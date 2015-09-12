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  • Гол Мартиаля, возвращение Де Хеа. Как «МЮ» обыграл «Ливерпуль»

Гол Мартиаля, возвращение Де Хеа. Как «МЮ» обыграл «Ливерпуль»

<p><em>В матче 5-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» не оставил шансов «Ливерпулю» (</em><strong><a href="https:///online/80168" target="_blank">3:1</a></strong><em>). О многомиллионном дебютанте «манкунианцев» и первом дерби без Гиггза и Джеррарда – в отчете «Бомбардира».</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«МЮ» – «Ливерпуль» – 3:1</strong></span></p> <p>Семь очков в четырех турах и соседское положение в турнирной таблице – не единственное, что объединяет нынешний «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». На старте АПЛ оба английских гранда, погрязнув в череде собственных проблем, звезд с неба не хватают. И несмотря на более-менее достойный результат, упреки за ничтожно малую результативность и недавние болезненные поражения выстраиваются один за другим. Естественно, что в такой ситуации под опалу попали наставники клубов. Луи ван Гаал, к примеру, «получил» от британских журналистов за слабую работу в трансферное окно, где на проблемную позицию центрфорварда был приобретен только лишь Антони Мартиаль. Да и черт бы с этими журналистами, когда методы твоей работы критикует собственные подопечные, а лидеры команды приходят к тебе на разговор. У «мерсисайдцев» дело до таких мер пока не дошло. Однако упрекнуть «Ливерпуль» за пассивную игру в атаке можно со смелостью. О чем свидетельствует хотя бы матч с «Арсеналом» – всего два удара в створ.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442086981_4.jpg" style="height:449px; width:720px" /></p> <p>В попытках исправиться Брендан Роджерс выставил на игру состав с явным уклоном на атаку. Однако «Ливерпуль» с первых минут не придумал ничего лучше, чем зарыться в оборонительных окопах. Хотя это, скорее, следствие высокого прессинга «МЮ», который как-то буднично прибрал мяч к ногам и плотно обосновался на чужой территории. Впрочем, «МЮ» в отсутствие Уэйна Руни впереди чувствовал себя совсем безвольно. Шутка ли: единственную реальную возможность для взятия ворот гостей случилась благодаря нерасторопности Симона Миньоле. Неловко выбросил бельгиец мяч из своей штрафной, тем самым оставив владения без присмотра. Феллаини подарком соотечественника воспользоваться так и не смог, шарахнув с дальней дистанции куда-то в «молоко». Кроме того, развеять атакующую скуку своими скоростными рывками по флангу и попытками пальнуть издалека пытался Мемфис Депай.</p> <p>А чем же ответил «Ливерпуль»? Об этом лучше всего может рассказать Давид Де Хеа, который недавно продлил контракт с «МЮ», оставив позади разговоры о переходе в «Реал». За первый тайм у испанца была неоднократная возможность выпить чашечку кофе или же раздать болельщикам с десяток автографов. Нет, конечно, такой футбол можно было ожидать еще до стартового свистка Майкла Оливера. Но то, что настолько блекло и настолько скучно будут действовать обе команды, не ждал никто. «Закрытый стиль, унылые нули», – первая половина игры прошла именно под таким девизом.</p> <p>Со стартом второго тайма Луи ван Гаал принялся видоизменять состав своей команды. Как в воду глядел голландец, выпуская вместо Депая Эшли Янга. Взорвал своим выходом игру англичанин и тут же заработал опасный штрафной, посадив на «горчичник» Натаниэла Клайна. В такой безголевой игре каждый момент – на вес золота. И из заработанного Янгом штрафного «манкунианцы» выдавили самый максимум. Хуан Мата мягко выкатил мяч на лицевую линию штрафной, откуда набежавший Дэйли Блинд выстреливал что есть мочи. 1:0 – без шансов для Миньоле!</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442086329_5.jpg" style="height:335px; width:720px" /></p> <p>На волне эйфории «МЮ» попытался дожать соперника, но гости не дрогнули. Даже больше (приготовьтесь удивляться) – «Ливерпуль» в такой суматохе начал создавать опасность впереди. Тут и Де Хеа, отдыхавший весь первый тайм, взялся за дело. В одном из эпизодов испанец в броске парировал ближний удар от Дэнни Ингза, а затем на выручку голкиперу пришел Крис Смоллинг, который не позволил Кристиану Бентеке замкнуть прострел на пустые ворота от Роберто Фирмино. Заметно изменился характер игры. «Ливерпуль» добавил огня впереди и едва не сравнял счет: это Шкртел замыкал подачу с углового, но на пути мяча предательски встала нога Дармиана.</p> <p>Не забиваешь ты – забивают тебе. Это вечное правило сработало и на этот раз. Отбившись от натиска «Ливерпуля», «манкунианцы» в одной из атак получили право на «одиннадцатиметровый». Постарался Андер Эррера, который сам заработал пенальти и сам же его реализовал. Впрочем, отдадим должное «мерсисайдцам», которые свой гол все же заслужили. Это Бентеке, продемонстрировавший чудеса акробатики, пробил в падении «ножницами» и прошил-таки Де Хеа. Стоит отметить и появившегося Джордона Айба, который сначала выстреливал в девятку ворот по фантастической траектории, а потом непосредственно ассистировал Бентеке. Но не только англичанин гармонично влился в ход игры. Новичок «МЮ» Антони Мартиаль с первых же мгновений после появления на поле начал оправдывать вложенные в него баснословные деньги. Француз грамотно разобрался в штрафной «мерсисайдцев» сразу с двумя оборонцами и неотразимо пробил в дальний угол ворот Миньоле.</p> <p>По сравнению с ничем не запомнившейся первой половиной игры тайм второй получился ее зеркальным отражениям. Здесь и изобилие моментов, и град голов, и сейвы вратарей, а также обещанная Луи Ван Гаалом победа.   </p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442086113_6.jpg" style="height:400px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Герой матча: Антони Мартиаль </strong></span></p> <p>Сложно выделить из всей этой кладези игроков, в той или иной мере проявивших себя в этом дерби, кого-то одного. Тут и спасения продлившего контракт с «МЮ» Давида Де Хеа, и супер-гол «ножницами» от Кристиана Бентеке, и развеявшие повисшую скуку появления Эшли Янга, Джордона Айба и дорогостоящего Антони Мартиаля. Последнего выделим отдельной строкой. Как-никак его голом окончательно была убита интрига в матче. Что называется, дебют удался!</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Уникальность матча</strong></span></p> <p>Впервые за 16 лет северо-западное дерби прошло без участия на поле двух легенд: Райана Гиггза со стороны «МЮ» и Стивена Джеррарда у «Ливерпуля». Джеррард в этом году укатил в Америку зарабатывать на безбедную старость. А Гиггз хоть и завершил карьеру, но остался в структуре «манкунианцев» и сейчас входит в тренерский штаб Луи Ван Гаала. Быть может, именно валлиец в скором времени сменит голландца у руля «МЮ»? По крайней мере, на это намекает сам Ван Гаал. «Я чувствую, что представляю вам следующего главного тренера «Манчестер Юнайтед», - заявил голландец в одной из бесед, весьма высоко оценив способности Гиггза.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7965173" width="720"></iframe></p>

Англия. Премьер-лига Англия Манчестер Юнайтед Ливерпуль Блинд Дейли Де Хеа Давид Эррера Андер Бентеке Кристиан Марсьяль Антони
Комментарии (1)
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Бригант 669
1442097886
просто класс!!!! Де хея подписали)) и мартиаль кажется вписался!! Победа шикарная, слов нет!!!! МЮ вперед!!!
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