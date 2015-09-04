Александр Точилин: «Предпочел бы видеть в атаке сборной Смолова и Кокорина»

<p><em>Главный тренер петербургского «Динамо» Александр Точилин в интервью «Бомбардиру» поделился своими ожиданиями от встречи сборных России и Швеции в рамках отборочного раунда чемпионата Европы-2016.</em></p> <p>- После всех изменений в сборной России хочется, чтобы команда наконец-то одержала победу. На старте отбора мы потеряли много очков, сами загнали себя в такое неудобное положение, когда просто не имеем права их больше терять. Хочется увидеть положительный результат. Да, многие называют сборную Швеции командой одного игрока – Ибрагимовича, но там есть достаточное количество квалифицированных исполнителей, некоторые из которых даже играют в нашем чемпионате. Встреча будет тяжелая, посмотрим, что удастся сделать Леониду Викторовичу.</p> <p><strong>- То есть не стоит акцентировать внимание только на Ибрагимовиче?</strong></p> <p>- Во-первых, надо думать о том, как мы сами сыграем. Если россияне будут подстраиваться под одного футболиста…. А если он не сыграет, то план на поединок уже заведомо провален? Не надо ни под кого подстраиваться.</p> <p><strong>- Будет ли Слуцкий ломать устоявшуюся тактику в национальной команде, в чем-то подстраивая ее под схему ЦСКА?</strong></p> <p>- Давайте дождемся игры и посмотрим. Понятно, что сейчас не стоит ждать от команды какого-то красивого футбола, ведь главное - взять три очка. Думаю, что Слуцкий, в отличие от Капелло, постарается построить более агрессивную атакующую игру.</p> <p><strong>- Большой вопрос вызывает как раз линия атаки, где у нас есть Дзюба, Смолов и Кокорин. На ваш взгляд, кто из них достоин выйти в субботу с первых минут?</strong></p> <p>- Не знаю, как Слуцкий определит стартовый состав, но, возможно, сейчас предпочтительнее выглядит именно Смолов. Он неплохо проявляет себя в «Краснодаре», находится в хорошей форме - что и показал его гол, забитый в ворота «Локомотива». Рискну поставить на то, что тренерский штаб, зная, что нужна победа, решится на тактику с двумя форвардами. Посмотрим... Каждый из ребят, вызванных в национальную команду, достоин выйти против Швеции. Но я предпочел бы объединить Смолова и Кокорина, так как нам впереди нужна скорость.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441389275_image.orig.75997.jpg" style="height:480px" /></p> <p><strong>- В сборной появился новичок – полузащитник «Урала» Александр Ерохин. Это аванс для парня, или же на него реально можно рассчитывать в предстоящих встречах?</strong></p> <p>- Если мы говорим, что в национальной команде должны играть только сильнейшие, то Ерохин вполне доказал, что имеет право защищать цвета России. Он, возможно, даже будет претендовать на попадание в стартовый состав. У Слуцкого, скажем так, есть неплохой выбор в средней линии.</p> <p><strong>- Многие чересчур радостно восприняли назначение наставника ЦСКА на пост главного тренера сборной. Леонида Викторовича воспринимают чуть ли не как мессию. Не считаете, что потом, если не пойдут результаты, будут так же сильно ругать, как ранее восхваляли?</strong></p> <p>- Видимо, это черта русского характера. Мы очень часто кого-то захваливаем, а при первых же неудачах сразу снимаем с пьедестала. На сегодняшний момент Слуцкий – это идеальная кандидатура для сборной России. В такой тяжелый момент ему, надеюсь, удастся прервать ту неудачную полосу, которая преследовала наша команду. Результаты, которые при данном специалисте показывает ЦСКА, говорят сами за себя.</p> <p><strong>- Президентом РФС снова стал Виталий Мутко. Станет ли это лишней поддержкой тренерскому штабу сборной? Ведь именно министр открыто заявлял, что работать с командой должен Слуцкий.</strong></p> <p>- Я думаю, что у нас почти половина страны была за кандидатуру Слуцкого. Надеюсь, что Виталий Леонтьевич, вернувшись на должность, сможет помочь России всем, чем может.</p> <p><strong>- Каков ваш прогноз на матч Россия-Швеция?</strong></p> <p>- Хочется, чтобы мы одержали победу. А счет…. Любой, при котором нам достанутся три очка.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=441281" target="_blank"><strong>«Слуцкий боится Ибрагимовича». Анонс матча Россия – Швеция</strong></a></p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=441270" target="_blank"><strong>Александр Неценко: «У сборной России теперь есть тренер, а не пенсионер в шезлонге, как Фабио Капелло»</strong></a></p>