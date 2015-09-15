Пять мячей Роналду, голевая перестрелка в Виго. Главные события 3-го тура испанской Примеры

Криштиану выходит и забивает пять. Месси отличается всего единожды, но зато победным мячом. У судей осеннее обострение, а новички лиги ведут себя крайне дерзко. Типичные испанские выходные.

Криштиану Роналду похоронил "Эспаньол"

Рафаэль Бенитес вместе со своим "Мадридом" усиленно утирает носы скептикам, громя соперников. После осечки в Хихоне мадридцы одержали две очень крупных и уверенных победы с общим счетом 11:0. Некоторый осадок остается из-за того, что в обеих встречах по небольшому подвигу приходилось совершать Кейлору Навасу. Но на исход это совершенно точно не влияло.

После разгрома "Бетиса" всех удивляло, что ни один из мячей не оказался на счету Криштиану Роналду. Создали огромное количество мемов, шутили в социальных сетях. И вы разозлили португальца, парни. Он вышел играть против "Эспаньола" с желанием забить вообще все, что можно. Как итог – пять мячей, из которых только один с пенальти. CR7 умудрялся постоянно оказываться один перед воротами после острых передач партнеров. Было непонятно, в курсе ли защита соперника, против кого играет – даже к концу встречи они продолжали образовывать вокруг португальца вакуум, которым тот пользовался. Еще один гол записал на себя Карим Бензема, но про это все благополучно забыли. Лука Модрич в послематчевом интервью даже не смог вспомнить, сколько забила команда. Унизительно для "Эспаньола" и восхитительно для "Реала" и лично Роналду. За полтора часа он не только прекратил все шутки, но и стал лучшим бомбардиром чемпионата.

"Барселона" без Месси играла хорошо, но победила только с ним

Центральный матч тура проходил в Мадриде, куда прилетела "Барселона" играть с "Атлетико". У каталонцев получился достаточно сложный календарь на старте: они уже "пробили выезды" в Бильбао и на "Висенте Кальдерон", а еще смогли снять проклятие "Малаги".

Перед матчем "Барса" вовсе не выглядела безоговорочным фаворитом – и дело не только в том, что дома у "Атлетико" никто не может заранее рассчитывать на победу. После пауз на матчи сборных игроки "Барселоны" прилетают в клуб со всех частей света, что часто сказывается на результатах. В этот раз ситуация осложнялась травмами (Алвес, Браво) и дисквалификациями (Пике). Вдобавок, Лионель Месси решил обогнать Роналду еще и по количеству детей – у аргентинца родился второй сын. Из-за этого Лео пришлось совершить еще несколько незапланированных рейсов из Испании в Аргентину, и до матча с "Атлетико" с командой он не провел ни одной тренировки. Но даже все эти обстоятельства не помешали удивиться отсутствию десятки каталонцев в стартовом составе. На скамейке Месси не сидел с матча против "Реала Сосьедад" – и Энрике в тот раз чуть не уволили. Хорошо, что за прошедшие 8 месяцев "Барселона" успела выиграть четыре трофея, а отношения между игроком и тренером стали более доверительными.

Без Месси в составе "Барселона" выглядела неожиданно убедительно и качественно. Рафинья много смещался в центр, Неймар и Суарес часто ставили оборону соперника в тупик. Не хватало одного – наглости взять мяч и шарахнуть по воротам. И даже, несмотря на это, минимум дважды до перерыва гости должны были забивать, а еще столько же – бить пенальти. Но арбитр Матео Лаос решил, что играть руками в штрафной можно. В итоге он не поставит сразу четыре однозначных "точки" за гандбол: три в мадридские ворота и одну – в каталонские.

Когда Месси появился на поле во втором тайме, счет уже был 1:1 – Торрес умудрился убежать от защитников, а Неймар ответил великолепным ударом со штрафного. Выход Лео добавил в игре "Барсы" главное – понимание, что вообще надо делать с этим мячом у чужих ворот. Как итог – гол аргентинца в результате невероятной комбинации со стеночками и забеганиями. И лучшее резюме игры от Диего Симеоне. "Почему я не радовался голу Торреса? Я видел, что в этот момент Месси начал разминаться". Без Лео "Барса" умеет хорошо играть, но побеждать пока – только с ним.

