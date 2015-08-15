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  • «Кубань» - «Рубин» - 0:1, «Боруссия» Д – «Боруссия» М – 4:0. Онлайн событий дня

«Кубань» - «Рубин» - 0:1, «Боруссия» Д – «Боруссия» М – 4:0. Онлайн событий дня

<p><em>«Краснодар» в гостях уверенно разобрался с «Зенитом» в рамках пятого тура Премьер-лиги, «Рубин» добился первой победы в сезоне, команда Томаса Тухель без проблем разобралась с «Боруссией». «Бомбардир» ведет прямую трансляцию самых интересных событий игрового дня.</em></p> <p> </p> <p><strong>23:22</strong> Ну вот и все – поединок в Краснодаре закончился и «Рубин» одерживает первую победу в текущем сезоне чемпионата России.</p> <p><strong>22:45 </strong>Видео дебютного мяча подопечных Рината Билялетдинова в текущем чемпионате России.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7899827" width="720"></iframe></p> <p><strong>22:26</strong> Статистика первого тайма «Кубани» и «Рубина».</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439667020_CMeRRy9WgAADTXq.jpg" style="height:340px; width:604px" /></p> <p><strong>22:02</strong> «Рубин» смог распечатать ворота «Кубани», забив первый мяч в текущем чемпионате России.</p> <p><strong>21:30</strong> Последний матч Премьер-лиги этой субботы стартовал! </p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439663437_CMeD4XiW8AA0XN2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p><strong>21:25</strong> Матч в Краснодаре вот-вот начнется, так что предлагаем переместиться <a href="https:///online/80950"><strong>в наш онлайн</strong></a>. Также сообщаем, что Дортмунд в итоге одержал уверенную победу – 4:0.</p> <p><strong>20:56</strong> Тренерский состав «Кубани» тоже определился с игроками, которые выйдут на поле с первых минут. «Кубань»: Беленов, Шунич, Бугаев, Мельгарехо, Шандао, Армаш, Павлюченко, Игнатьев, Ткачев, Тлисов, Рабиу.</p> <p><strong>20:53</strong> Ринат Билялетдинов выставил боевой состав против краснодарцев.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439661278_CMd17GcXAAA9uc-.jpg" style="height:612px; width:612px" /></p> <p><strong>20:21</strong> Так выглядит раздевалка казанского «Рубина» перед игрой с «Кубанью». Уже все готово к матчу.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439659369_CMdngD6WoAAMmvx.jpg" style="height:242px; width:604px" /></p> <p><strong>20:04</strong> Мхитарян доводит счет до крупного. Да, Менхенгладбах провалился просто. 3:0</p> <p><strong>19:55</strong> Вот это дружина Томаса Тухеля. Бродрое начало первого тайма и они уже ведут со счетом 2:0.</p> <p><strong>19:45</strong> «Шмели» здорово начали, Марко Ройс выводит Дортмунд вперед. 1:0 </p> <p><strong>19:32</strong> Приглашаем в нашу <a href="https:///online/83174"><strong>текстовую трансляцию матча двух «Боруссий»</strong></a> .</p> <p><strong>18:53</strong> В Бундеслиге завершился ряд матчей. Их результаты <a href="https:///news/?id=439107"><strong>можно увидеть тут</strong></a>.</p> <p><strong>18:40</strong> Представляем вашему вниманию небольшое превью матча краснодарской «Кубани» и казанского «Рубина».</p> <p><iframe frameborder="0" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/uklY0SHKGKY" width="640"></iframe></p> <p><strong>18:34</strong> Фанаты «Зенит» почтили память Виктора Цоя в день 25-летия гибели артиста</p> <p><iframe frameborder="0" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/caLINbTQXu0" width="480"></iframe></p> <p><strong>18:22</strong> Вот и все! «Краснодар», не смотря на все прогнозы, смог уверенно обыграть на выезде петербургский «Зенит».</p> <p><strong>17:50</strong> Вот и мячик Лаборде. Рикардо просто прошил сине-бело-голубых.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7899433" width="720"></iframe></p> <p><strong>17:35</strong> Лаборде удваивает счет. «Зенит», что ты делаешь?!</p> <p><strong>17:17</strong> В матче «Зенита» и «Краснодара» перерыв, а это шанс прочитать интересное <a href="https:///articles/?id=439075"><strong>интервью Александра Точилина о ситуации в «Динамо»</strong></a>.</p> <p><strong>17:05</strong> Рагнар шикарно сыграл головой, оставив не у дел Лодыгина.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7899384" width="720"></iframe></p> <p><strong>16:57</strong> Пламенный привет Петербургу от Сигурдссона и «быки» повели.</p> <p><strong>16:35</strong> В Петербурге матч уже начался, так что приглашаем вас <a href="https:///online/80947"><strong>в наш онлайн</strong></a>.</p> <p><strong>16:15</strong> Более 61 процента читателей «Бомбардира» верят в то, что «Зенит» добудет три очка, на успех «Краснодара» рассчитывают почти 24 процента.</p> <p><strong>16:10</strong> На «Петровском» уже все готово к началу матча.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439644217_CMc6TKLWwAADack.jpg" style="height:492px; width:720px" /></p> <p><strong>16:00</strong> А вот и «Краснодар» объявился. Быстров и Смолов с первых минут начнут встречу.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439643741_CMc2viyXAAEoOvi.jpg" style="height:720px; width:720px" /></p> <p><strong>15:35</strong> «Зенит» уже объявил состав на матч с «Краснодаром». В стартовый состав вернулся Данни.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439642177_CMcy7TAWEAEqltr.jpg" style="height:720px; width:720px" /></p> <p><strong>15:32</strong> «Эвертон» после первого тайма уверенно обыгрывает «Саутгемптон». Лукаку оформил дубль. Онлайн встречи м<a href="https:///online/80138">ожно увидеть тут</a>.</p> <p><strong>15:00</strong> Добрый день! Суббота предстоит весьма насыщенной. Помимо двух матчей РФПЛ – «Зенит» - «Краснодар» и «Кубань» - «Рубин» - будет еще много интересного в Англии, Германии и Франции. Пока же советуем <a href="https:///articles/?id=438841"><strong>просмотреть битву прогнозов</strong></a>, где вызов известному агенту Алексею Сафонову просил выпускающий редактор «Бомбардира» Александр Плеханов.</p>

Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Кубань (ЛФЛ) Рубин Дикань Андрей Халк Тухель Томас
Комментарии (11)
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Зенит 2015
1439649739
Эту лаборду нужно было ещё в первом тайме за грубость выгнать. А вообще настоящие серебряные, повторяю - настоящие, а не липовые как ЦСКа, медалисты ФК Краснодар молодцы! Подтверждают своё второе место в прошедшем чемпионате, которое Галицкого заставили отдать в пользу конскую.
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САДЫЧОК
1439649983
лодыгин-ноль!
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MK-42
1439652209
халк опять после свистка пошёл плакать к арбитру.
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Sanches65
1439652242
Молодцы магнит...а чего там обезьяна на судью наезжает.
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Томик
1439653159
Ну, Дзюбо, давай - доминируй, унижай.
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westerose
1439653880
Бомжи сразу приутихли)
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