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«Нам надо просыпаться». Колыванов, Безденежных, Кротов – о настоящем и будущем «Уфы»

Во время паузы на игры сборных ряд клубов РФПЛ проводили контрольные встречи. В их числе была и "Уфа", которая приехала в Москву и обыграла ЦСКА со счетом 1:0. Состояние команды, настрой на ближайшие игры, работа над ошибками первых туров, итоги трансферной кампании - об этом и многом другом в интервью "Бомбардиру" рассказали новые и старые звезды уфимского клуба.

Главный тренер Игорь Колыванов, о нападении и итогах трансферной кампании

- Пауза в чемпионате, вероятно, должна пошла на пользу "Уфе" - учитывая последние неудачные результаты и то, что игроки не разъехалась по сборным?

- Поправлю: у нас уезжали Игбун и Зинченко. Что касается паузы, мы со 2-го числа интенсивно работали, двухразовые занятия – и ребята потихоньку набирают форму, мы старались исправить те негативные моменты, которые у нас присутствовали в последних играх. Это, само собой, непросто.

- Как вы оцените итоги трансферной кампании, насколько сегодняшний состав адекватен вашим идеям, вашему желанию?

- Окно закрылось, и мы имеем то, что имеем... У нас немало новичков. Неплохие ребята, но все они приехали сравнительно недавно – разумеется, нам еще только предстоит наигрывать связи, объяснять игрокам, что мы от них хотим. В целом, я доволен приобретениями, но любому главному тренеру всегда не хватает футболистов.

- Вопрос по поводу линии атаки: сезон в основном составе начинал Ханджич, затем многое менялось: приходили новички, на разных позициях пробовался Зинченко, в последнем матче вышел Пурье, теперь появился Кротов... Вы сторонник ротации – или просто пока не удалось найти действительно сильного атакующего сочетания?

- Нет, дело не в ротации. Ханджич неплохо начал сезон, на затем получил легкое повреждение. У нас есть Пурье, который только пришел, и я считаю, что он уже прогрессирует. Это два разноплановых футболиста – Марвин более скоростной, цепкий, у Хариса длинный шаг, хорошая игра на втором этаже. Разумеется, очень важна конкуренция, важно иметь варианты. 

Полузащитник Игорь Безденежных, об атмосфере в команде и своем будущем

- В "Уфе" сегодня много новичков, какова атмосфера в команде?

- Новичков мы приняли нормально, у нас всегда был хороший коллектив – не помню случая, чтобы новый футболист с трудом осваивался в команде.

- Легионеры не держатся в стороне от остальных?

- Нет, никто ни от кого не отделяется. Повторюсь: "Уфа" всегда славилась именно коллективом. Все всегда вместе – и русские, и иностранцы, и молодежь. Работаем как обычно, в привычном режиме, с хорошим настроением.

- В команде есть понимание того, что не получилось у "Уфы" в первой части сезона?

 - Нас подводит, в первую очередь, реализация. Причем это проблема не только нынешнего, но и прошлого сезона. Мы работаем над ее решением, у нас появляются новые нападающие. Верим, что и Ханджич начнет забивать в ближайшее время – например, с "Уралом". Надо просыпаться.

- Наверное, вам уже хочется чаще выходить на поле в матчах Премьер-лиги?

- Я стараюсь доказывать свою состоятельность изо дня в день на тренировках – показываю все, на что способен. Надеюсь, Игорь Владимирович даст шанс, но пока рано об этом говорить. Сейчас я хочу достичь желаемого уровня игры, выступая за молодежную команду.

- Летом не рассматривали варианты возможного ухода из "Уфы" за игровой практикой – например, в аренду?

- Нет, я этим не интересовался, потому что хочу играть в "Уфе". Сейчас мне не хотелось бы об этом думать. Даже если появятся какие-то варианты, мое будущее будет обсуждаться с генеральным директором клуба, с моим агентом и так далее.

Нападающий Вячеслав Кротов, о переходе из "Спартака" и своей новой позиции на поле

- Вячеслав, вы совсем недавно в команде, как вас приняли партнеры?

- Встретили отлично, все ребята хорошие, простые в общении. Атмосфера порадовала.

- Весной вы провели довольно много матчей в чемпионате, причем на уровне "Спартака". За эти летние месяцы не успели отвыкнуть от Премьер-лиги?

- Я прошел практически всю предсезонную подготовку с основой "Спартака", потом был в ФНЛ, там тоже неплохой уровень. Так что нет, не отвык. Сейчас за несколько матчей вспомню.

- За короткий период времени вы поработали под руководством трех главных тренеров - и теперь уже занимаетесь с четвертым. Чем отличаются принципы работы Игоря Владимировича от методов других специалистов?

- Отличия незначительные. Здесь больше беговой работы, упор на физическую подготовку. Играли товарищеский матч под нагрузками даже после двухразовых тренировок.

- Большую часть матча против ЦСКА вы провели на правом фланге атаки - насколько эта позиция для вас привычна?

- Последние полтора-два года я постоянно выступал на позиции центрального нападающего, а до этого играл именно на флангах атаки. Ближайшая задача сейчас - вспомнить, как это делается, заново приноровиться.

- Какие цели вы ставите перед собой в "Уфе"?

- Забить как можно больше голов.

- Но вы рассматриваете это как шаг вверх в своей карьере?

- Да, я уже говорил об этом: "Уфа" для меня - это не шаг назад, а как раз наоборот.

Россия. Премьер-лига Уфа Пурье Марвин Кротов Вячеслав Безденежных Игорь Ханджич Харис Зинченко Александр Игбун Сильвестр Колыванов Игорь
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