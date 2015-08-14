Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • «Спартак» - ЦСКА. Все, что нужно знать о главном дерби страны

«Спартак» - ЦСКА. Все, что нужно знать о главном дерби страны

<p><em>Хроника столичного дерби насчитывает без малого сотню лет.  Одряхление ему не грозит – кульбиты истории раз за разом обеспечивают новую молодость. Безвременье в ЦСКА девяностых сменилось разбродом в «Спартаке» нулевых. За эти годы на дерби случалось всякое – драки, судейские скандалы, массовые удаления, беспорядки на трибунах. «Бомбардир» рассказывает, чего ждать от очередной встречи заклятых друзей. Для Леонида Слуцкого она станет юбилейной, пятнадцатой. Для Дмитрия Аленичева – дебютной, первой.</em></p> <p><strong>Место проведения/стадион: </strong>Москва, «Открытие Арена»</p> <p><strong>Дата/время: </strong>14 августа 2015, 21:30 мск</p> <p><strong>Трансляция: </strong>Первый канал</p> <p><strong>История личных встреч: </strong>С 1992 года московское дерби проводилось 55 раз. 48 матчей в чемпионате страны, 4 — на Кубок и 3 — на Суперкубок. Перевес на стороне ЦСКА: 23 победы против 17 у «Спартака». Еще 15 матчей завершились вничью. Разница мячей 77 — 88.</p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>Сказ о том, как Аленичев и ЦСКА друг дружке помогали</strong></span></p> <p>В марте РФПЛ в виду неудовлетворительного качества газона запретила тульскому «Арсеналу» играть дома. Номинально домашний матч с ЦСКА было предписано провести на МСА «Локомотив» в Москве. В знак протеста Дмитрий Аленичев отправил в столицу дубль. «Арсенал» благополучно слил армейцам 1:4, а перепуганная РФПЛ разрешила тулякам играть у себя.</p> <p>Следующим в календаре был «Спартак», и Аленичев не мог рисковать бонусом своего поля. Возможно, именно ради этого матча он и ввязался в героическую эпопею с «Арсеналом». На последней минуте Дмитрий Смирнов забьет исторический гол, принеся тулякам победу над «Спартаком». А болельщики «красно-белых» начнут поговаривать о возвращении своего в доску Дмитрия Анатольевича домой.</p> <p>ЦСКА после разгрома тульских дублеров проиграет три матча кряду. Всерьез рискуя остаться без Лиги чемпионов, армейцы начнут выносить всех подряд. В середине мая ЦСКА деклассирует «Спартак» на «Открытие Арене», уже за первые полчаса отправив в ворота Реброва три безответных мяча. Итоговые 0:4 станут контрольным выстрелом в голову Мурата Якина. Три недели спустя Дмитрий Аленичев возглавит «Спартак». </p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>Накануне</strong></span></p> <p>Матч ЦСКА со «Спартаком» вызвал широкую общественную дискуссию, не успев начаться. Ради переноса дерби пришлось экстренно менять регламент турнира. Казалось бы, перенос матча – дело обычное. Проблема в том, что осуществляться он должен не менее чем за десять дней. Однако выход ЦСКА в следующий квалификационный раунд ЛЧ для составителей календаря стал сюрпризом. Эксперты сошлись во мнении: с точки зрения духа игры перенос – это правильно. Но не ценой попирания буквы закона. Впрочем, в условиях внезапного изменения формулы лимита на легионеров за пару недель до старта чемпионата или готовящегося проекта потолка зарплат неправомерный перенос одной встречи – детская шалость.</p> <p>Нестыковка матчей дублей не должна стать серьезной проблемой – город один. Другое дело – болельщики, многие из которых подобные мероприятия планируют заранее. А вечер пятницы и вечер субботы – не одно и то же. ЦСКА уже пообещал возместить убытки «красно-белых» в связи с форс-мажорной ситуацией. Опасения на счет пустых кресел вряд ли подтвердятся – в прежние годы главное дерби страны собирало раза в полтора больше зрителей, чем вмещает «Открытие Арена». В ситуации, когда спрос превышает предложение, билеты наверняка удастся перепродать.