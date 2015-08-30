Почему в этом сезоне «Краснодар» опять останется без Лиги чемпионов

<p><em>«Краснодар» - один из самых прогрессирующих и интересных проектов современной России. Некогда любительский клуб второй год подряд будет участвовать в групповом этапе Лиги Европы. Но вот сделать следующий шаг в развитии и ворваться в главный евротурнир Лигу чемпионов, дружине Кононова будет крайне сложно. «Бомбардир» готов вам доказать это. </em></p> <p>«Краснодар» - уникальная команда. По всей стране есть люди, которые не любят «Спартак», ЦСКА, «Зенит» или еще какой-то клуб из верхней половины таблицы. И только к коллективу Олега Кононова симпатизируют почти все, кроме активной части фанатов «Кубани». Поэтому ошеломительный взлет «быков», которые за семь лет из любителей превратились в бронзовых призеров Премьер-лиги, на всех этапах воспринимался с оптимизмом и одобрением. Но рост не может быть бесконечным. А следующей вершиной для покорения у черно-зеленых стоит попадание в Лигу чемпионов. Однако они к этому не готовы. По крайней мере, в этом сезоне.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440947138_На подзаги.jpg" style="width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Без доминанта</strong></span></p> <p>Игра «Краснодара» в прошлом сезоне стала одним из главных украшений чемпионата. Быстрая и умная. Она практически вывела клуб в главный футбольный турнир Европы. И только упущенный Лаборде выход один на один в решающем матче с «Динамо» помешал этому. Но вот начался новый сезон и при всем желание былую удаль парней с Кубани можно рассмотреть лишь в паре-тройке матчей. Отсюда и получились на старте сезона ничьи с «Кубанью» (1:1) и «Мордовией» (0:0) и домашнее поражение от только строящегося «Спартака» (0:1). А больше одной из самых атакующих команд сезона забили даже «Урал» и «Крылья Советов». И нельзя сказать, что «Краснодар» играет плохо. Просто прошлый сезон намного повысил требования к ним. Да и все знают, что Сергей Галицкий хочет, чтобы его клуб кроме побед радовал глаз любителей футбола еще и эстетически приятной игрой.</p> <blockquote> <p><em>Основной причиной такой метаморфозы стал уход из «Спартака» Мурата Якина. Пришедший ему на смену Дмитрий Аленичев был отнюдь не прочь работать с Романом Широковым. И естественно не отпустил Романа на ПМЖ в Краснодар. А роль Широкова в построениях «бронзового» «Краснодара» переоценить очень сложно. Именно он объединял скорость Жоаозиньо, умение открываться Ари, классный отбор Ахмедова, напор Мамаева и прочие благодетели «быков» в одну прочную и красивую систему. Если угодно, он был той самой веревочкой, что делает веник из кучки хворостины. </em></p> </blockquote> <p>И теперь этой основополагающей детали нет. Гипотетической заменой Широкову мог стать Марат Измайлов. Игрок с таким же опытом и похожим видением поля. Но и его в команде нет данный момент. Да и не до футбола ему сейчас. Так что, плеймейкера в стане «быков» нет, что, зачастую, смерти подобно для исповедуемого Кононовым футбола. В межсезонье селекционеры «Краснодара» вполне могли бы в условном чемпионате Швеции или Болгарии найти очередного недооцененного игрока, но этому воспрепятствовал финансовый фэйр-плей УЕФА. В стане краснодарцев ситуация не столь плачевная, как у московского «Динамо», но все равно игроков им пришлось искать исключительно в колонке «свободные агенты». В подобной ситуации комплект из Федора Смолова, Дмитрия Торбинского, Стефана Страндберга можно считать удачным уловом. Однако исключительно для удержания еврокубкового места, но никак не прорыва в Лигу чемпионов.