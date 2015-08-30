Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Почему в этом сезоне «Краснодар» опять останется без Лиги чемпионов

Почему в этом сезоне «Краснодар» опять останется без Лиги чемпионов

<p><em>«Краснодар» - один из самых прогрессирующих и интересных проектов современной России. Некогда любительский клуб второй год подряд будет участвовать в групповом этапе Лиги Европы. Но вот сделать следующий шаг в развитии и ворваться в главный евротурнир Лигу чемпионов, дружине Кононова будет крайне сложно. «Бомбардир» готов вам доказать это. </em></p> <p>«Краснодар» - уникальная команда. По всей стране есть люди, которые не любят «Спартак», ЦСКА, «Зенит» или еще какой-то клуб из верхней половины таблицы. И только к коллективу Олега Кононова симпатизируют почти все, кроме активной части фанатов «Кубани». Поэтому ошеломительный взлет «быков», которые за семь лет из любителей превратились в бронзовых призеров Премьер-лиги, на всех этапах воспринимался с оптимизмом и одобрением. Но рост не может быть бесконечным. А следующей вершиной для покорения у черно-зеленых стоит попадание в Лигу чемпионов. Однако они к этому не готовы. По крайней мере, в этом сезоне.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440947138_На подзаги.jpg" style="width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Без доминанта</strong></span></p> <p>Игра «Краснодара» в прошлом сезоне стала одним из главных украшений чемпионата. Быстрая и умная. Она практически вывела клуб в главный футбольный турнир Европы. И только упущенный Лаборде выход один на один в решающем матче с «Динамо» помешал этому. Но вот начался новый сезон и при всем желание былую удаль парней с Кубани можно рассмотреть лишь в паре-тройке матчей. Отсюда и получились на старте сезона ничьи с «Кубанью» (1:1) и «Мордовией» (0:0) и домашнее поражение от только строящегося «Спартака» (0:1). А больше одной из самых атакующих команд сезона забили даже «Урал» и «Крылья Советов». И нельзя сказать, что «Краснодар» играет плохо. Просто прошлый сезон намного повысил требования к ним. Да и все знают, что Сергей Галицкий хочет, чтобы его клуб кроме побед радовал глаз любителей футбола еще и эстетически приятной игрой.</p> <blockquote> <p><em>Основной причиной такой метаморфозы стал уход из «Спартака» Мурата Якина. Пришедший ему на смену Дмитрий Аленичев был отнюдь не прочь работать с Романом Широковым. И естественно не отпустил Романа на ПМЖ в Краснодар. А роль Широкова в построениях «бронзового» «Краснодара» переоценить очень сложно. Именно он объединял скорость Жоаозиньо, умение открываться Ари, классный отбор Ахмедова, напор Мамаева и прочие благодетели «быков» в одну прочную и красивую систему. Если угодно, он был той самой веревочкой, что делает веник из кучки хворостины.   </em></p> </blockquote> <p>И теперь этой основополагающей детали нет. Гипотетической заменой Широкову мог стать Марат Измайлов. Игрок с таким же опытом и похожим видением поля. Но и его в команде нет данный момент. Да и не до футбола ему сейчас. Так что, плеймейкера в стане «быков» нет, что, зачастую, смерти подобно для исповедуемого Кононовым футбола. В межсезонье селекционеры «Краснодара» вполне могли бы в условном чемпионате Швеции или Болгарии найти очередного недооцененного игрока, но этому воспрепятствовал финансовый фэйр-плей УЕФА. В стане краснодарцев ситуация не столь плачевная, как у московского «Динамо», но все равно игроков им пришлось искать исключительно в колонке «свободные агенты». В подобной ситуации комплект из Федора Смолова, Дмитрия Торбинского, Стефана Страндберга можно считать удачным уловом. Однако исключительно для удержания еврокубкового места, но никак не прорыва в Лигу чемпионов.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440947170_На подзаги 2.jpg" style="width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>С европейским акцентом</strong></span></p> <p>В самое ближайшее время будет достроен стадион «Краснодара», который будет отвечать всем европейским стандартам. И видеть на нем Сергей Галицкий тоже хочет команды европейского уровня. Поэтому не удивительно будет, если в этом сезоне негласная ставка будет сделана на проход в евровесну. А так как нынешний «Краснодар» пока не совсем готов играть на два фронта, от гипотетических европейских свершений неминуемо будет страдать внутреннее первенство. К примеру, после одного из определяющих матчей в борьбе за выход из группы (домашней встречи с ПАОКом) в календаре «горожан» стоит битва против ЦСКА. Готова ли будет дружина Кононова к двум подряд сверхважным играм?... Есть сомнения.</p> <p>И, как назло, жеребьевка группового этапа Лиги Европы не была особо благосклонна к «Краснодару». Даже если вынести монструозную «Боруссию», соперничество с греческим ПАОКом и азербайджанской «Габалой» не обещает быть легкой прогулкой. Те же азербайджанцы на предыдущем этапе выбили из розыгрыша прокаленного евробойца «Панатинаикос».</p> <blockquote> <p><em>После матча с «Локомотивом» нападающий команды Ари в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» подтвердил, что в команде понимают силу соперников: «У нас очень сильная группа. «Боруссия» и вовсе великая команда и один из фаворитов турнира. Другие соперники тоже очень сильны. Будет сложно».</em></p> </blockquote> <p>Конечно, можно будет постараться исправить допущенные осенью ошибки в весенней части чемпионата. Но не стоит забывать, что путевок в Лигу только две, и вряд ли соперники будут смиренно ждать, когда «горожане» решат свои еврозадачи и активно переключатся на чемпионат.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440947262_Кононов.jpg" style="width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Враг не дремлет</strong></span></p> <p>А соперники эти стали явно не слабее в своей коллективной мощи. Да, нестабильно «Динамо», и хворает «Рубин», но на их места ворвались «Спартак» и «Локомотив», проживающие очередной ренессанс. <a href="https:///news/?id=440773" target="_blank">Матч с железнодорожниками</a> как раз и показал, что команда Кононова слабее своего прямого конкурента на европозиции. Играя на равных с «Локомотивом» почти весь матч, черно-зеленые уступали сопернику в силе личностей. У «Локо» игру моторил Алан Касаев, который не оказался в «списке Слуцкого» настолько непостижимым образом, что даже призывающий уважать выбор тренера сборной Игорь Черевченко на послематчевой пресс-конференции подтвердил, что непопадание его 3-его номера в сборную ему непонятно. Таким мотором у «быков» раньше был Широков. Но как было сказано, эта веревочка теперь скрепляет другой веник.</p> <p>Да и «Спартак», хоть и проиграл в эти выходные «Анжи», на данный момент выглядит намного предпочтительнее краснодарцев. Тем более, у команды Аленичева есть стратегическое преимущество – они не играют в еврокубках. Два года назад этот фактор во многом помог Леониду Кучуку до последнего биться с «Локомотивом» за чемпионство.</p> <p>ЦСКА вообще уже давно является автоматом Калашникова нашего первенства. Конструкция простая, детали меняются редко, однако действует безотказно. Есть проблемы у «Зенита», где Виллаш-Боаш, вдохновившись примером Фабио Капелло, похоже, тоже не прочь быть уволенным и получить большой чемодан российских нефтедолларов. Но сине-бело-голубые имеют такой состав, что вряд ли опустятся ниже 4-го места. Даже если их будет тренировать Геннадий Орлов. А ведь еще есть бердыевский «Ростов» и самарские «Крылья Советов», которые взяли и обыграли в гостях «Зенит». Такие победы обычно окрыляют.</p> <p>Сложно будет в этом сезоне симпатичному краснодарскому коллективу. Но без таких вот сложностей клуб построить невозможно. И если дружина Кононова выйдет из этой ситуации победителями, то можно будет смело сказать, что в нашем чемпионате стало на один топ-клуб больше.</p>