В Примеру вышли дерзкие новички

И это, разумеется, не про "Бетис", который формально считается новым клубом лиги. Но все мы понимаем, что для Примеры он куда более опытный боец, чем условный "Эйбар" или даже "Гранада". Севильцы, впрочем, в минувшем туре тоже победили в достаточно равной игре против "Реала Сосьедад". Команда Дэвида Мойеса пока играет в абсолютно невразумительный футбол, несмотря на все летние приобретения. Обновленная атака пока совершенно не работает – 0 голов на три тура. Против "Бетиса" баскам впервые не удалось не пропустить, что сразу обернулось поражением.

Аналогичная история произошла и с хихонским "Спортингом", ничью которому сорвал гол форварда "Валенсии" Пако Алькасера на 90-й минуте. Иначе астурийцы шли на третью "нулевку" подряд. И результат можно было считать отличным, учитывая, что на старте сезона "Спортингу" пришлось играть уже со вторым представителем четверки лидеров по итогам прошлого чемпионата. Пока по хихонской команде понятно лишь то, что она умеет неплохо обороняться. Но на одних ничьих сохранить место в Примере не получится – придется побеждать.

Наконец, неожиданной колючим соперником для всех пока оказывается "Лас-Пальмас". Островитяне пока не одержали ни одной победы, но достойно выглядели против "Атлетико" и могли рассчитывать на успех в игре с "Хетафе". Матч с "Сельтой" вполне может стать моментом, когда игроки "Лас-Пальмаса" окончательно поверять в возможность набора очков в Примере. Когда ты к 12-й минуте матча на чужом поле остаешься без вратаря и получаешь в свои ворота пенальти, проще всего сказать "ой, все". Когда ты пропускаешь второй к середине тайма – бороться вообще странно. Канарцы успели еще до перерыва уменьшить разрыв, однако пропустили вновь. И тут уже бросили все, понеслись в атаку – и сработало. Сначала отвратительно сыграл голкипер "Сельты", пустивший мяч в ближний угол. А потом и защита провалилась – вот счет и стал равным. У галисийцев стрессоустойчивость оказалась намного хуже, и они на подобные изменение ситуации адекватно ответить не смогли.

Бету пора отправлять куда-нибудь подальше от "Севильи"

Рамон Мончи – потрясающий спортивный директор. Один из лучших в мире, обладающий даром видеть таланты там, где их упустили остальные. Но какого черта в ворота андалусийцев до сих пор делает Бету, а не вратарь – решительно непонятно. Несколько лет назад, после ухода Диего Лопеса "Севилья" срочно нуждалась в мало-мальски опытном голкипере, и тогда португалец был к месту. Время от времени совершал эффектные спасения, вытащил для клуба серию пенальти в финале Лиги Европы. Но у Бету есть целый набор недостатков, которые делают его вратарем, не соответствующим тому уровню, на который хочет выйти "Севилья". Тут и периодические помутнения рассудка, и излишняя эмоциональность, и травматичность. В игре против "Леванте" португалец вновь показал, почему в воротах должен стоять не он, а хотя бы молодой Рико. Бету нервно сыграл в редкой атаке "Леванте", позволив сопернику сравнять счет. А зачем получил очередное повреждение. Доиграть смог, но пропустит минимум две недели. Очень хочется верить, что и после этого на поле его не вернут.

Символическая сборная

Все результаты тура 3-го тура Примеры:

Леванте – Севилья – 1:1

Эспаньол – Реал Мадрид – 0:6

Спортинг Хихон – Валенсия – 0:1

Атлетико – Барселона – 1:2

Бетис – Реал Сосьедад – 1:0

Гранада – Вильярреал – 1:3

Атлетик – Хетафе – 3:1

Сельта – Лас-Пальмас – 3:3

Малага – Эйбар – 0:0

Райо Вальекано – Депортиво – 1:3