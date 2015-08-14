«Спартак» - ЦСКА. Все, что нужно знать о главном дерби страны

<p><em>Хроника столичного дерби насчитывает без малого сотню лет. Одряхление ему не грозит – кульбиты истории раз за разом обеспечивают новую молодость. Безвременье в ЦСКА девяностых сменилось разбродом в «Спартаке» нулевых. За эти годы на дерби случалось всякое – драки, судейские скандалы, массовые удаления, беспорядки на трибунах. «Бомбардир» рассказывает, чего ждать от очередной встречи заклятых друзей. Для Леонида Слуцкого она станет юбилейной, пятнадцатой. Для Дмитрия Аленичева – дебютной, первой.</em></p> <p><strong>Место проведения/стадион: </strong>Москва, «Открытие Арена»</p> <p><strong>Дата/время: </strong>14 августа 2015, 21:30 мск</p> <p><strong>Трансляция: </strong>Первый канал</p> <p><strong>История личных встреч: </strong>С 1992 года московское дерби проводилось 55 раз. 48 матчей в чемпионате страны, 4 — на Кубок и 3 — на Суперкубок. Перевес на стороне ЦСКА: 23 победы против 17 у «Спартака». Еще 15 матчей завершились вничью. Разница мячей 77 — 88.</p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>Сказ о том, как Аленичев и ЦСКА друг дружке помогали</strong></span></p> <p>В марте РФПЛ в виду неудовлетворительного качества газона запретила тульскому «Арсеналу» играть дома. Номинально домашний матч с ЦСКА было предписано провести на МСА «Локомотив» в Москве. В знак протеста Дмитрий Аленичев отправил в столицу дубль. «Арсенал» благополучно слил армейцам 1:4, а перепуганная РФПЛ разрешила тулякам играть у себя.</p> <p>Следующим в календаре был «Спартак», и Аленичев не мог рисковать бонусом своего поля. Возможно, именно ради этого матча он и ввязался в героическую эпопею с «Арсеналом». На последней минуте Дмитрий Смирнов забьет исторический гол, принеся тулякам победу над «Спартаком». А болельщики «красно-белых» начнут поговаривать о возвращении своего в доску Дмитрия Анатольевича домой.</p> <p>ЦСКА после разгрома тульских дублеров проиграет три матча кряду. Всерьез рискуя остаться без Лиги чемпионов, армейцы начнут выносить всех подряд. В середине мая ЦСКА деклассирует «Спартак» на «Открытие Арене», уже за первые полчаса отправив в ворота Реброва три безответных мяча. Итоговые 0:4 станут контрольным выстрелом в голову Мурата Якина. Три недели спустя Дмитрий Аленичев возглавит «Спартак». </p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>Накануне</strong></span></p> <p>Матч ЦСКА со «Спартаком» вызвал широкую общественную дискуссию, не успев начаться. Ради переноса дерби пришлось экстренно менять регламент турнира. Казалось бы, перенос матча – дело обычное. Проблема в том, что осуществляться он должен не менее чем за десять дней. Однако выход ЦСКА в следующий квалификационный раунд ЛЧ для составителей календаря стал сюрпризом. Эксперты сошлись во мнении: с точки зрения духа игры перенос – это правильно. Но не ценой попирания буквы закона. Впрочем, в условиях внезапного изменения формулы лимита на легионеров за пару недель до старта чемпионата или готовящегося проекта потолка зарплат неправомерный перенос одной встречи – детская шалость.</p> <p>Нестыковка матчей дублей не должна стать серьезной проблемой – город один. Другое дело – болельщики, многие из которых подобные мероприятия планируют заранее. А вечер пятницы и вечер субботы – не одно и то же. ЦСКА уже пообещал возместить убытки «красно-белых» в связи с форс-мажорной ситуацией. Опасения на счет пустых кресел вряд ли подтвердятся – в прежние годы главное дерби страны собирало раза в полтора больше зрителей, чем вмещает «Открытие Арена». В ситуации, когда спрос превышает предложение, билеты наверняка удастся перепродать.</p> <p><a href="https:///articles/?id=438837" target="_blank">Пять вещей, которые обязательно случатся в матче "Спартак" - ЦСКА</a></p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>Четыре вопроса о матче</strong></span></p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1439546776__I3V4782.JPG" style="height:480px; width:720px" /></strong></p> <p><strong>Станет ли Думбия джокером?</strong></p> <p>Конечно, ивуарийца вернули не ради дерби, а под Лигу чемпионов. Он полгода провел в Риме, и отлаженные взаимосвязи с партнерами успели поизноситься. В каком состоянии сейчас Сейду – тоже непонятно. Держит ли игровой тонус, набрал ли необходимые физические кондиции. Скорее всего, Слуцкий не станет рисковать и выпустит привычное сочетание с Мусой на острие. А Думбия будет тем самым джокером, способным в одиночку решить исход встречи. Если матч будет складываться неудачно, Леонид Викторович наверняка вытащит его из рукава.