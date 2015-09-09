Свидетели «покера» Дзюбы. Как сборная России принесла хаос в Лихтенштейн

Мало кто сомневался в победе нашей национальной команды над Лихтенштейном, но чтобы со счетом 7:0… «Бомбардир» - о матче, в котором было все: и пенальти, и героические сейвы, и голевые подвиги Артема Дзюбы.

Мало кто сомневался в победе нашей национальной команды над Лихтенштейном, но чтобы со счетом 7:0… «Бомбардир» - о матче, в котором было все: и пенальти, и героические сейвы, и голевые подвиги Артема Дзюбы.

Лихтенштейн – Россия – 0:7

Оказаться в Лихтенштейне довольно приятно. В этом маленьком княжестве по соседству живет, кажется, едва ли не все самое колоритное из европейской культуры: очарование Альп, грозные средневековые замки, готическая архитектура. Они используют швейцарские франки и пользуются немецким языком в роли государственного – настоящая страна контрастов.

Удачное географическое расположение обуславливает мягкий климат. Летом в Лихтенштейне тепло, но не очень жарко, а снега многие из местных жителей не видели вовсе. У них почти нет преступности, а количество заключенных составляет не более десяти человек. Фантастика? Для нас – да. Для лихтенштейнцев – будничная данность. Они и дома-то свои на ночь не запирают, ибо просто не за чем.

Если говорить о них в духе футбольных баталий, то это, пожалуй, один из немногих соперников, который, несмотря даже на важность турнирной борьбы, не вызывает совершенно никакого негатива – их попросту не за что ненавидеть, ибо они настолько миролюбивые, что очки у соперников толком-то и не отбирали никогда. Что они делают? Выращивают виноград, занимаются производством марок (10% от всего бюджета княжества, как-никак), торгуют и после работы время от времени собираются погонять мяч – словом, тихо и мирно живут в своем едва ли не райском уголке. Думается, нашим болельщикам (что-то около двух тысяч человек. Практически половина жителей столицы княжества Вадуца, между прочим!) там понравится, каким бы ни был итоговый результат на табло.

К слову о том, где оно висит – главный стадион города «Райнпарк» знаменит не только не самыми большими размерами поля, но и тем, что вместимость его практически на тысячу больше, чем жителей в Вадуце. И именно на его газоне при практически пустых трибунах (а что вы хотели? В Лихтенштейне будничная неделя!) наша сборная пыталась разобраться с местной командой.

Что после антуража недавней встречи на «Открытии Арене» само по себе было не шибко интересно – казалось, наши должны обыгрывать местных парней с завязанными глазами. И, в принципе, ход матча от этих предположений не очень-то отличался. В первые 10 минут хозяева даже пару раз смогли дойти до середины поля, но оценивать значимость этих проходов не будем из этических соображений.

Подопечные Леонида Слуцкого же пошли на штурм ворот Петера Йеле (одного из немногих профессиональных футболистов страны, к слову) к 20-й минуте и практически сразу же сочинили гол: Роман Широков по мануалам игры со шведами в штрафной хозяев стопой откатил мяч назад на Артема Дзюбу, который сквозь скопление перепугавшихся соперников протолкнул все-таки круглого в ворота.

Неплохое начало, но без толики негативных мыслей не обошлось. В частности, было не совсем понятно, почему против любительской команды сборная России практически за весь первый тайм не смогла нанести ни единого удара в створ ворот, помимо забитого мяча. А вот Лихтенштейн затем при помощи длинных передач сумел дважды достигнуть половины поля имени Игоря Акинфеева и даже разок сумел пробить! Это капитан и самый звездный, если вообще можно так сказать, игрок национальной команды княжества Марио Фрик приложился с правой ноги по мячу, но тот прокатился по сетке с внешней стороны.

Кстати, у нас в играх с Лихтенштейном образовалась небольшая традиция: несмотря на не самый высокий уровень данной команды, сборная России в гостях никогда не могла обыграть красно-синих с перевесом в более одного мяча. И сегодня в Вадуце, казалось, система сбоя не даст.

