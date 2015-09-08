Спаллетти может вернуться в «Зенит». Германия вырвала победу в Шотландии. Дайджест событий дня

<p><em>Тина Канделаки и Василий Уткин наконец сели за стол переговоров, а в Испании Жерара Пике боятся выпускать на «Сантьяго Бернабеу». Об это и не только быстро и четко вам расскажет дайджест событий дня на «Бомбардире».</em></p> <p> </p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Рубин» продолжает поиски главного тренера</strong></span></p> <p>Одним из главных претендентов на вакантную должность называют Роберта Евдокимова из оренбургского «Газовика». Впрочем, руководство оренбуржцев не спешит расставаться со специалистом, и сегодня <a href="https:///news/?id=441586" target="_blank"><strong>опровергло</strong></a> факт переговоров.</p> <p>Сами же казанцы предпочитают выдержать информационную паузу, до начала следующей недели.</p> <p><a href="https:///articles/?id=441613" target="_blank"><strong>Гончаренко, Черчесов и еще 3 тренера, которые могут возглавить «Рубин»</strong></a></p> <p> </p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Вокруг Жерара Пике разгорелся скандал</strong></span></p> <p>Сборная Испании проведет товарищеский матч против Англии, если завоюет прямую путевку на Евро-2016. Поединок состоится в Аликанте 13 ноября на стадионе "Хосе Рико Перес", который вмещает 29 500 зрителей. Ранее предполагалось, что матч пройдет в Мадриде на "Сантьяго Бернабеу". Но федерация футбола Испании приняла решение о переносе поединка на другую арену</p> <p>Чиновники опасаются, что болельщики враждебно отнесутся к защитнику сборной Жерару Пике и станут освистывать его. Сам игрок также начал размышлять о целесообразности выступлений за национальную команду, в то время как футболисты и тренерский штаб команды его полностью поддерживают.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441662727_20150817_gaf_u08_345 (1).jpg" style="width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Спаллетти вновь может возглавить «Зенит»</strong></span></p> <p>Среди потенциальных кандидатов на пост главного тренера <a href="https:///teams/zen">"Зенита" </a>в случае отставки <a href="https:///coaches/1026">Андре Виллаш-Боаша</a> оказался бывший наставник питерцев <a href="https:///coaches/161">Лучано Спаллетти</a>.</p> <p>Сообщается, что итальянский специалист может вернуться в Петербург. Кроме того, возможным преемником Виллаш-Боаша называют главного тренера "Монако" Леандру Жардима.</p> <p>Напомним, что ранее появлялась информация о переговорах "Зенита" с Юргеном Клоппом и интересе питерского клуба к Виктору Гончаренко.</p> <p> </p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Василий Уткин встретился с Тиной Канделаки</strong></span></p> <p>Комментатор "НТВ-плюс" Василий Уткин встретился с генеральным продюсером "Матч-ТВ" Тиной Канделаки.</p> <p>"Встреча прошла в обстановке теплых жестких подколов. Надо подумать", - написал Уткин в своем Twitter.</p> <p>Напомним, с тех пор, как стало известно о назначении Канделаки на пост гендиректора нового спортивного телеканала, между известными журналистами происходит словесная перепалка в Twitter.</p> <p>Вечером в сети появилось <a href="https:///news/?id=441636" target="_blank"><strong>заявление</strong></a> генерального директора "Газпром Медиа" Дмитрия Чернышенко</p> <p> </p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>В Европе прошли матчи отбора к Евро-2016</strong></span></p> <p>В главном матче игрового дня Германия победила Шотландию <a href="https:///online/66327" target="_blank"><strong>3:2</strong></a>. Также венгры не смогли обыграть Северную Ирландию (<a href="https:///online/66509" target="_blank"><strong>1:1</strong></a>), а португальцы на последних секундах вырвали победу у Албании (<a href="https:///online/66562" target="_blank"><strong>1:0</strong></a>).</p> <p><a href="https:///news/?id=441643" target="_blank"><strong>Результаты группы </strong><strong>D</strong></a></p> <p><a href="https:///news/?id=441645" target="_blank"><strong>Результаты группы </strong><strong>F</strong></a></p> <p><a href="https:///news/?id=441644" target="_blank"><strong>Результаты группы </strong><strong>I</strong></a></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441660298_2280101_w2.jpg" style="width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Бомбардир» заключил соглашение с АМФР</strong></span></p> <p>"Бомбардир" заключил партнерское соглашение с Ассоциацией мини-футбола России (<a href="http://amfr.ru/" target="_blank"><strong>АМФР</strong></a>). На страницах нашего ресурса будут выходить наиболее важные новости из мира российского мини-футбола. В дальнейшем предполагается расширение партнерских отношений.</p> <p>"Проект "Бомбардир.ру" ворвался на рынок спортивных СМИ нынешним летом, но уже нашел признание у футбольных болельщиков, о чем говорят высокие показатели посещаемости. Мы хотим внести свой вклад в развитие и популяризацию отечественного мини-футбола, который с каждым годом завоевывает все больше поклонников. А благодаря сотрудничеству с Ассоциацией мини-футбола России надеемся в будущем стать одним из главных информационных ресурсов о мини-футболе в стране", - сообщил главный редактор "Бомбардира" Никита Коржавин.</p>