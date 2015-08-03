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    Люди иск. Почему история с фанатами на игре ЦСКА - «Анжи» позорит российский футбол


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    Голосов: 0
    03.08.2015 19:14
    Болельщики ЦСКА были уличены в использовании ксенофобных кричалок и баннеров в адрес соперников из Дагестана. Теперь делом будет заниматься КДК, а клубу грозит матч без зрителей. «Бомбардир» − о том, почему такие случаи губят наш футбол, и дело тут не в расизме.
    Болельщики ЦСКА были уличены в использовании ксенофобных кричалок и баннеров в адрес соперников из Дагестана. Теперь делом будет заниматься КДК, а клубу грозит матч без зрителей. «Бомбардир» − о том, почему такие случаи губят наш футбол, и дело тут не в расизме.

    Три невеселых буквы

    Чтобы понять, что произошло, не нужно было даже ехать в Химки, толпясь в душном и грязном общественном транспорте. Заряды в духе «Идите на х.., пи...сы» были четко различимы и в телетрансляции. Зрители недоверчиво прибавляли громкость, пресловутые «глушилки» «НТВ-Плюс» даже не пытались справляться, а комментаторы Денис Казанский и Тимур Журавель делали вид, что ничего не происходит. Один из центральных матчей тура стал полуторачасовой подборкой отборного мата в хоровом исполнении.

    Через несколько часов после игры общественность разглядела в инциденте огромный националистический подтекст. Довольно быстро выяснилось, что большинство кричалок и баннеров армейских фанатов касались оскорблений на национальной почве. Появились даже очевидцы, утверждающие, что в метро видели болельщика «Анжи» с окровавленной головой, вслед за которым через пару минут появились люди с красно-синей атрибутикой.

    Поклонники махачкалинского клуба написали пока еще просто министру спорта Виталию Мутко открытое письмо. Контрольно-дисциплинарный комитет уже пообещал разобраться во всех подробностях. Сам ЦСКА ответил готовностью провести собственное расследование, заручившись поддержкой правоохранительных органов. Так в российском футболе закрутился еще один расистский скандал. Уже второй с момента начала нового сезона РФПЛ. 3 тура, 2 происшествия − еще немного, и мы приблизимся к гроссмейстерской пропорции 1 к 1. И тогда сочная подборка националистических склок станет такой же обязательной частью тура как видеообзоры голевых моментов или флеш-интервью в перерыве.


    Целевая аудитория

    Проблема, как всегда, в том, что мы не видим проблему. Точнее видим ее неправильно. Расизм не причина. Это лишь одно из следствий. Если бы в Химки приехал не «Анжи», а другой особо раздражительный соперник − например, «Зенит» − было бы примерно тоже же. Только вместо «хачей» с трибун летели бы «бомжи». Достаточно вспомнить, как фаны армейцев вели себя в Лиге чемпионов, подставив клуб на несколько миллионов доходных потерь. Или в последнем дерби со «Спартаком», когда один маленький гостевой сектор умудрялся посылать всю «Открытие Арену» так же громко, как и она орала, что «ЦСКА − команда ... [презервативов]».

    Причем, неверно делать какой-то образец всероссийского зла именно из армейских фанатов. Тот же «Зенит» грешил не меньше. А, возможно, даже больше, если вспомнить петарду Шунина, выбежавших фанатов во главе с Гулливером или омерзительный баннер «Сдох ваш Яшин, сдохнет «Динамо». Инциденты разной степени серьезности есть в позорных страницах истории всех российских команд, обладающих хотя бы более-менее серьезной фанатской толпой.

    Важно понимать: фанаты − это особый мир и особая часть футбола, без которой он не может существовать в том живом виде, благодаря которому существует сейчас. С фанатами не нужно бороться. Но их нужно контролировать. А лучше воспитывать. Иначе самая эмоциональная часть трибун моментально превратится в опасную и агрессивную стихию, готовую подчиняться только резиновым дубинкам да омоновским «уазикам».

    Фанаты − важный атрибут стадиона, но он не должен становится его основой. А у нас пока все получается наоборот. Потому что на данный момент они являются единственной категорией, готовой постоянно ходить на трибуны. Простые болельщики отдавать свои выходные любимому клубу не готовы. Или готовы, но попросту боятся. Так себе удовольствие − стоять час в хамоватой очереди, а потом еще два с лишним часа пытаться смотреть не самый качественный футбол под бесконечный аккомпанемент мата и угрозу получить ожоги от шального файера.


