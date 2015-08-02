«Локомотив» - «Динамо» - 1:1. Фоторепортаж

Главный матч тура состоялся в Черкизово, где «Локомотив» принимал «Динамо». «Бомбардир» представляет вашему вниманию подборку фотографии с прошедшего московского дерби.
Главный матч тура состоялся в Черкизово, где «Локомотив» принимал «Динамо». «Бомбардир» представляет вашему вниманию подборку фотографии с прошедшего московского дерби.
Текстовый онлайн матча
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Текстовый онлайн матча
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Источник: Бомбардир.ру
Фото: Алина Банькова