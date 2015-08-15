«Спартак» - ЦСКА - 1:2. Фоторепортаж

<p><em>«Спартак» на своем поле уступил ЦСКА в матче пятого тура чемпионата России, <a href="https:///online/80949"><strong>позволив армейцам продлить свою победную серию</strong></a>. «Бомбардир» посетил «Открытие Арену», чтобы запечатлеть самые важные моменты одного из центральных матчей тура.</em></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439623141_AD7D8665 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>Перед дерби болельщики "Спартака" были уверены в положительном исходе встречи.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439623183_AD7D8714 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>Маскот красно-белые призывал болельщиков как можно сильнее поддержать свой любимый клуб.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439624163_IMG_8697 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439623228_AD7D0035 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439623255_AD7D8999 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>Борьба двух десятых номеров за три очка.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439623287_AD7D9102 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>Мовсисян без перерыва рвался к воротам ЦСКА</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439623355_AD7D9184 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439623374_AD7D9129 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>Ребров старался сделать все, чтобы сохранить свои ворота "сухими".</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439623410_AD7D9170 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439623428_AD7D9215 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>Армейцы рады забитому голу в ворота хозяев поля.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439623461_AD7D9299 copy.jpg" style="height:479px; width:720px" /></p> <p>"Спартак" сокращает отставание в счете.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439623497_AD7D9649 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439623518_AD7D9756 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>Фернандес был неутомим весь матч, терзая оборону «Спартака».</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439624243_AD7D9840 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439623573_AD7D9870 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>Тренерский штаб ЦСКА дал попробовать вернувшемуся Думбия вкус футбола.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439623677_AD7D9532 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439623697_AD7D0180 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>Игроки "Спартака" извиняются за поражение от ЦСКА</p> <p><a href="https:///articles/?id=439025"><strong>Ужасное «Открытие». Как ЦСКА добился победы в дерби</strong></a></p>