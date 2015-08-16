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  • Александр Точилин: «Кобелев был готов к уходу Вальбуэна»

Александр Точилин: «Кобелев был готов к уходу Вальбуэна»

<p><em>Известный в прошлом защитник московского «Динамо» Александр Точилин в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» прокомментировал отъезд полузащитника Матье Вальбуэна, а также вероятную потерю других лидеров клуба.</em></p> <p><strong>- Назовете ли отъезд Вальбуэна ожидаемым и как теперь жить бело-голубым без своего лидера?</strong></p> <p>- Однозначно, для «Динамо» это большая потеря, ведь Матье — ключевая фигура, от которой многое зависело на поле. Большая заслуга лежит на плечах французского хавбека в том, что клуб набирал очки на старте сезона. Много говорилось об его отъезде из России, и, на мой взгляд, Кобелев был внутренне к этому готов. Теперь посмотрим, насколько изменится игра москвичей и насколько клубу удастся компенсировать потерю ведущего исполнителя. Надо будет перестраивать схему.</p> <p><strong>- Кто в сегодняшнем «Динамо» сможет хотя бы частично заменить Матье?</strong></p> <p>- На данный момент тяжело сказать, кто бы мог этим игроком быть. Можно просто перестроить саму игру, стараясь компенсировать потерю лидера.</p> <p><strong>- Слухи об уходе других футболистов — Самба, Кокорина и Джуджака — имеют под собой почву?</strong></p> <p>- Я не готов обсуждать слухи, для этого есть руководство «Динамо», такие вопросы адресуйте им. У них есть четкий план, согласно которому они будут действовать. Если же вышеназванные игроки действительно уйдут, то явно не от хорошей жизни. При других обстоятельствах их бы вряд ли отпустили бы.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439631513_image.40872.611x360.jpg" style="height:382px; width:650px" /></p> <p><strong>- Будет ли теперь у клуба пересмотрена цель на текущий сезон?</strong></p> <p>- Задачи, как я понимаю, были объявлены заранее, и их озвучили уже исходя из того, что были возможны кадровые потери. Тут все будет зависеть от дальнейших результатов. Если «Динамо» дальше будет побеждать всех подряд, то почему бы и не задуматься о победе в чемпионате? Давайте посмотрим на то, какие результаты пойдут. Если же возникнут какие-то проблемы, то, вероятно, цели будут пересмотрены.</p> <p><strong>- Потеря Вальбуэна еще больше обнажит проблемы клуба в атаке, согласитесь?</strong></p> <p>- Сейчас этот вопрос обсуждают все, кто только можно. Плюс в клубе не раз акцентировали, что планируют усиление линии атаки, чтобы по ходу сезона не возникало проблем. Насколько удастся это все осуществить — зависит от многих факторов. Не стоит уповать на одного Кокорина, ведь чемпионат длинный, и все может случиться. Надо покупать, как минимум, еще одного форварда.</p> <p><strong>- Сейчас многие проводят аналогии ситуации в «Динамо» с тем, что творилось в махачкалинском «Анжи» не так давно. Каково ваше мнение?</strong></p> <p>- Визуально, возможно, ситуации кажутся похожими. Но причины этого совершенно разные — в «Динамо» проблемы появились после того, как клуб угодил под санкции за нарушение финансового fair-play. Руководство старается все оперативно разрешить, снижая зарплатную ведомость и совершая продажу ведущих футболистов. Отмечу, что в другой ситуации коллектив вряд ли отпустил бы своих лидеров.</p> <p><strong>- То есть не стоит ожидать того, что бело-голубые попрощаются с элитой российского футбола?</strong></p> <p>- Я этот вариант даже не рассматриваю. У «Динамо» есть все предпосылки к тому, чтобы без всяких проблем завершить чемпионат России.</p> <p><a href="https:///articles/?id=438841"><strong>Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 5-й тур РФПЛ</strong></a></p> <p><a href="https:///articles/?id=434599"><strong>Таблица летних трансферов РФПЛ</strong></a></p>

Россия. Премьер-лига Динамо Лион Зенит Точилин Александр Вальбуэна Матье Кокорин Александр Бюттнер Александр Кобелев Андрей
Комментарии (6)
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KWN37
1439662242
А что, сейчас Динамо побеждает всех подряд?Победа в чемпионате?Александр-окстись!К
ак бы тебе самому не пришлось на поле выходить, потому как очевидно, что дни этой команды в ее нынешнем виде сочтены...да и аналогии с анжи прямые, чего отрицать-то?
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12Toti90
1439709883
Мда сначала Анжи... Рубин... теперь Динамо, Терек сдулся... Если раньше в чемпионате были 8 команд которые бадались друг с другом, теперь их 5(
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green1999
1439713043
Лион покруче Динамо будет
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CSKA 4EVER
1439713357
Что с клубом творят....
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VIPded
1439732541
Заменит ДМ мясных в борьбе за 6-7 места, видать...
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Али Самаркандский
1439777921
Поьеря Вальбуэна для Динамо вчера была видна не вооруженным взглядом. Но Кобелев отличный кризисный тренер.Думаю найдет путь построить новую команду. Удачи Динамо.
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