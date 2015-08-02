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    «Локомотив» - «Динамо» - 1:1. Фоторепортаж


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    Голосов: 0
    02.08.2015 23:11
    Главный матч тура состоялся в Черкизово, где «Локомотив» принимал «Динамо». «Бомбардир» представляет вашему вниманию подборку фотографии с прошедшего московского дерби.
    Главный матч тура состоялся в Черкизово, где «Локомотив» принимал «Динамо». «Бомбардир» представляет вашему вниманию подборку фотографии с прошедшего московского дерби.



































    Текстовый онлайн матча
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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Алина Банькова
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +38

      Busta Rhumes 3 августа 2015, 11:26

      отличный результат)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +26

      GINSTOP 3 августа 2015, 10:40

      Фотки просто бомба автор молодец

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4

      DmitryKravch5 3 августа 2015, 10:21

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      Рейтинг: +26

      GINSTOP 3 августа 2015, 10:08

      Локо хорошо смотрелось

      0
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      Рейтинг: +10

      Боба32 3 августа 2015, 09:54

      Видно Динамо строится начинает удачи ребятам!

      0
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      Рейтинг: +26

      GINSTOP 3 августа 2015, 08:15

      Фотки админы класные выложили ))))

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      Рейтинг: +26

      GINSTOP 3 августа 2015, 07:38

      ДИнамо-Локаматив Живой матч был ,Интересный

      0
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      Рейтинг: +99

      Костя-ФК Барселона 2 августа 2015, 23:31

      Прикольно)

      0
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      Рейтинг: +26

      GINSTOP > Костя-ФК Барселона 3 августа 2015, 07:38

      Ну да ))

      0
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      Рейтинг: +21

      siberon 2 августа 2015, 23:29

      Ярко, живо, красиво, короче.

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      Рейтинг: +26

      GINSTOP > siberon 3 августа 2015, 07:39

      +

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      Рейтинг: +3410

      mdu86 2 августа 2015, 23:21

      Мне интересно,что Касаев объясняет Ндинге, а главное на каком языке?

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      Рейтинг: +26

      GINSTOP > mdu86 3 августа 2015, 07:39

      Может на Английском

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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > GINSTOP 3 августа 2015, 11:03

      На языке жестов

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