</p> <p><a href="https:///articles/?id=438837" target="_blank">Пять вещей, которые обязательно случатся в матче "Спартак" - ЦСКА</a></p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>Четыре вопроса о матче</strong></span></p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1439546776__I3V4782.JPG" style="height:480px; width:720px" /></strong></p> <p><strong>Станет ли Думбия джокером?</strong></p> <p>Конечно, ивуарийца вернули не ради дерби, а под Лигу чемпионов. Он полгода провел в Риме, и отлаженные взаимосвязи с партнерами успели поизноситься. В каком состоянии сейчас Сейду – тоже непонятно. Держит ли игровой тонус, набрал ли необходимые физические кондиции. Скорее всего, Слуцкий не станет рисковать и выпустит привычное сочетание с Мусой на острие. А Думбия будет тем самым джокером, способным в одиночку решить исход встречи. Если матч будет складываться неудачно, Леонид Викторович наверняка вытащит его из рукава.</p> <p><strong>Как будет играть Аленичев?</strong></p> <p>Если расстановку ЦСКА можно предсказать с закрытыми глазами, с «красно-белыми» сложнее. Аленичев пока ищет оптимальное сочетание и не стесняется играть от соперника. Например, выпустить Граната третьим центральным защитником под выход Портнягина. Ключевой вопрос – именно выбор между двумя схемами игры. «Спартак» начинал с 4-5-1, но последние две встречи провел уже в три защитника. Целесообразно ли выпускать их под быстроногого Мусу, жертвуя плотностью в средней линии? Ведь именно в центре поля, скорее всего, будет решаться исход этой игры. И пойдет ли Аленичев на закрытый футбол? То, что с пониманием воспринималось в гостях у «Краснодара», вряд ли найдет отклик в домашней битве с кровным врагом.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439546849_Безымянныйб.png" style="height:419px; width:350px" />   <img alt="" src="/images/upload/1439546872_Безымянныйю.png" style="height:419px; width:350px" /></p> <p><strong>Чья сухая серия оборвется раньше?</strong></p> <p>Акинфеев в новом сезоне вообще пока не доставал мяч из сетки. У Игоря все размеренно – два сэйва в среднем за игру, которые поровну распределились между ударами из штрафной и ударами из-за ее пределов. Голкиперу ЦСКА осталось провести всего шесть сухих матчей до рекорда Рината Дасаева. Святой долг спартаковцев – оборонять достижение своего легендарного вратаря. Матчи против созвучной «Спарты» доказали:  с обороной армейцев не все ладно. Лига чемпионов, впрочем, – особый турнир для Акинфеева. Игорь уже 9 лет пропускает там в каждом матче, постоянно улучшая собственный рекорд. Так что обольщаться форвардам «Спартака» не стоит.</p> <p>Сами «красно-белые» не пропускают уже три тура кряду. Такого со «Спартаком» не случалось с октября-2013. Во многом это заслуга уверенно действующего на последнем рубеже Артема Реброва. Среднее число сэйвов за матч у голкипера «Спартака» почти вдвое больше, чем у Акинфеева. Сырая пока еще оборона москвичей позволяет соперникам довольно много вольности у своих ворот. После не самой удачной игры с «Уфой», где Ребров допустил ошибку, вратарь собрался. С «Краснодаром» и «Рубином» он стал одним из старших козырей в колоде Аленичева.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439546976_6_25.JPG" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><strong>Кто выйдет в центре обороны ЦСКА?</strong></p> <p>Пара Игнашевич – Василий Березуцкий в составе ЦСКА и сборной стала настолько привычной, что некоторые начали забывать о существовании брата Алексея. Капелло вот точно забыл, заметив в ЦСКА Чернова, и не углядев второго Березуцкого. Алексей смиренно ждал своего шанса и дождался. Игнашевич подхватил длительную хворь, а брат повредил спину в игре с Австрией. В возможность вернуться в большой футбол Алексей вцепился зубами. За межсезонье он убедил Слуцкого, что достоин места в основе. В результате в шести официальных матчах (четыре в чемпионате и два в квалификации ЛЧ) тренер использовал каждый из трех возможных дуэтов по два раза. С учетом плотного графика и солидного возраста не приходится сомневаться: ротация будет вестись и дальше.