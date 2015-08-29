«Спартак» - «Анжи» - 1:2, «Барселона» - «Малага» - 1:0. Онлайн событий дня

<p><em>«Спартак» принимает «Анжи», «Бавария» играет с «Байером»,«Милан» попробует обыграть «Эмполи». «Бомбардир» следит за главными событиями дня в режиме реального времени.</em></p> <p><strong>23:40 </strong>Для "Милана" и "Барселоны" все закончилось хэппи-эндом. А значит можно прощаться. С нашим онлайном, но не с классным футболом. Для полуночников сегодня отдельный подарок:<strong> <a href="https:///online/84029" target="_blank">трансляция матча "Реал" - "Бетис"</a></strong>. Наслаждайтесь. И до новых встреч на "Бомбардире"</p> <p><strong>21:21</strong><em> </em>"Малага" мужественно держится и уходит в раздевалку с нулем пропущенных мячей. Перерыв</p> <p><strong>21:32</strong> Если до сих пор не знаете, где смотреть крутые европейские матчи, то вот вам подсказка:</p> <p><a href="https:///online/84025" target="_blank">"Барселона" - "Малага"</a></p> <p><a href="https:///online/84432" target="_blank">"Милан" - "Эмполи"</a></p> <p><strong>21:30</strong><em> </em>"Спартак" оглушительно проигрывает вслед за "Зенитом". Странный день сегодня...</p> <p><strong>21:21 </strong>"Спартак" опять проигрывает? 1:2 за 5 минут до конца</p> <p><strong>20:50</strong> О, сравнивает "Спартак". Вновь Д. Комбаров точен с пенальти</p> <p><strong>20:42 </strong>Стартовый состав "Барселоны"</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440870231_ДАВ.png" style="height:482px; width:550px" /></p> <p><strong>21:19</strong> Из Москвы в Барселону за полсекунды. Мы можем. Смотрите, как на "Камп Ноу" приезжал Луис Энрике. На позитиве</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440868833_Безымянныйj.png" style="height:402px; width:720px" /></p> <p><strong>20:00</strong> "Анжи" забивает. "Открытие Арена" в шоке!</p> <p><strong>19:26 </strong>Поражение "Челси" и "Ливерпуля" сделали турнирную таблицу АПЛ очень веселой</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440865673_Безымянныйбдд.png" style="height:490px; width:500px" /></p> <p><strong>19:12</strong> <a href="https:///online/80964" target="_blank">Чтобы посмотреть или почитать "Спартак" - "Анжи", просто щелкните на это сообщение</a></p> <p><strong>18:54 </strong>Игроки "Баварии" и "Байера" сегодня на позитиве</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440863734_Z4mq2MrXwtc.jpg" style="height:420px; width:630px" /></p> <p><strong>18:46</strong> Отвлечемся от России и вспомним о Бундеслиге. "Бавария" сыграет с "Байером", и это будет 200-й матч в чемпионате для Томаса Мюллера. Поздравляем!</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440863260_NBpOa6m9wTM.jpg" style="height:532px; width:450px" /></p> <p><strong>18:42</strong> У "Спартака" состав без сюрпризов</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440862998_Безымянный0.png" style="height:311px; width:618px" /></p> <p><strong>18:29</strong> Состав "Анжи" на игру. Обратите внимание на присутствие в воротах спартаковца Песьякова и отсутствие на поле дуэта Максимов-Боли</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440862255_Безымянныйбю.png" style="height:225px; width:618px" /></p> <p><strong>18:17</strong> Дубль Сергея Корниленко за 4 минуты! "Зенит" без тренера валится на глазах </p> <p><strong>18:10</strong> "Зенит" не может, Надсон поможет. 1:1 в Питере после автогола Жозе Надсона</p> <p><strong>17:57</strong> Плавно переносимся на "Открытие Арену". Посмотрите, как Дмитрий Аленичев выступал на пресс-конференции перед "Анжи"</p> <p><iframe frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/V5HliHF5MrE" width="560"></iframe></p> <p><strong>17:35 </strong>У Андре Виллаш-Боаша сдали нервы. Удалили со скамейки!