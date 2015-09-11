Куртуа выбыл на два месяца. «Реал» желает продлить контракт с Черышевым. Дайджест событий дня

<p><em>Де Хеа подписал новое соглашение с «Манчестер Юнайтед». «Шинник» прошел в следующую стадию Кубка России. «Рубин» расторг контракт с Билялетдиновым. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале. </em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Руни - самый высокооплачиваемый игрок АПЛ</strong></span></p> <p>Нападающий "Манчестер Юнайтед"<a href="https:///player/3673" target="_blank"> <strong>Уэйн Руни </strong></a>возглавил список самых высокооплачиваемых футболистов АПЛ. Отметим, что в первую десятку игроков с наиболее высокими доходами вошло пять игроков из "Манчестер Сити".</p> <p>Недельные оклады самых высокооплачиваемых футболистов Премьер-лиги можно посмотреть <a href="https:///news/?id=441997" target="_blank">здесь</a>.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Куртуа из-за травмы пропустит два месяца</strong></span></p> <p>Вратарь "Челси" <strong><a href="https:///player/22148" target="_blank">Тибо Куртуа</a></strong>, получивший травму колена на тренировке, выбыл из строя на два месяца. При этом сообщается, что 23-летний бельгиец избежал разрыва крестообразных связок.</p> <p>Таким образом, голкипер не сможет помочь "Челси" в матчах с чемпионата "Эвертоном", "Арсеналом", "Ньюкаслом" и "Саутгемптоном", а также в играх Лиги чемпионов против "Маккаби" и "Порту".</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Рубин» расторг контракт с Билялетдиновым по соглашению сторон</strong></span></p> <p><a href="https:///teams/rub" target="_blank">"Рубин"</a> расторг контракт с главным тренером команды<strong> <a href="https:///coaches/206" target="_blank">Ринатом Билялетдиновым</a></strong> по соглашению сторон. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный директор казанского футбольного клуба Ильгиз Фахриев.</p> <p>Исполняющим обязанности главного тренера команды был назначен Валерий Чалый. Тренер по физподготовке "Рубина" Евгений Бондаренко был переведен в молодежную команду клуба.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Де Хеа подписал четырехлетний контракт с «Манчестер Юнайтед»</strong></span></p> <p>Голкипер "Манчестер Юнайтед" <strong><a href="https:///player/15236" target="_blank">Давид Де Хеа</a></strong> поставил подпись под новым четырехлетним контрактом с клубом. Сообщается, что в договоре также предусмотрена опция продления договора сроком на один год.</p> <p>"Манчестер Юнайтед" - это особенный клуб. В нем я чувствую себя очень комфортно и считаю, что это место идеально для моего будущего. Очень рад начать новую главу своей карьеры в Манчестере. Всегда получал массу удовольствия от игры при лучших болельщиках в мире. Жду с нетерпением новых поединков, ведь нам предстоит улучшить свои результаты в турнирной таблице", - заявил 24-летний футболист.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442002253_Черышеввв.jpg" style="width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Реал» желает продлить контракт с Черышевым</strong></span></p> <p>Мадридский <a href="https:///teams/rea" target="_blank">"Реал"</a> планирует подписать новое соглашение с российским полузащитником команды Денисом Черышевым.</p> <p>"Сливочные" готовы предложить футболисту сборной России новый контракт на несколько лет. Сообщается, что инициатором этих переговоров выступает наставник "королевского клуба" <a href="https:///coaches/115" target="_blank">Рафаэль Бенитес</a>.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>УЕФА принял заявку «Локомотива» на Лигу Европы</strong></span></p> <p>Московский <a href="https:///teams/lom" target="_blank">"Локомотив"</a> заявился на групповой этап Лиги Европы, где встретится с "Бешикташем", "Спортингом" и "Шкендербеу". В список включены 24 игрока:</p> <p><strong>Вратари:</strong> Гильерме, Антон Коченков, Илья Абаев;</p> <p><strong>Защитники:</strong> Неманья Пейчинович, Ведран Чорлука, Алексей Лошагов, Тарас Михалик, Ян Дюрица, Виталий Денисов, Роман Шишкин, Ренат Янбаев;</p> <p><strong>Полузащитники: </strong>Алан Касаев, Мануэл Фернандеш, Максим Григорьев, Александр Коломойцев, Александр Самедов, Дмитрий Тарасов, Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Дельвин Н'Динга;</p> <p><strong>Нападающие:</strong> Майкон, Умар Ниассе, Петар Шкулетич.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=442037" target="_blank">Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 8-й тур РФПЛ</a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Кубок России. «Шинник» с трудом прошел «Шахтер»</strong></span></p> <p>Сегодня в Дзержинске состоялся последний матч 1/32 финала Кубка России, в котором "Шинник" с трудом обыграл любительский "Шахтер" из Пешелани.</p> <p><span style="color:#008000"><strong>Шахтер (Пешелань) - Шинник (Ярославль) - 2:3 (1:1, 1:1)</strong></span></p> <p><strong>Голы:</strong> 0:1 — Заболотный, 32; 1:1 — Мязин, 11; 2:1 — Заболотный, 48; 2:2 — Мязин, 78 (с пенальти); 2:3 — Павленко, 119.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>С «Манчестер Сити» и «ПСЖ» снята часть финансовых ограничений</strong></span></p> <p>Комиссия УЕФА по финансовому контролю отменила часть ограничений, которые были наложены на <a href="https:///teams/mct" target="_blank">"Манчестер Сити"</a> и <a href="https:///teams/psg" target="_blank">"ПСЖ"</a> за нарушение этими клубами правил финансового fair play.</p> <p>С клубов сняты ограничения по расходам на выплаты сотрудникам, а также ограничения в части регистрации новых игроков и количества футболистов, которых клубы могут вносить в заявочный лист А на турниры под эгидой УЕФА.</p>