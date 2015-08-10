Владимир Дядюн и еще четыре скандальные истории о деньгах в российском футболе

<em>Форвард Владимир Дядюн получил в «Динамо» 140 миллионов рублей и не забил ни одного гола. Почти половину этой суммы сумел заработать и его агент, пристроивший футболиста на скамейку запасных. «Бомбардир» рассказывает, какие еще случаи необдуманного использования денег можно встретить в российском футболе.</em><br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Контракт Владимира Дядюна</strong></span><br /> <br /> Форвард Владимир Дядюн приходил в «Динамо» с целью заменить ушедшего в «Анжи» Александра Кокорина. Поначалу он даже пользовался доверием тренера и имел место в основном составе, когда ситуация неожиданно поменялась. Кокорин в клуб вернулся, а Дядюн, имевший еще и «неплохую» зарплату, прочно осел на скамейке запасных. За проведенный в «Динамо» год российский форвард получил 140 миллионов рублей! При этом он принял участие в 20-ти матчах, где не забил ни одного гола!<br /> <br /> Уже сейчас мы говорим о нашумевшей истории с его контрактом еще и при участии тогдашнего агента футболиста Владимира Дейнеки. Дейнека, по обнародованным данным, стал обладателем 54 миллионов рублей, что составило 40% от зарплаты форварда в «Динамо»! Что интересно, факт получения таких денег агент опроверг, а потом еще и выиграл дело в палате по разрешению споров РФС. Дядюн писал письмо на имя Николая Толстых, пытался перевести ситуацию в свою пользу, но все равно пошел на мировую. Ему пришлось выплатить Дейнеке еще 13,5 миллионов рублей. <br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong><img width="720" height="405" alt="" src="https:///images/upload/Зенит-арена.jpg" /><br /> <br /> «Зенит-Арена»</strong></span> <br /> <br /> Строящийся стадион «Зенит-Арена», на котором будут проводиться матчи чемпионата мира в России, планируют сдать в эксплуатацию в 2016-м году. Но чем быстрее это сделают, тем меньше денег придется отдать. Ведь стоимость новой арены в Санкт-Петербурге продолжает расти и сейчас. В 2007-м году на ее строительство планировалось потратить всего 6,7 миллиардов рублей. Сейчас эта сумма уже равна 35-ти миллиардам. А к чемпионату мира рядом с ареной планируется еще и постройка станции метро «Новокрестовская». <br /> <br /> На самом стадионе уже произвели установку 8,5 тысяч антивандальных кресел, что стоило 287 миллионов рублей, взятых из бюджета города. При этом «Зенит-Арена» будет обеспечена резервной системой электроснабжения, способной еще три часа после отключения света поддерживать стадион в рабочем состоянии. На это будет потрачено еще 902 миллиона рублей. <br /> Строительство стадиона уже успело обрасти несколькими скандальными событиями. Работавшая на арене бригада сообщила о задолженности по зарплате в 14 миллионов рублей. А недавно истекли сроки давности по делу о хищении еще в 146 миллионов. <br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong><img width="720" height="432" alt="" src="https:///images/upload/Кадыров.jpg" /><br /> <br /> Щедрый Рамзан Кадыров</strong></span><br /> <br /> Почетный президент «Терека» Рамзан Кадыров очень любит свою команду. После победы над «Спартаком» со счетом 4:2 он не постеснялся серьезно вознаградить своих любимцев. Все футболисты грозненского клуба получили двойные премиальные, а автор дубля в ворота Артема Реброва форвард Аблай Мбенг удостоился отдельных почестей. Ему Кадыров подарил новенькую «Тойоту Камри». Правда, позже появилось уточнение, что столь хороший подарок форвард заслужил еще и победным голом в ворота «Ростова». <br /> <br /> Это не первый случай, когда футболисты «Терека» удостаивались от Кадырова крутых призов за свои достижения на поле. Ризван Уциев получал от президента «золотые бутсы», Андрей Федьков – «Тойоту лэнд крузер». Защитник Клебер Да Силва от подарка в виде автомобиля и вовсе отказался, попросив у Кадырова вознаградить его деньгами. Рамзана это совсем не смутило, а Клебер получил на руки две толстых пачки денег – 60 тысяч долларов и 60 тысяч евро. <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong><br /> <img width="720" height="480" alt="" src="https:///images/upload/Фабио Капелло.jpg" /><br /> <br /> Контракт Фабио Капелло </strong></span><br /> <br /> Бывший тренер сборной России запомнится в головах российских болельщиков небывало высокой зарплатой. Появилась она из-за того, что с итальянским специалистом довольно неожиданно в июле 2014-го года подписали новый контракт. По этому соглашению зарплата Капелло составляла семь миллионов евро в год. <br /> <br /> При этом предусматривались различные бонусы и обязательные доплаты. Например, за проживание в Москве тренер ежемесячно получал от РФС около 15-ти тысяч евро. Оплачивал российский футбольный союз и различные потребности Капелло, вплоть до пользования итальянца мобильным телефоном. <br /> <br /> Немало денег пришлось потратить и на расторжение контракта с Капелло. РФС договорился с тренером о том, что частями выплатит ему 20 миллионов евро. Так как у российского футбольного союза таких денег нет, свою помощь оказал бизнесмен Алишер Усманов. Именно он выделил на нужды РФС 400 миллионов рублей, пошедших на погашение долга и первый транш по выплате Дону Фабио. <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong><br /> <img width="720" height="481" alt="" src="https:///images/upload/Халк(2).jpg" /><br /> <br /> Дорогие приобретения Халка и Витселя</strong></span><br /> <br /> За переход Халка и Витселя «Зенит» отдал в общей сложности 100 миллионов евро. Даже известный болельщик питерского клуба Михаил Боярский был взбудоражен такими дорогими покупками. Так нужны ли были они «Зениту»? Вряд ли. Еще и российские лидеры питерского клуба оказались совсем не в восторге от подписания контракта с такими звездными новичками. Особенно серьезно взбесился Игорь Денисов, якобы потерявший мотивацию и потребовавший от клуба серьезного повышения зарплаты. <br /> <br /> «Зенит» на уловки полузащитника не повелся и сослал его в молодежную команду. Вслед за Денисовым отправился и форвард Александр Кержаков. Потраченные 100 миллионов себя не особенно оправдали. «Зенит» остался одним из лидеров на российских полях, но в Европе по-прежнему не может добиться высоких результатов. А тем временем тренер питерского клуба Андре Виллаш-Боаш явно не в восторге от ужесточения лимита. Ему бы и сейчас хотелось потратить столько же денег, чтобы усилить состав игроками серьезного европейского уровня. Но сделать этого он больше не может. К счастью, наверное. <br /> <br />