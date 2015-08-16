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«Манчестер Сити» - «Челси» - 3:0, «Динамо» - «Урал» - 1:0. Онлайн событий дня

<p><em>В России состоятся три матча Премьер-лиги. В Англии сыграют действующие чемпион и вице-чемпион. «Бомбардир» держит читателей в курсе самых интересных событий воскресных игр. </em></p> <p><strong>19:55</strong> 3:0! Вот это да. Звонкий провал "Челси". Жозе Моуринью сегодня не уснет</p> <p><strong>19:00</strong> "Динамо" одерживает вторую подряд победу. Оказывается, и без легионеров можно побеждать</p> <p><strong>18:31</strong> Агуэрооо! 1:0. "Челси" снова пропускает в этом сезоне</p> <p><strong>18:19 </strong>Есть первый гол дня в РФЛ. Морозов. Молодой динамовец уже второй мяч забивает в сезоне. А ведь защитник</p> <p><strong>17:45</strong> Фото сделано полчаса назад. Сейчас "Этихад" уже заполнен</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439736384_Безымянный...png" style="height:470px; width:630px" /></p> <p><strong>17:33</strong> Посмотрите <a href="https:///articles/?id=438722" target="_blank">экспертное мнение комментатора Александра Неценко о проблемах "Челси" на старте сезона</a></p> <p><strong>17:21</strong> Серхио Агуэро приехал на матч на позитиве</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439734909_Безымян..ный.png" style="height:406px; width:600px" /></p> <p><strong>17:13</strong> Составы на главный матч дня от официальных твиттеров команд</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439734432_Безымянный...д.png" style="height:348px; width:600px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439734456_юБезымянный.png" style="height:318px; width:600px" /></p> <p><strong>16:52</strong> Напоминаем, что матч "Динамо" - "Урал" можно посмотреть (или почитать текстовый онлайн) <a href="https:///online/80953" target="_blank">прямо по этой ссылке</a></p> <p><strong>16:42</strong> Последние 10 матчей между "Сити" и "Челси" из тех, что проводились на территории Манчесчестера. Как видите, у хозяев сегодня историческое преимущество.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439732609_Безымянный,n.png" style="height:441px; width:500px" /></p> <p><strong>16:05 </strong>Состав "Динамо" </p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439730326_Безыбмянный.png" style="height:312px; width:610px" /></p> <p><strong>15:56</strong> В этом футболисты "Динамо" сегодня выйдут на поле. В честь болельщиков</p> <p> <img alt="" src="/images/upload/1439729835_11906349_1639278166311745_1043365647_n.jpg" style="height:450px; width:450px" /></p> <p><strong>15:41</strong> В "Динамо" ответили на главный вопрос последних дней</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439728950_Безымянныйбтб.png" style="height:331px; width:598px" /></p> <p><strong>15:30</strong> 2,5 часа до главного матча дня. В Манчестере журналисты английских телеканалов уже на рабочем месте</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439728278_Безымянныйиь.png" style="height:463px; width:350px" /></p> <p><strong>15:23</strong> Окончен матч на "Локомотиве". 0:0, и красно-зеленые упускают возможность подняться на 2-е место. А "Терек" снова без побед </p> <p><strong>14:59 </strong>Игроки "Урала" сегодня утром ходили разминать на природу</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439726425_Безымтянный.png" style="height:415px; width:630px" /></p> <p><strong>14:38</strong> "Арена Химки" с крыш соседнего здания</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439725145_11326534_490234274470284_1802501112_n.jpg" style="height:500px; width:500px" /></p> <p><strong>14:16</strong> А пока в Черкизово по нулям, начнем готовится к матчу "Динамо" - "Урал". В таких формах команды сегодня выйдут на поле</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439723865_Безымянный.png" style="height:315px; width:630px" /></p> <p><strong>13:29</strong> Команды уже на поле! Все дружно переходим в <strong><a href="https:///online/80952" target="_blank">наш онлайн матча</a></strong></p> <p><strong>13:21</strong> У "Терека" очень плохая статистика в играх с "Локомотивом". Например, последняя победа в чемпионате датирована аж 2009-м годом. В Кубке успех посвежее - октябрь 2012-го.  </p> <p><strong>13:20 </strong>А вот так выглядит раздевалка хозяев </p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439720485_Безымянныйбт.png" style="height:472px; width:630px" /></p> <p><strong>13:06</strong> Панорама входа на стадион "Локомотив". Красиво</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439719639_Безымянныйбб.png" style="height:233px; width:720px" /></p> <p><strong>12:56</strong> «Терек»: Годзюр, Родолфо, Варкен, Маурисио, Садаев, Кудряшов, Айссати, Семeнов, Иванов, Рыбусь, Уциев. </p> <p><strong>12:36</strong> Футболисты "Локомотива" выйдут на поле в футболках, на которых буду нанесены пожелания фанатов. оставленные ими в соцсетях. Прекрасный ход</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439717872_Безымяннытьтй.png" style="height:433px; width:330px" /> </p> <p><strong>12:32</strong> Стал известен состав "Локомотива": Гилерме, Денисов, Чорлука, Логашов, Шишкин, Тарасов, Ндинга, Касаев, Самедов, Миранчук, Ниасс</p> <p><strong>12:20</strong> И первым в бой вступят "Локомотив" и "Терек". Напомним, что победа в этом матче позволит "железнодорожникам" подняться на второе место в таблице. А грозненцы просто будут рады победе - в этом сезоне они еще ни разу не выигрывали  </p> <p><strong>12:00</strong> Добрый день, друзья! Новый день, и новый классный футбол нас с вами ждет. В России сыграют "Локомотив", "Динамо" и набравший ход "Ростов", ну а в Англии главный матч не только тура, но и всего месяца - "Манчестер Сити" принимает "Челси". Все самое интересное сегодня вы будете обсуждать вместе с нами. Добро пожаловать! Мы начинаем!</p>

Россия. Премьер-лига Челси Манчестер Сити Локомотив Динамо Денисов Игорь Агуэро Серхио Венгер Арсен Моуринью Жозе Черевченко Игорь
Комментарии (5)
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VIPded
1439722715
Локо просто обязан победить! ...иначе ставка сгорит...)))))))))))))))
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VIPded
1439746197
Ну что ж... Тем интереснее будет сезон в АПЛ... Жозе, проснись!!! Хватит с медсестрами уже воевать!!!
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sir_Alex
1439752170
Прям море комментов, просто жесть! Кому нужен этот никчемный ресурс??
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