Трансферные слухи. Балотелли продолжит карьеру в «Лацио», Маскерано не отпустили в «Ювентус» партнеры

<em>О новом защитнике для «Динамо», снижении цены на Витселя, попытке китайцев сделать из «Ливорно» топ-клуб и новом клубе Балотелли – в новом обзоре трансферных слухов от «Бомбардира».</em><br /> <br /> <strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);">Россия</span></strong><br /> <br /> Экс-защитник «Пармы», а ныне свободный агент Фабиано Сантакроче может переехать в Россию. В его услугах заинтересовано московское «Динамо», испытывающее колоссальные проблемы в центре обороны. На Сантакроче также претендует «Малага».<br /> <br /> «Зенит» продолжает опускать цену на своего хавбека Акселя Витселя. Теперь, чтобы заполучить бельгийца, покупателю необходимо выложить 25 млн евро. Сейчас за Витселя идет борьба между «Миланом» и «Ювентусом».<br /> <br /> Миланский «Интер» поборется с «Гертой» и ПАОК за Балаша Джуджака. Венгерский полузащитник, по слухам, изъявил желание покинуть «Динамо» и сейчас рассматривает предложения иностранных клубов.<br /> <br /> Сегодня «Дженоа» предпринял вторую попытку вернуть защитника «Зенита» Доменико Кришито. Итальянские журналисты считают, что она снова получилась неудачной: генуэзцев отпугивает необходимость заплатить за Кришито 15 млн евро. На Доменико также продолжает претендовать «Интер».<br /> <br /> Полузащитник Марат Измайлов может «временно» завершить карьеру. Игрок склоняется к тому, чтобы сделать в карьере полугодовой перерыв. Свое возвращение в большой футбол Измайлов планирует весной 2016-го.<br /> <br /> <a href="https:///articles/?id=434599" target="_blank">Таблица летних трансферов РФПЛ</a><br /> <br /> <strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);">Италия<br /> </span></strong><br /> Неизвестные китайские бизнесмены планируют построить в Серии А еще один суперклуб. Их выбор пал на «Ливорно». Китайцы хотят инвестировать в покупку клуба 250 млн евро и примерно столько же – в саму команду. Однако нынешний президент «Ливорно» Альдо Спинелли не горит желанием расставаться со своим детищем.<br /> <br /> Нападающий «Ливерпуля» Марио Балотелли, скорее всего, продолжит карьеру в «Лацио». Римляне согласились на условия, предложенные агентом игрока Мино Райолой. В борьбе за Балотелли «Лацио» опередило «Фиорентину» и «Сампдорию».<br /> <br /> Туринский «Ювентус» сделал официальное предложение «Барселоне» о трансфере Хавьера Маскерано. На запрос туринцев ответила раздевалка «блауграны»: по ее решению, Маскерано станет четвертым капитаном «Барсы» в этом сезоне. Маскерано уже заявил, что очень гордится таким назначением.<br /> <a href="https:///articles/?id=434860" target="_blank"><br /> Таблица летних трансферов Серии А</a><br /> <br /> <strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><img width="720" height="456" src="https:///images/upload/Сохраненное изображение 2015-8-4_21-15-5_842(1).jpg" alt="" /><br /> <br /> Испания</span></strong><br /> <br /> Голкипер «МЮ» Давид Де Хеа в следующие несколько дней перейдет в «Реал». В связи с этим костариканский вратарь мадридцев Кейлор Навас уже попросил руководство выставить его на трансфер. Покинуть «Реал» может и хавбек Иско: серьезное предложение по нему готовит «Манчестер Сити».<br /> <br /> <a href="https:///articles/?id=434787" target="_blank">Таблица летних трансферов Примеры</a><br /> <br /> <strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);">Англия</span></strong><br /> <br /> Ударный форвард киевского «Динамо» Дьемерси Мбокани покидает клуб. Главным претендентом на него считается «Норвич», готовый заплатить за конголезца ни много, ни мало 8 млн евро.<br /> <br /> Полузащитник «Интера» Матео Ковачич больше не входит в планы Роберто Манчини. Наставник «нерадзурри» остался не слишком доволен игрой сербского центрхава. По слухам, информацию о Ковачиче уже запросил лондонский «Арсенал».<br /> <br /> <a href="https:///articles/?id=434939" target="_blank">Таблица летних трансферов АПЛ</a><br /> <br /> <strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><em>"Бомбардир" дарит подарки! </em></span></strong><a href="https:///news/?id=437116" target="_blank"><em>Подробнее</em></a><br />