Но тревожные мысли развеялись под занавес первой половины встречи. К 40-й минуте трибуны взорвал, насколько это опять же возможно, Артем Дзюба, который после передачи из глубины убежал от голкипера хозяев и упал в единоборстве с защитником Даниэлем Кауфманном. Арбитр без колебаний показывает на одиннадцатиметровую отметку и благословляет многострадальных лихтенштейнцев на игру вдесятером – 24-летний оборонец отправился досматривать матч в подтрибунном помещении.

На точку мяч поставил Александр Кокорин и не без труда пенальти реализовал – угадал Йеле угол и едва-едва не совершил практически легендарный по местным меркам сейв. Но госпожа Удача распорядилась в нашу пользу. Ну а буквально за секунду до финального свистка отличный заброс в штрафную хозяев выполнил умница Роман Широков, после чего Дзюба не имел права промахнуться мимо ворот. Да, форвард «Зенита», скажем прямо, находился в оффсайде, но кого сейчас это волнует? Словом, несмотря на не самый яркий первый тайм в нашем исполнении, сборная России свою задачу решила.

Что фактически ставило под сомнение необходимость играть вторую 45-минутку. И хорошо, что Леонид Слуцкий в раздевалке нашел нужные слова, чтобы свою команду настроить в правильном ключе – начало тайма россияне провели едва ли не ярче, чем всю первую половину встречи. Решил наставник поберечь Игоря Денисова – вместо него сразу же после перерыва выбежал Денис Глушаков, после чего количество подходов к воротам Йеле увеличилось – не хватало лишь завершающего удара, чтобы отправить заскучавших болельщиков Лихтенштейна по домам. А так, то Кокорин зарядит куда-то в сторону трибун, то голкипер хозяев акробатические чудеса покажет после выстрелов Игнашевича.

Но сказано будет даже без какой-либо толики бахвальства – слишком уж большая разница в классе между нами и хозяевами. Так вырезать передачи, как это делает Роман Широков, обрабатывать мячи, как Кокорин, и забивать, как Артем Дзюба, лихтенштейнцы просто не умеют. А последний, к слову, на 73-й минуте оформил свой первый хет-трик в играх за национальную команду, замкнув мастерскую передачу за спины защитников от Дмитрия Комбарова.

В сердцах хотелось даже, чтобы наши оставили уже в покое Петера Йеле – тот и так устал доставать мячи из собственных ворот, но не тут-то было. Всего-то минута прошла с момента последнего вояжа россиян к чужой штрафной, как только-только вышедший на замену Федор Смолов установил счет 5:0, а затем Алан Дзагоев пробил со штрафного так, что ахнули все, включая местных болельщиков. И жалко, что этот момент случился в матче с Лихтенштейном, а не в игре с условной Швецией, не правда ли? До конца карьеры Алану бы этот гол припоминали!

Ну а когда Артем Дзюба сделал 7:0… Честно спросите себя, видели ли вы когда-нибудь столько голов от нашей национальной команды? Что-то замечательное происходит со сборной России, и это очень приятно.

Игрок матча. Артем Дзюба

«Покер»… «Покер»! И после этого даже Роман Широков со своими гроссмейстерскими передачами снимает метафорическую шляпу. Артем сегодня старался едва ли не больше всех и собственными усилиями соорудил 5 из 7-ми забитых нами голов – выдающаяся игра в исполнении форварда «Зенита»! И вспоминать о ней он отныне будет, поглядывая на увезенный из Вадуца мяч.

Очарование матча. Леонид Слуцкий, разделяющий радость победы с болельщиками

Знаете, кто бы что ни говорил, а за поступками нового главного тренера сборной наблюдать приятно. Нет в нем напыщенности Фабио Капелло и вальяжности Дика Адвокаата – Леонид Слуцкий подходит к делу с душой нараспашку, это видно по его работе как на поле, так и вне зеленого газона.

Текстовый онлайн матча