрали 97 очков и финишировали на 25 пунктов выше второго места. Эрик Тохир позвал Манчини второй раз в одну и ту же реку как раз с расчетом на то, что он не забыл, как добываются золотые медали. Пока рано говорить о полноценном возрождении, но "Интер" определенно радует своих поклонников перспективным и целостным футболом. За это во многом надо сказать спасибо удачной трансферной компании. Жуффре Кондогбиа влюбляет в себя все больше итальянских экспертов, Джейсон Мурильо стал главным открытием лета, про Стефана Йоветича даже говорить не приходиться. По-настоящему смущает только выбор капитана. "Плохой парень" Мауро Икарди не только вывел команду на дерби в 22 года, но и сделал это в повязке Хавьера Санетти. О времена, о нравы.

Сама игра в целом оказалась куда приятнее, чем тот унылый пенопласт, что нам подсовывали на "Сан-Сиро" в последние годы. Были скорости, была борьба, был даже Балотелли, который не забил, но очень старался. Однако зрителям все еще не удается забыть тех времен, когда миланское дерби было действительно разборкой лучших команд Европы. Синьор Роберто, когда будете возвращать "Интеру" его 2007-й, не забудьте и про этот пункт.

Суббота 2.2

Магия цифр: 4 из 6 матчей субботней программы закончились со счетом 2:2. В Вероне Лука Тони отметил голом в ворота "Торино" присуждение ему премии имени Гаэтано Ширеа за образцовую футбольную карьеру. "Сассуоло" дважды проигрывало "Аталанте" и дважды сравнивало счет. Маурицио Сарри и Мирко Вильдифьори впервые приехали к "Эмполи" в роли соперника и убедились, что синие хорошо живут и без них. Уж точно лучше, чем они без синих.

Возвращение Матри

Все проблемы Алессандро Матри начались после его желания покинуть "Кальяри" и попробовать себя в топ-клубе. Замахнуться на роль лидера "Ювентуса" не получилось, и несостоявшийся сменщик Трезеге принялся гастролировать по стране: Милан, Флоренция, Генуя. Когда через 2 года Матри вернулся в "Юве", это был уже не талантливый форвард, а провалившийся таран в мире, где с тараном уже никто не играет.

При этом потенциал Алессандро обладает удивительной живучестью: амбициозные клубы до сих пор зовут его к себе для усиления. Вот и "Лацио" оказался очарован обаянием Матри. Для дебюта за римлян Стефано Пиоли выделил нападающему чуть больше получаса, но этого времени ему хватило на победный дубль.

Еще один привет из прошлого нам передал Марко Боррьелло. Его приход в "Карпи" свидетельствует не о даре убеждения "бьянкоросси", а о степени отчаянности форварда вернуться в большую игру. Но раз уж пришел в скромнейшую команду лиги, то надо выполнять свою работу. Гол в ворота Палермо не стал решающим для команды, но очень многое дал самому Боррьелло. Прежде всего уверенность, что он еще что-то может.

Символическая сборная 3-го тура

Все результаты 3-го тура Серии А

Фиорентина - Дженоа - 1:0

Фрозиноне - Рома - 0:2

Ювентус - Кьево - 1:1

Верона - Торино - 2:2

Эмполи - Наполи - 2:2

Палермо - Карпи - 2:2

Сассуоло - Аталанта - 2:2

Лацио - Удинезе - 2:0

Интер - Милан - 1:0

Сампдория - Болонья - 2:0