    Два вопроса

    Российский футбол перестанет позориться, когда научится быть бизнесом. Не в том плане, что нужно создать 16 разных «Анжи»-2012 и в каждый купить собственного ЭтоʼО. Просто жизнь на дотационной игле госкорпораций и регионов это не жизнь. Сегодня все три наших профессиональных дивизиона больше напоминают попавшего в кому пациента, который еще держится только за счет аппарата искусственного дыхания. Как только российский футбол научится зарабатывать сам на себе, он станет счастливым. Сразу появится желание и необходимость ухаживать за газонами, раз и навсегда разобраться с лимитом и начать проводить нормальную работу с болельщиками.

    Любой клубный менеджер знает, что на радикальных фанатах много не заработаешь. Основным платежным слоем нужно делать обычных болельщиков, тех самых, что сидят на центральных трибунах в компаниях друзей, жен и детей.

    А теперь два вопроса. Приведете ли вы своего ребенка туда, где он 90 минут будет обогащать словарный запас не тем содержанием и учиться ненавидеть других людей только из-за цвета кожи или цвета футболки? И сколько вы готовы платить за шоу, на котором вам как минимум испортят настроение, а как максимум − подвергнут риску жизнь вас и ваших близких?..
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: официальный сайт РФПЛ, Алина Банькова
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии53
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      Рейтинг: -15

      Abrekkk 4 августа 2015, 14:14

      ув. автор , Антон Сергеев. Респект Вам, что написали эту статью без попыток утаить проблему расизма и т.д. Наверное из за таких редких авторов как вы, я наверное еще задержусь на бомбардире!

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      Рейтинг: +23

      Lyon2009 4 августа 2015, 13:44

      Ахахах, нацики минусуют))) да ради Бога) правда же глаза колит

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      Рейтинг: +15

      eddy007 4 августа 2015, 11:10

      Авторская статья Михаила Борзыкина о раздутом скандале вокруг баннера на матче ЦСКА - онжы "Animal planet".
      Вчера болельщики онжи написали открытое письмо Виталию Мутко с жалобой на армейских фанатов. А сегодня страницы некоторых СМИ удобрили гневные заметки, в которых авторы призывают бороться с очень многими «измами», поразившими фанатскую среду. Бороться, безусловно, надо. Но совсем не так, как предлагают.

      Прежде чем бороться с каким-то явлением, надо понять его природу. Почему фанаты ЦСКА так не любят фанатов «онжи»? Не из воздуха же это взялось. А копнув глубже, выясняется, что фанатов «онжи» многие не любят. Это очень странно. Но на эту странность никто не обращает внимания. Вместо того чтобы разобраться в истоках этой ненависти и бороться с причиной, а не со следствием, у нас все списывают на шовинизм, расизм и прочие «измы». При этом от прямого вопроса – почему же тогда эти «измы» не проявляются в отношении татар, башкир и представителей других национальностей – лицемерно уклоняются. Это не вписывается в сотканную картину мира.
      Я вам расскажу, как пишется рейтинговый (а ничего, кроме рейтингов, СМИ сейчас не волнует) текст на фанатскую тематику. Произошел инцидент. Если драка – хорошо. Если банан бросили, фашистский баннер нарисовали – еще лучше. Больше будет резонанс. Если оскорбили болельщиков другой команды – скучно, этим давно никого не удивишь. Но если оскорбленными оказались представители другой национальности… Тут-то раскрывается широкий простор для творческого полета, и только искры летят из-под пера.
      Сначала нужно описать сам инцидент. Выразительно, атмосферно, воспользовавшись нехитрыми литературными приемами. Обязательно добавить что-то про отцов и дедов, искоренявших фашизм, – так пробуждаются патриотические чувства. Разбавить этот словесный коктейль наводящими ужас прогнозами, непременно вспомнив о чемпионате мира (который у нас никто не отберет, но без этого такие тексты не обходятся). Вставить извечный вопрос «Доколе?» И добить известным штампом: «… до тех пор на футбол не будут ходить семьями» (хотя не ходят семьями у нас не поэтому, а потому что плевали на футбол, – но в интересах творчества можно и солгать). Для пущего резонанса можно еще воззвать к какой-нибудь высокой инстанции.
      Рейтинговый успех тексу гарантирован. Публика, привыкшая питаться такими текстами, проглотит и этот. А в случае нового инцидента всегда можно воспользоваться хорошо зарекомендовавшим себя шаблоном.
      Но штука в том, что проблему такие тексты не решают. И даже больше того: проблема усугубляется. Почитайте гостевые книги болельщиков ЦСКА. Там негодуют: почему сейчас случился такой резонанс, но все молчали, когда в Дагестане приезжих фанатов закидывали камнями, бутылками, монетами, калечившими людей. Когда нападали на суппортеров там, и на местных кузьмичей здесь, в пригородных электричках по ленинградскому направлению. Когда безобидная дагестанская публика хозяйничала в Химках, ведя себя вызывающе. У меня есть знакомые, бесконечно далекие от всяких нехороших «измов», но, повидав все это, они впадали в бешенство.
      Вот, например, известный ролик, где болельщики «онжи» скандируют вполне миролюбивые лозунги. Ведь об этом в свое время никто не написал.