</p> <p><strong>17:19</strong> Самарцы неожиданно выходят вперед. Габулов!</p> <p><strong>16:52 </strong>Лучший способ посмотреть матч "Зенит" - "Крылья" - <a href="https:///online/80962" target="_blank">это наш онлайн</a>. Там же можно и видео посмотреть</p> <p><strong>16:29</strong> Вот такой приз сегодня дадут Халку за достижение прошлого сезона</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440855011_Безымянныйб.png" style="height:447px; width:521px" /></p> <p><strong>16:17</strong> Состав "Крыльев"</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440854292_Ббезымянный.png" style="height:237px; width:630px" /></p> <p><strong>16:11</strong> И состав "Зенита"</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440853908_Безымянныйю.png" style="height:489px; width:630px" /></p> <p><strong>16:08</strong><em> </em>После победы "Динамо" турнирная таблица выглядит так</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440853760_о.jpg" style="height:461px; width:334px" /></p> <p><strong>15:47</strong><em> </em>Уникальная возможность посмотреть, как тренируется чемпион России. Запись открытого занятия "Зенита"!</p> <p><iframe frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/eUbLXgAIy-I" width="560"></iframe></p> <p><strong>15:35</strong> Интересный факт. Сегодня на газон "Петровского" могут выйти все три бельгийца РФПЛ: Аксель Витсель, Николас Ломбертс и Жерун Симайес. К тому же у "Крыльев" бельгийский тренер! </p> <p><strong>15:25</strong> А меж тем в Москве произошло два важных события. Виталий Дьяков с пенальти удвоил счет и на поле появился Эммануэль Фримпонг. Интересно, что сегодня учудит?</p> <p><strong>15:22 </strong>В небесных цветах сегодня сыграют команды. Только вратари не вписываются в общий дресс-код</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440850975_Безымянный.png" style="height:472px; width:620px" /></p> <p><strong>15:13</strong> Начинаем понемного переходить в Санкт-Петербург на матч "Зенит" - "Крылья". Стадион "Петровский" сегодня прекрасен для футбола. Недолго сине-бело-голубым тут играть осталось</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440850511_ар.png" style="height:478px; width:720px" /></p> <p><strong>14:56 </strong>"Динамо" дожимает "Уфу" в самой концовке - 1:0. Смогут ли уфимцы отыграться - гол в раздевалку сильно бьет по психологии </p> <p><strong>13:59</strong> Напоминаем, что сами игры мы дружно смотрим в наших онлайн-трансляциях. <a href="https:///online/80968" target="_blank">"Динамо" - "Уфа" </a>всего в одном клике от вас</p> <p><strong>13:40</strong> Еще один ролик. На этот раз о новичке "Динамо" Павле Погребняке. Просто король интервью</p> <p><iframe frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/imaT9e4NN08" width="560"></iframe></p> <p><strong>13:26</strong> Посмотрите видеосюжет о том, как динамовцы готовились к этой игре</p> <p><iframe frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/1ty08l7hHDE" width="560"></iframe></p> <p><strong>13:15</strong> У "Уфы" все гораздо интернациональнее</p> <p>«Уфа»: Юрченко, Сухов, Тумасян (к), Осипов, Сафрониди, Пауревич, Засеев, Стоцкий, Зинченко, Галиулин, Пурие. </p> <p><strong>13:12 </strong>И начнем с матча "Динамо" - "Уфа". Вот с таким патриотичным составом бело-голубые сегодня выйдут на поле</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440842967_Безымянный.jpg" style="height:221px; width:600px" /></p> <p><strong>13:10</strong> Добрый день, друзья! Сегодня последняя суббота лета, но футбол спасет вас от грусти. Нас ждет тьма интереснейших игр. Давайте следить за ними вместе</p>