</p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>Прогноз</strong></span></p> <p>Можно сколько угодно говорить о важности дерби самого по себе, вне зависимости от контекста турнирной таблицы. Но за победу в любом матче дают три очка. И тот, кто в пятницу вечером их возьмет, автоматически станет главным преследователем «Зенита». В теории команды выглядят примерно равными по силам. За ЦСКА сыгранность и слаженность действий, за «Спартак» - вариативность и фактор своего поля. Плюс желание отыграться за весеннее унижение. Ничья не устроит никого, и именно она выглядит наиболее логичным итогом. Уж больно высоки ставки. Хотя случится, скорее всего, победа одной из команд с минимальным перевесом.</p> <p><a href="https:///articles/?id=438841" target="_blank">Алексей Сафонов против "Бомбардира". Прогноз на 5-й тур РФПЛ</a></p> <p><strong>А кто победит, на ваш взгляд?</strong></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439547560_QwOUKVbwJFk.jpg" style="height:461px; width:350px" />   <img alt="" src="/images/upload/1439547504_XTOAdttTiYI.jpg" style="height:461px; width:350px" /></p>

Россия. Премьер-лига Россия Спартак ЦСКА Акинфеев Игорь Ребров Артем Думбия Сейду Аленичев Дмитрий
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Andrew.new
1439548717
ЦСКА
Ответить
Busta Rhumes
1439550568
ничья
Ответить
бомбардирушка
1439552171
ПОБЕДИТ СИЛЬНЕЙШИЙ!!! А СИЛЬНЕЙШИЙ ЭТО КОНЕЧНО ЖЕ ЦСКА !!!!!!!!!!!! =))))
Ответить
isamsn
1439552261
Что за нагнетание ситуации перед матчем . Очередная плановая игра одного из лидеров страны с средняковой командой у которой пока абсолютно беспочвенно завышена самооценка....
Ответить
vladik12
1439555845
А насколько реально и есть ли в этом смысл одновременно увидеть на поле Зе, Промеса и Мовса?
Ответить
РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК
1439558167
первые высказывания и дальше даже читать не хочется.ПОЧЕМУ СТАТИСТИКА С 1992 года??? ТОГДА УЖ МОЖЕТ С 2000 начали бы?типо с 21 века? или может вообще с 2008 года?Когда ГИНЕР начал влиять на все в росс.футболе??? НУ ЕСТЬ ЖЕ ПОЛНАЯ СТАТИСТИКА.СПАРТАК-ЦСКА играют явно не с 1992 года.Все остальное притянуто также за уши НО НЕ ОБ ЭТОМ- прост ожурналисты- вы и есть ПЯТАЯ КОЛОННА. СТРАНА ИМЕЕТ ИСТОРИЮ,ЗАЧЕМ ЕЕ ЛОМАТЬ??????? МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ ПАРУ ЛЕТ ОТКАЖЕТСЯ ИЗ-за вас тоже от нашей истории.БУДЬТЕ ПРАВДИВЫ!!! ВПЕРЕД,СПАРТАК МОСКВА!
Ответить
Spark333
1439559991
Красно-синий самый сильный!!!
Ответить
Тот еще Бобер
1439568976
если регламент можно изменить экстренно, то нафига такой регламент
Ответить
etherington
1439569794
Если судить по девушкам в конце статьи - то Спартак)
Ответить
Атос
1439584978
Интересно, кто это окрестил так - главное дерби страны? С чего это вдруг? Всегда главное дерби было Зенит и Спартак, противостояние двух столиц, а не междусобойчик москвичей между собой
Ответить
Главные новости
Результативная передача Батракова принесла «Галатасараю» победу над «Коджаэлиспором»
21:58
1
ВидеоКордоба картинно упал в матче с «Акроном»
21:41
4
РПЛ. «Краснодар» спас очко в домашнем матче с «Акроном» (1:1)
21:33
45
Максименко поговоркой отреагировал на оскорбительные кричалки Лещука и Лунева про «Спартак»
21:23
2
Директор «Спартака» дал информацию о новом контракте Барко
20:57
1
АПЛ. «Манчестер Сити» в меньшинстве победил «МЮ» (1:0) благодаря Холанду
20:26
Реакция Карпина на включение Сафонова в топ-10 вратарей мира
20:13
1
Федотов разобрал пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Ростовом»
19:49
12
Карседо прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
19:41
Примера. «Барселона» с нервами обыграла «Леванте» (4:2) и укрепилась в лидерах, у Ямаля дубль
19:20
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+