      Толерантность – удивительная штука. Вот ролик, где фанатов «Зенита» закидывают креслами. Повод – не понравился баннер. Еще бы: ведь баннеры калечат людей куда серьезнее летящих в голову бутылок и камней. И даже можно написать: «Сами виноваты». И ведь кто-то писал.

      А вот видео с проходом фанатов «онжи» по Краснодару. Видео нельзя здесь опубликовать – содержит нецензурную лексику. Зато вы можете пройти по ссылке и вдоволь насладиться толерантными дагестанцами, которые пишут кляузы Мутко на нетолерантных москвичей.

      А вот тут не совсем толерантно топчут футболку ЦСКА. Но ведь это мелочь. Таких мелочей, правда, много. Нападают, снимают, топчут. Об этом, разумеется, не пишут. Не расизм же.


      Возникает вполне уместный вопрос: почему все эти инциденты, а это только малая часть, но всецело характеризующая дагестанскую культуру боления, остаются незамеченными в СМИ? Почему, взывая к пресечению всех кошмарных «измов», многие авторы не смеют даже обмолвиться о послужном списке тех, кого они так трепетно защищают? Почему уже бог знает сколько лет борьба с национализмом, ксенофобией, да и просто с обычным хулиганством у нас представляет собой игру в одни ворота? Что позволено одним, то строго запрещено другим.
      Эта избирательность, это однобокое, предвзятое освещение событий в фанатской среде порождает еще большую ненависть. Во втором круге фанаты «онжи» обязательно вернут должок армейцам. А мы посмотрим, сколько гневных заметок будет опубликовано в газетах и на страницах крупных спортивных порталов.

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      Рейтинг: +23

      Lyon2009 > eddy007 4 августа 2015, 13:31

      У меня только один вопрос, что такое "онжы"?

      1
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      Рейтинг: +15

      eddy007 > Lyon2009 4 августа 2015, 13:55

      На банере посмотри

      -2
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      Рейтинг: +23

      Lyon2009 > eddy007 4 августа 2015, 14:11

      Посмотрел, и ничего понятного

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      Рейтинг: +23

      Lyon2009 4 августа 2015, 09:55

      Текст комментария дляkanav67

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      Рейтинг: +23

      Lyon2009 4 августа 2015, 09:51

      Почему это мирные болельщики должны быть наказаны? имею ввиду конечно Дикую Дивизию. Им то за что нести наказание товарищ, за то что мирно и красиво болеют за свою команду??? Эти фашисты (не могу сказать что они фанаты или болельщики) сами все провоцируют а потом когда получают по заслугам, начинают ныть мол, на нас напали в Махачкале, нас до смерти избили и т.д. Сами когда начнете в среде болельщиков свою шелуху очищать, прежде чем что-то на Кавказ все валить???

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      Рейтинг: +11

      FCDSPb > Lyon2009 4 августа 2015, 09:56

      Фашисты?)Иди подучи,что такое фашизм,а потом возвращайся умничать.

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      Рейтинг: +23

      Lyon2009 > FCDSPb 4 августа 2015, 10:04

      Я знаю что я пишу. И не тебе меня учить)

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      Рейтинг: +11

      FCDSPb > Lyon2009 4 августа 2015, 10:18

      Вижу как ты знаешь.Из ящика видимо,где ничего умного не скажут,потому что ничего фашистского в этом матче не было)

      -1
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      Рейтинг: +23

      Lyon2009 > FCDSPb 4 августа 2015, 10:26

      Сам то кем их считаешь после всего этого чего эти м.р.а.з.и пели???