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440947170_На подзаги 2.jpg" style="width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>С европейским акцентом</strong></span></p> <p>В самое ближайшее время будет достроен стадион «Краснодара», который будет отвечать всем европейским стандартам. И видеть на нем Сергей Галицкий тоже хочет команды европейского уровня. Поэтому не удивительно будет, если в этом сезоне негласная ставка будет сделана на проход в евровесну. А так как нынешний «Краснодар» пока не совсем готов играть на два фронта, от гипотетических европейских свершений неминуемо будет страдать внутреннее первенство. К примеру, после одного из определяющих матчей в борьбе за выход из группы (домашней встречи с ПАОКом) в календаре «горожан» стоит битва против ЦСКА. Готова ли будет дружина Кононова к двум подряд сверхважным играм?... Есть сомнения.</p> <p>И, как назло, жеребьевка группового этапа Лиги Европы не была особо благосклонна к «Краснодару». Даже если вынести монструозную «Боруссию», соперничество с греческим ПАОКом и азербайджанской «Габалой» не обещает быть легкой прогулкой. Те же азербайджанцы на предыдущем этапе выбили из розыгрыша прокаленного евробойца «Панатинаикос».</p> <blockquote> <p><em>После матча с «Локомотивом» нападающий команды Ари в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» подтвердил, что в команде понимают силу соперников: «У нас очень сильная группа. «Боруссия» и вовсе великая команда и один из фаворитов турнира. Другие соперники тоже очень сильны. Будет сложно».</em></p> </blockquote> <p>Конечно, можно будет постараться исправить допущенные осенью ошибки в весенней части чемпионата. Но не стоит забывать, что путевок в Лигу только две, и вряд ли соперники будут смиренно ждать, когда «горожане» решат свои еврозадачи и активно переключатся на чемпионат.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440947262_Кононов.jpg" style="width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Враг не дремлет</strong></span></p> <p>А соперники эти стали явно не слабее в своей коллективной мощи. Да, нестабильно «Динамо», и хворает «Рубин», но на их места ворвались «Спартак» и «Локомотив», проживающие очередной ренессанс. <a href="https:///news/?id=440773" target="_blank">Матч с железнодорожниками</a> как раз и показал, что команда Кононова слабее своего прямого конкурента на европозиции. Играя на равных с «Локомотивом» почти весь матч, черно-зеленые уступали сопернику в силе личностей. У «Локо» игру моторил Алан Касаев, который не оказался в «списке Слуцкого» настолько непостижимым образом, что даже призывающий уважать выбор тренера сборной Игорь Черевченко на послематчевой пресс-конференции подтвердил, что непопадание его 3-его номера в сборную ему непонятно. Таким мотором у «быков» раньше был Широков. Но как было сказано, эта веревочка теперь скрепляет другой веник.</p> <p>Да и «Спартак», хоть и проиграл в эти выходные «Анжи», на данный момент выглядит намного предпочтительнее краснодарцев. Тем более, у команды Аленичева есть стратегическое преимущество – они не играют в еврокубках. Два года назад этот фактор во многом помог Леониду Кучуку до последнего биться с «Локомотивом» за чемпионство.</p> <p>ЦСКА вообще уже давно является автоматом Калашникова нашего первенства. Конструкция простая, детали меняются редко, однако действует безотказно. Есть проблемы у «Зенита», где Виллаш-Боаш, вдохновившись примером Фабио Капелло, похоже, тоже не прочь быть уволенным и получить большой чемодан российских нефтедолларов. Но сине-бело-голубые имеют такой состав, что вряд ли опустятся ниже 4-го места. Даже если их будет тренировать Геннадий Орлов. А ведь еще есть бердыевский «Ростов» и самарские «Крылья Советов», которые взяли и обыграли в гостях «Зенит». Такие победы обычно окрыляют.</p> <p>Сложно будет в этом сезоне симпатичному краснодарскому коллективу. Но без таких вот сложностей клуб построить невозможно. И если дружина Кононова выйдет из этой ситуации победителями, то можно будет смело сказать, что в нашем чемпионате стало на один топ-клуб больше.</p>