</p> <p><strong>Как будет играть Аленичев?</strong></p> <p>Если расстановку ЦСКА можно предсказать с закрытыми глазами, с «красно-белыми» сложнее. Аленичев пока ищет оптимальное сочетание и не стесняется играть от соперника. Например, выпустить Граната третьим центральным защитником под выход Портнягина. Ключевой вопрос – именно выбор между двумя схемами игры. «Спартак» начинал с 4-5-1, но последние две встречи провел уже в три защитника. Целесообразно ли выпускать их под быстроногого Мусу, жертвуя плотностью в средней линии? Ведь именно в центре поля, скорее всего, будет решаться исход этой игры. И пойдет ли Аленичев на закрытый футбол? То, что с пониманием воспринималось в гостях у «Краснодара», вряд ли найдет отклик в домашней битве с кровным врагом.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439546849_Безымянныйб.png" style="height:419px; width:350px" /> <img alt="" src="/images/upload/1439546872_Безымянныйю.png" style="height:419px; width:350px" /></p> <p><strong>Чья сухая серия оборвется раньше?</strong></p> <p>Акинфеев в новом сезоне вообще пока не доставал мяч из сетки. У Игоря все размеренно – два сэйва в среднем за игру, которые поровну распределились между ударами из штрафной и ударами из-за ее пределов. Голкиперу ЦСКА осталось провести всего шесть сухих матчей до рекорда Рината Дасаева. Святой долг спартаковцев – оборонять достижение своего легендарного вратаря. Матчи против созвучной «Спарты» доказали: с обороной армейцев не все ладно. Лига чемпионов, впрочем, – особый турнир для Акинфеева. Игорь уже 9 лет пропускает там в каждом матче, постоянно улучшая собственный рекорд. Так что обольщаться форвардам «Спартака» не стоит.</p> <p>Сами «красно-белые» не пропускают уже три тура кряду. Такого со «Спартаком» не случалось с октября-2013. Во многом это заслуга уверенно действующего на последнем рубеже Артема Реброва. Среднее число сэйвов за матч у голкипера «Спартака» почти вдвое больше, чем у Акинфеева. Сырая пока еще оборона москвичей позволяет соперникам довольно много вольности у своих ворот. После не самой удачной игры с «Уфой», где Ребров допустил ошибку, вратарь собрался. С «Краснодаром» и «Рубином» он стал одним из старших козырей в колоде Аленичева.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439546976_6_25.JPG" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><strong>Кто выйдет в центре обороны ЦСКА?</strong></p> <p>Пара Игнашевич – Василий Березуцкий в составе ЦСКА и сборной стала настолько привычной, что некоторые начали забывать о существовании брата Алексея. Капелло вот точно забыл, заметив в ЦСКА Чернова, и не углядев второго Березуцкого. Алексей смиренно ждал своего шанса и дождался. Игнашевич подхватил длительную хворь, а брат повредил спину в игре с Австрией. В возможность вернуться в большой футбол Алексей вцепился зубами. За межсезонье он убедил Слуцкого, что достоин места в основе. В результате в шести официальных матчах (четыре в чемпионате и два в квалификации ЛЧ) тренер использовал каждый из трех возможных дуэтов по два раза. С учетом плотного графика и солидного возраста не приходится сомневаться: ротация будет вестись и дальше.</p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>Прогноз</strong></span></p> <p>Можно сколько угодно говорить о важности дерби самого по себе, вне зависимости от контекста турнирной таблицы. Но за победу в любом матче дают три очка. И тот, кто в пятницу вечером их возьмет, автоматически станет главным преследователем «Зенита». В теории команды выглядят примерно равными по силам. За ЦСКА сыгранность и слаженность действий, за «Спартак» - вариативность и фактор своего поля. Плюс желание отыграться за весеннее унижение. Ничья не устроит никого, и именно она выглядит наиболее логичным итогом. Уж больно высоки ставки. Хотя случится, скорее всего, победа одной из команд с минимальным перевесом.</p> <p><a href="https:///articles/?id=438841" target="_blank">Алексей Сафонов против "Бомбардира". Прогноз на 5-й тур РФПЛ</a></p> <p><strong>А кто победит, на ваш взгляд?</strong></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439547560_QwOUKVbwJFk.jpg" style="height:461px; width:350px" /> <img alt="" src="/images/upload/1439547504_XTOAdttTiYI.jpg" style="height:461px; width:350px" /></p>