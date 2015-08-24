Валерий Карпин одержал первую победу в ФНЛ. Дайджест новостей дня

"Торпедо" из Армавира добилось первой победы под руководством Валерия Карпина. Ужесточение лимита спутало "Зениту" все планы на трансферную кампанию. "Краснодару" понадобился Каборе. "Бомбардир" собирает главные новости дня в одном материале.

Балотелли может вернуться в "Милан"

Нападающий "Ливерпуля" Марио Балотелли может вновь стать игроком "Милана". Напомним, форвард уже выступал в составе "россонери" с 2013 по 2014 год, откуда и перешел в "Ливерпуль"

Сообщается, что 25-летний футболист во Флоренции провел переговоры с главным тренером "Милана" Синишей Михайловичем, с которым работал в свое время в "Интере".

Черчесов: "В снижении уровня чемпионата лимит не виноват"

Экс-тренер московского "Динамо" Станислав Черчесов поделился мнением о старте чемпионата России. Специалист отметил снижение уровня зрелищности первенства, но заявил, что не связывает это с лимитом на легионеров.

"Заметил ли, что снизился уровень футбола в чемпионате? Конечно. Но сомневаюсь, что виноват здесь лимит. Что его новая формула могла поменять принципиально? Раньше было разрешено семь легионеров, теперь – шесть. А вот команд, радующих организованным и результативным футболом, пока действительно мало. Много матчей, в которых соперники показывают посредственную игру или не могут реализовать преимущество, довести атаки до конца. Некоторые совсем не оправдывают ожидания.

Тот же "Амкар". Смотрел встречу пермяков со "Спартаком" - ну это же совсем не тот сбалансированный и всегда готовый наказать за ошибку "Амкар", который весной за короткое время обыграл ЦСКА, "Динамо", "Зенит" и отобрал очки у "Краснодара"! То же самое касается и нескольких других команд, способных, казалось бы, играть сильнее", - сказал Черчесов.

Каборе может пополнить ряды "Краснодара"

Полузащитник "Кубани" Шарль Каборе может перейти в "Краснодар". Отмечается, что 27-летний африканец сменит одну краснодарскую команду на другую в ближайшие дни. В текущем сезоне Каборе не провел ни одной минуты.

Напоминаем, что "Краснодару" запрещено приобретать футболистов из-за нарушения финансового fair-play. Состав "горожан" может пополняться только за счет свободных агентов и игроков, взятых в бесплатную аренду.

"Челси" вновь обратил внимание на Варана

"Челси" надеется укрепить оборону еще до закрытия летнего трансферного окна. "Аристократы" сделали новый запрос в мадридский "Реал" по поводу цены на защитника "сливочных" Рафаэла Варана.

Варан давно считался приоритетной целью для главного тренера "Челси" Жозе Моуринью, который хорошо знаком с игроком по совместной работе в "Реале", однако "королевский клуб" отказывался вести переговоры о продаже своего игрока.

Лондонцы попробовали подписать защитника "Эвертона" Джона Стоунса, но им пока не удается согласовать с клубом из Ливерпуля сумму сделки. Теперь они вновь решили переключить внимание на Варана в надежде на то, что позиция "Реала" изменилась.

Буссуфа тренируется индивидуально в Москве

Полузащитник московского "Локомотива" Мубарак Буссуфа самостоятельно тренируется в столице нашей страны, ввиду чего не участвует в воскресном матче шестого тура РФПЛ против "Уфы". Как мы уже сообщали, марокканец накануне вернулся из Бельгии, где провел тщетные трансферные переговоры с "Андерлехтом".

Трансферная стоимость игрока составляет полтора миллиона евро.

Блаттеру подарили корову

Президент ФИФА Зепп Блаттер получил на родине в Швейцарии необычный подарок. Ему вручили корову. Случилось это на традиционном футбольном турнире в одной из небольших деревень, где раньше жили предки функционера. Животное зовут Коломбо.

"Естественно, сохраню корову. Хочу увидеть маленьких телят", - сказал Блаттер.

РФПЛ. "Локомотив" разгромил "Уфу"

Московский "Локомотив" в поединке шестого тура РФПЛ не пощадил "Уфу". "Железнодорожники" ехали в Башкирию на правах фаворита, и они его подтвердили. На 6-й минуте счет открыл Умар Ниассе. Его сватают в турецкий чемпионат, однако он остается верен российскому клубу. В первом тайме также отличился Алан Касаев. Через десять минут после начала второй половине красную карточку получил Сильвестр Игбун за удар локтем по голове своего соперника. Разгромным же счет сделал Неманья Пейчинович.

