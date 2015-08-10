Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Владимир Дядюн и еще четыре скандальные истории о деньгах в российском футболе

Владимир Дядюн и еще четыре скандальные истории о деньгах в российском футболе

<em>Форвард Владимир Дядюн получил в «Динамо» 140 миллионов рублей и не забил ни одного гола. Почти половину этой суммы сумел заработать и его агент, пристроивший футболиста на скамейку запасных. «Бомбардир» рассказывает, какие еще случаи необдуманного использования денег можно встретить в российском футболе.</em><br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Контракт Владимира Дядюна</strong></span><br /> <br /> Форвард Владимир Дядюн приходил в «Динамо» с целью заменить ушедшего в «Анжи» Александра Кокорина. Поначалу он даже пользовался доверием тренера и имел место в основном составе, когда ситуация неожиданно поменялась. Кокорин в клуб вернулся, а Дядюн, имевший еще и «неплохую» зарплату, прочно осел на скамейке запасных. За проведенный в «Динамо» год российский форвард получил 140 миллионов рублей! При этом он принял участие в 20-ти матчах, где не забил ни одного гола!<br /> <br /> Уже сейчас мы говорим о нашумевшей истории с его контрактом еще и при участии тогдашнего агента футболиста Владимира Дейнеки. Дейнека, по обнародованным данным, стал обладателем  54 миллионов рублей, что составило 40% от зарплаты форварда в «Динамо»! Что интересно, факт получения таких денег агент опроверг, а потом еще и выиграл дело в палате по разрешению споров РФС. Дядюн писал письмо на имя Николая Толстых, пытался перевести ситуацию в свою пользу, но все равно пошел на мировую. Ему пришлось выплатить Дейнеке еще 13,5 миллионов рублей. <br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong><img width="720" height="405" alt="" src="https:///images/upload/Зенит-арена.jpg" /><br /> <br /> «Зенит-Арена»</strong></span> <br /> <br /> Строящийся стадион «Зенит-Арена», на котором будут проводиться матчи чемпионата мира в России, планируют сдать в эксплуатацию в 2016-м году. Но чем быстрее это сделают, тем меньше денег придется отдать. Ведь стоимость новой арены в Санкт-Петербурге продолжает расти и сейчас. В 2007-м году на ее строительство планировалось потратить всего 6,7 миллиардов рублей. Сейчас эта сумма уже равна 35-ти миллиардам.  А к чемпионату мира рядом с ареной планируется еще и постройка станции метро «Новокрестовская».  <br /> <br /> На самом стадионе уже произвели установку 8,5 тысяч антивандальных кресел, что стоило 287 миллионов рублей, взятых из бюджета города. При этом «Зенит-Арена» будет обеспечена резервной системой электроснабжения, способной еще три часа после отключения света поддерживать стадион в рабочем состоянии. На это будет потрачено еще 902 миллиона рублей.  <br /> Строительство стадиона уже успело обрасти несколькими скандальными событиями. Работавшая на арене бригада сообщила о задолженности по зарплате в 14 миллионов рублей. А недавно истекли сроки давности по делу о хищении еще в 146 миллионов. <br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong><img width="720" height="432" alt="" src="https:///images/upload/Кадыров.jpg" /><br /> <br /> Щедрый Рамзан Кадыров</strong></span><br /> <br /> Почетный президент «Терека» Рамзан Кадыров очень любит свою команду. После победы над «Спартаком» со счетом 4:2 он не постеснялся серьезно вознаградить своих любимцев. Все футболисты грозненского клуба получили двойные премиальные, а автор дубля в ворота Артема Реброва форвард Аблай Мбенг удостоился отдельных почестей. Ему Кадыров подарил новенькую «Тойоту Камри». Правда, позже появилось уточнение, что столь хороший подарок форвард заслужил еще и победным голом в ворота «Ростова». <br /> <br /> Это не первый случай, когда футболисты «Терека» удостаивались от Кадырова крутых призов за свои достижения на поле.  Ризван Уциев получал от президента «золотые бутсы», Андрей Федьков – «Тойоту лэнд крузер». Защитник Клебер Да Силва от подарка в виде автомобиля и вовсе отказался, попросив у Кадырова вознаградить его деньгами. Рамзана это совсем не смутило, а Клебер получил на руки две толстых пачки денег – 60 тысяч долларов и 60 тысяч евро. <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong><br /> <img width="720" height="480" alt="" src="https:///images/upload/Фабио Капелло.jpg" /><br /> <br /> Контракт Фабио Капелло </strong></span><br /> <br /> Бывший тренер сборной России запомнится в головах российских болельщиков небывало высокой зарплатой.  Появилась она из-за того, что с итальянским специалистом довольно неожиданно в июле 2014-го года подписали новый контракт. По этому соглашению зарплата Капелло составляла семь миллионов евро в год. <br /> <br /> При этом предусматривались различные бонусы и обязательные доплаты. Например, за проживание в Москве тренер ежемесячно получал от РФС около 15-ти тысяч евро. Оплачивал российский футбольный союз и различные потребности Капелло, вплоть до пользования итальянца мобильным телефоном. <br /> <br /> Немало денег пришлось потратить и на расторжение контракта с Капелло. РФС договорился с тренером о том, что частями выплатит ему 20 миллионов евро. Так как у российского футбольного союза таких денег нет, свою помощь оказал бизнесмен Алишер Усманов. Именно он выделил на нужды РФС 400 миллионов рублей, пошедших на погашение долга и первый транш по выплате Дону Фабио. <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong><br /> <img width="720" height="481" alt="" src="https:///images/upload/Халк(2).jpg" /><br /> <br /> Дорогие приобретения Халка и Витселя</strong></span><br /> <br /> За переход Халка и Витселя «Зенит» отдал в общей сложности 100 миллионов евро. Даже известный болельщик питерского клуба Михаил Боярский был взбудоражен такими дорогими покупками. Так нужны ли были они «Зениту»? Вряд ли. Еще и российские лидеры питерского клуба оказались совсем не в восторге от подписания контракта с такими звездными новичками. Особенно серьезно взбесился Игорь Денисов, якобы потерявший мотивацию и потребовавший от клуба серьезного повышения зарплаты. <br /> <br /> «Зенит» на уловки полузащитника не повелся и сослал его в молодежную команду. Вслед за Денисовым отправился и форвард Александр Кержаков. Потраченные 100 миллионов себя не особенно оправдали. «Зенит» остался одним из лидеров на российских полях, но в Европе по-прежнему не может добиться высоких результатов. А тем временем тренер питерского клуба Андре Виллаш-Боаш явно не в восторге от ужесточения лимита. Ему бы и сейчас хотелось потратить столько же денег, чтобы усилить состав игроками серьезного европейского уровня. Но сделать этого он больше не может. К счастью, наверное. <br />  <br />