Россия. Премьер-лига Россия Локомотив Краснодар Касаев Алан Тарасов Дмитрий Мамаев Павел Смолов Федор Ари Кононов Олег Черевченко Игорь Галицкий Сергей
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Krasnodar 123
1440951909
ВСЕМУ СВОЕ ВРЕМЯ. ВПЕРЕД БЫКИ!
Ответить
ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1440955701
У НИХ ГРОМАДНЫЙ ТУЗ В РУКАВЕ....АКАДЕМИЯ
Ответить
vasiok74
1440957771
я верю в быков
Ответить
belarus-gomel
1440960607
в любом случае УДАЧИ КРАСНОДАРУ!!!! очень симпатичная команда!!!!
Ответить
koka7751
1440961215
Быки уже наелись. За двумя зайцами погонишься, не одного не поймаешь!
Ответить
sour12
1440989307
Просто есть ЦСКА который даже если не будет чемпионом будет вторым...и есть зенит который имея безграничные финансовые возможности будет первым или вторым в не зависимости от качества игры и так далее...нужно играть сильней цска или иметь больше денег чем у газпрома...хотя если наши клубы постараются в еврокубках то будет шанс выйти с 3го места в ЛЧ.
Ответить
Krasnodar 123
1441011491
Москва не сразу строилась! Краснодар так же быстро и качественно не построить. Терпение, господа, все будет КРАСИВО!
Ответить
sochi-2013
1441025662
Состав надо усиливать.
Ответить
джон базелон
1441113387
Я надеюсь,что быки не остановятся в развитии,удачи Краснодару!
Ответить
Главные новости
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
22:18
Фото«Русский рай»: фанаты «Галатасарая» вывесили баннер в честь Батракова
22:09
Результативная передача Батракова принесла «Галатасараю» победу над «Коджаэлиспором»
21:58
1
ВидеоКордоба картинно упал в матче с «Акроном»
21:41
5
РПЛ. «Краснодар» спас очко в домашнем матче с «Акроном» (1:1)
21:33
49
Максименко поговоркой отреагировал на оскорбительные кричалки Лещука и Лунева про «Спартак»
21:23
3
Директор «Спартака» дал информацию о новом контракте Барко
20:57
1
АПЛ. «Манчестер Сити» в меньшинстве победил «МЮ» (1:0) благодаря Холанду
20:26
Реакция Карпина на включение Сафонова в топ-10 вратарей мира
20:13
1
Федотов разобрал пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Ростовом»
19:49
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+