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур

Уфа - Локомотив (Москва) - 0:3 (0:2) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 — Ниассе, 6; 0:2 - Касаев, 35; 0:3 - Пейчинович, 80.

Уфа: Юрченко, Кацалапов (Пури, 46), Сухов, Тумасян, Осипов, Засеев, Стоцкий, Пауревич (Фомин, 65), Марсиньо, Ханджич (Зинченко, 46), Игбун.

Локомотив: Гильерме, Денисов (Логашов, 86), Шишкин, Чорлука, Пейчинович, Самедов, Тарасов (Ал. Миранчук, 81), Касаев, Коломейцев, Ндинга, Ниассе (Майкон, 73).

Предупреждения: Кацалапов, 10; Игбун, 37; Засеев, 52; Тумасян, 62.

Удаление: Игбун, 57 .

Судья: Владимир Москалев (Воронеж).

РФПЛ. "Краснодар" и "Мордовия" счет не открыли

Бронзовый призер чемпионата России "Краснодар" продолжает испытывать сложности. Казалось бы, обыграв чемпиона страны "Зенит" "горожане" смогут вновь подняться в зону еврокубков, но в домашнем матче со скромной "Мордовией" счет так и не был открыт. Для саранской команды эта ничья стала уже четвертой в чемпионате, а побед в послужном списке команды Андрея Гордеева пока не значится.

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур

Краснодар - Мордовия (Саранск) - 0:0 Текстовый онлайн матча

АПЛ. "Челси" победил "Вест Бромвич"

Неудачно стартовавший для себя в сезоне "Челси" в воскресенье в целом успешно сыграл против "Вест Бромвича". Перед матчем появилась информация, что новичок "синих" Педро сразу будет брошен в бой — так, собственно, и вышло. И именно испанцу суждено было открыть счет в матче. Сделал он это по истечении двадцати минут. Спустя десятиминутку его соотечественник Диего Коста увеличил преимущество, а в концовке тайма забил и другой испанец — Сесар Аспиликуэта. В составе хозяев феерил только один человек — Джеймс Моррисон. На 14-й минуте он не смог переиграть вратаря соперника при пенальти, зато потом "отгрузил" в ворота Тибо Куртуа целый дубль. Но его для пополнения очковой копилки оказалось недостаточно.

В составе "Челси" "отметился" удалением Джон Терри.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 3-й тур

Вест Бромвич - Челси (Лондон) - 2:3 (1:2) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 — Педро, 20; 0:2 - Коста, 30; 1:2 - Моррисон, 35; 1:3 - Аспиликуэта, 42; 2:3 - Моррисон, 59.

Незабитый пенальти: Моррисон, 14.

Вест Бромвич: Майхилл, МакОли, Доусон, Ольссон, Брант, Флетчер, Якоб, МакКлин (Ламберт, 60), Моррисон (Гарднер, 88), МакМанаман (Гнабри, 78), Рондон.

Челси: Куртуа, Иванович, Аспиликуэта, Терри, Зума, Матич, Виллиан (Кэйхилл, 56), Фабрегас, Азар, Коста (Фалькао, 78), Педро (Оби Микел, 84).

Предупреждения: Матич, 17; МакКлин, 37; МакМанаман, 71.

Удаление: Терри, 54.

Судья: Марк Клаттенбург (Ньюкасл-апон-Тайн).

ФНЛ. "Торпедо" Карпина одержало первую победу и другие результаты

В матче 8-го тура первенства ФНЛ армавирское "Торпедо", возглавляемое Валерием Карпиным, впервые одержало победу. "Жертвой" торпедовцев стала новосибирская "Сибирь", которая не смогла ответить на два пропущенных мяча от Армена Амбарцумяна и Жан-Жака Бугуи. Стоит отметить, что в предыдущих седьми турах первенства команде Валерия Карпина забить не удавалось.

Первенство ФНЛ. 8-й тур

Торпедо (Армавир) - Сибирь (Новосибирск) - 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 — Амбарцумян, 40; 2:0 — Бугуи, 89.

Балтика (Калининград) - Волга (Нижний Новгород) - 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 — Саталкин, 45.

Спартак-2 (Москва)- СКА-Энергия (Хабаровск) - 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 — Пуцко, 61.