Россия. Премьер-лига Россия Динамо Зенит Россия Ахмат Халк Дядюн Владимир Витсель Аксель Капелло Фабио
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
zico2205
1439232638
Вообще то только в ЦСКА умеют считать деньги...Клуб реально заработал хорошие деньги на перепродаже ироков...Красич,Ярошик,Хонда,Думбия,Олич,Жо,и т.д....Куплены за недорого,а проданы в несколько раз дороже...Умеет считать деньги Гинер...По сравнению с Зенитом,Динамо и Спартаком, ну и конечно с РФС...
Ответить
Главные новости
Результативная передача Батракова принесла Галатасараю победу над «Коджаэлиспором»
21:58
ВидеоКордоба картинно упал в матче с «Акроном»
21:41
4
РПЛ. «Краснодар» спас очко в домашнем матче с «Акроном» (1:1)
21:33
44
Максименко поговоркой отреагировал на оскорбительные кричалки Лещука и Лунева про «Спартак»
21:23
2
Директор «Спартака» дал информацию о новом контракте Барко
20:57
1
АПЛ. «Манчестер Сити» в меньшинстве победил «МЮ» (1:0) благодаря Холанду
20:26
Реакция Карпина на включение Сафонова в топ-10 вратарей мира
20:13
1
Федотов разобрал пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Ростовом»
19:49
10
Карседо прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
19:41
Примера. «Барселона» с нервами обыграла «Леванте» (4:2) и укрепилась в лидерах, у Ямаля дубль
19:20
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+