      0
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      Рейтинг: +11

      FCDSPb > Lyon2009 4 августа 2015, 10:32

      Дружище,почитай,что такое фашизм.Я тебя прошу,не смеши.Я понимаю со времен совка все,что к этому относится-фашизм,но фашизм тут вообще не при чем)

      -2
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      Рейтинг: +23

      Lyon2009 > FCDSPb 4 августа 2015, 11:01

      Ну да ладно, проехали

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11

      FCDSPb 4 августа 2015, 09:46

      http://cskanews.com/pfc-cska/news-pfc-cska/press/o-chem-molchat-bolelshhiki-anzhi/

      Советую всем "толерантным" лицемерам почитать.Автор в эту категорию тоже входит.

      -1
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      Рейтинг: +24

      Hotspur55 > FCDSPb 4 августа 2015, 16:40

      это все, конечно, здорово, только в эфир телевизора, который смотрят миллионы людей все те видео, что в твоей статье, не попали. А выкрики фанатов коней слышали не только люди, что были на стадионе, но и телезрители. Вот из-за чего весь кипиш-то и пошел

      1
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      Рейтинг: +38

      Busta Rhumes 4 августа 2015, 09:39

      Вот поэтому у нас такая посещаемость стадионов

      -2
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      Рейтинг: +15

      eddy007 4 августа 2015, 09:38

      П....ц! Раздули из мухи слона! А теперь все недовольные посмотрите видео, что орут фаны зенита, спартака и т.д. В просторах интернета таких видосов придостаточно! И не надо ЦСКА делать крайнем!
      По поводу "окровавленного"балельщ ика анжы! Что то в позапрошлом году не было новостей о том как горные свиньи напали на химкинскую электричку и за бросали различными предметами! А в то время в ней ехали женщины и дети, которые потом получили травмы

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      Рейтинг: +23

      Lyon2009 > eddy007 4 августа 2015, 10:02

      По-твоему мы должны все это молчать и терпеть??? Когда кучка гнид матерятся и публично призывают убить Кавказцев и выкрикивают всякие мерзости в нашу сторону, мы должны терпеть все это пока не перерастет в межнациональную войну??? Таких гопников и нациков надо гасить в утробе. Живут в ущерб России

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      Рейтинг: +15

      eddy007 > Lyon2009 4 августа 2015, 11:04

      А ты почитай внимательнее текст выше! После этого как к вам относится

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      Рейтинг: +11

      FCDSPb 4 августа 2015, 09:31

      Позор российского футбола в таких обзоревателях как автор этой глупой статьи.По-вашему все,что мы слышали на этом матче,это кричали радикальные ультраправые фанаты?Бред,их столько не наберется.Тогда кто?А я вам скажу.Это были обокновенные люди,которые работают по 8 часов в день и зарабатывают свои 30к в месяц.Это были обычные люди,которые видят,какую национальную политику проводят наши власти по всей стране.Своего рода на матчах мы видим крик народа по отношению к ситуации в стране.И если к этим людям будут применять санкции,то уверяю,на трибунах будет только перекати-поле.Я лучше приведу сына на матч,где люди имеют свое и высказывают мнение о политике нашей страны(пусть даже если грубо),а не туда,где слово сказать против кого то-табу,а если и выскажешься,то потом вот такие статьи увидишь от россеянских обозревателей.Хотите научить нас толерантности?Начните себя.Не толерантно запрещать кому либо высказывать свое мнение,даже если это мнение не толерантно к другому.А пока что вы лицемеры,сторонники политики двойных стандартов и ваши статейки-пустой звук для обычных болельщиков.

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      Рейтинг: +11

      FCDSPb > FCDSPb 4 августа 2015, 09:38

      А автор,путающий понятие "национализм" и "расизм"(то есть кавказцы это уже отдельная раса,которую гнобит раса русских людей),лучше пусть в школу идет учиться.Берется писать о том,чего не знает.Вот такие же люди в РФС сидят.В футболе ничего не понимают,вводят самоубийственные лимиты и подобную хрень,а когда с них спрашивают,находят козлов отпущения в виде "радикальных ультраправых" фанатов.

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      Рейтинг: +20

      NORILSK 24 4 августа 2015, 04:30

      Вот я удивляюсь с людей которые пишут слова где чурки там и расизм,вот ты чем лучше?даже в обсуждении ты стараешся оскорблять человека,о чем еще можно говорить

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