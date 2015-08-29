Трансферные слухи. Бэйл переходит в «Манчестер Юнайтед», Венгер заинтересован в Ярмоленко

О высоком спросе Ярмоленко, супер сделке между «МЮ» и «Реалом», еще одном «старом синьоре» для «Баварии» и возвращении Пато в Европу – в обзоре последних трансферных слухов от «Бомбардира».

О высоком спросе Ярмоленко, супер сделке между «МЮ» и «Реалом», еще одном «старом синьоре» для «Баварии» и возвращении Пато в Европу – в обзоре последних трансферных слухов от «Бомбардира».

Англия

В очередной раз не договорившись с «Эвертоном» о покупке защитника Джона Стоунза, «Челси» нашел альтернативный вариант усиления обороны. Эсекиэль Гарай из «Зенита», а также Аймен Абденнур, представляющий «Монако», вызывают у лондонцев наибольший интерес. За трансфер второго синие планируют заплатить 15 миллионов фунтов. Вместе с тем поспособствовать переходу может сам африканец, желающий сменить обстановку, и тот факт, что «Монако» желает разгрузить зарплатную ведомость.

Не оставляя попыток приобрести у «Реал Мадрида» Гарета Бэйла, «МЮ» готов на отчаянный шаг. За переезд валлийца на «Олд Траффорд» боссы «манкунианцев» предложили «сливочным» баснословные 65 миллионов фунтов, а самому Бэйлу – контракт на 300 тысяч фунтов в неделю. Вдобавок к этому в том же направлении проследует вратарь Давид де Хеа. «Галактикос» уже намеревались приобрести испанца. Теперь, когда де Хеа утратил доверие Ван Гала, мадридцы могут легко получить то, что хотели.

«Тоттенхэм» может усилиться бразильцем Алешандре Пато, права на которого принадлежат «Коринтиансу». Жилмар Велоз, агент нападающего, сейчас находится в Лондоне, где проводит переговоры с представителями «шпор». Ранее сообщалось, что в Пато заинтересованы «МЮ» и «Челси».

Андрей Ярмоленко, чей карьерный путь связывают то с «Эвертоном», то с «Барселоной», является трансферной целью лондонского «Арсенала». В переходе игрока киевского «Динамо» заинтересован лично наставник «канониров» Арсен Венгер, который, как сообщается, уже успел провести переговоры с агентом 25-летнего украинца. Конкуренцию «Арсеналу» составит дортмундская «Боруссия», предложившая за хавбека 20 миллионов евро.

Защитник «Вест Бромвича» Джолеон Лескотт может перекочевать в «Астон Виллу». За бывшего игрока «Манчестер Сити» «львы» готовы отдать 2 миллиона фунтов. Эти деньги помогут «дроздам» в приобретении центрбека «МЮ» Джонни Эванса. За североирландца «Вест Бромвич» предложил 8 миллионов фунтов.

Таблица летних трансферов АПЛ

Италия

Вслед за Артуро Видалем ряды «Баварии» пополнит еще один игрок «Ювентуса». Речь о Кингсли Комане. Оба клуба сошлись на том, что 19-летний француз проведет этот сезон в «Баварии» на правах аренды. При этом уже в следующее лето немецкий клуб сможет за 20 миллионов евро выкупить полноценный контракт игрока. Деньги, вырученные за трансфер Комана, «Ювентус» планирует потратить на покупку Юлиана Дракслера из «Шальке-04».

Предметный интерес к форварду «Тоттенхэма» Эммануэлю Адебайору испытывает «Лацио». После того как римляне не смогли договориться с Фабио Борини и Алессандро Матри, еще одни переговоры по покупке нападающего они проигрывать не намерены. Сам тоголезец склонен выбрать именно «Лацио», а не «Вест Хэм», который также заинтересован в его услугах.

Миланский «Интер» планирует усилить атаку нападающим «Ливерпуля» Фабио Борини. На данный момент переговоры находятся в активной фазе. В случае успеха за Борини «нерадзурри» отдадут 6 миллионов фунтов. Кроме того, итальянская оборона, явно испытывающая переизбыток кадров, в скором времени претерпит изменения. За фулбека миланцев Юто Нагатомо английский «Лестер» готов выложить 3 миллиона фунтов.

Таблица летних трансферов Серии А

Испания

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике, несмотря на покупку Алеиша Видаля и Арда Турана, ясно дал понять, что трансферная кампания каталонцев еще не окончена. «Мы все еще ведем работу на трансферном рынке, думая над тем, какие зоны можно усилить», – приводит слова Энрике газета Marca. Не смущает специалиста и то, что новобранцы до января не смогут выступать за клуб.

Таблица летних трансферов Примеры